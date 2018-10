Tour de France bevæger sig op i de tynde luftlag Tre af etaperne i næste års udgave af den 3 uger lange styrkeprøve slutter i over 2.000 meters højde.

For første gang i Tour de France-historien byder den 106. udgave af verdens skrappeste cykeludfordring, der afvikles fra 6. til 28. juli, på 3 finaler i over 2.000 meters højde, og i alt afvikles næste år 30 bjergspurter i de 3 mest udfordrende kategorier, hvilket er 4 flere end i år, så rytterne med ekvilibristiske klatreben og lunger til at begå sig i den tynde luft synes favoriseret i kampen om de mest attraktive placeringer.

Ydermere udgøres kun 54 af de 3.450 km, som skal tilbagelægges på de tre uger af opgør mod klokken, ligeligt fordelt mellem 2. etapes holdkørsel i Bruxelles og enkeltstarten på 13. etape i Pau, og eftersom arrangørerne heller ikke har påtænkt finurligheder i form af brosten og lange strækninger med risiko for sidevind, må det forventes, at de 22 firmahold mobilisere alt, hvad de har af stærke bjergspecialister.

De 30 mest pointgivende spurter i dysten om den prikkede bjergtrøje er fordelt således: 7 i Vogeserne, 6 i Massif Central, 8 i Pyrenæerne og 9 i Alperne.

De 3 udmarvende afslutninger over 2.000 meters grænsen dukker op på 14. etape til Col du Tourmalet (2.115 m), 19. etape til Tignes (2.113 m) og 20. etape til Frankrigs højest beliggende skisportssportssted Val Thorens (2.365 m). Desuden er der også tale om bjergfinaler på 6. etape til La Planche des Belles Filles – på Tour-ruten for 4. gang, men næste år tilføjet yderligere en særdeles hidsig km, hvor det stiger med op til 24 procent – og 15. etape til Prat d’Albis, der hæver sig over Foix på vej væk fra Pyrenæerne.

Bjergkæden mellem Frankrig og Spanien får i 2019 besøg af Touren inden Alperne, hvor programmet står på 3 vilde dage i træk, inden feltet fra Val Thorens flyver nordpå til den traditionelle paradefærd frem mod Champs-Élysées.

Nu er det ikke sådan, at sprinterne behøvet at føle sig helt fortabt, og faktisk må det formodes, at det bliver en af de hurtige afsluttere, der sikrer sig den første gule trøje på den 192 km lange 1. etape med start og mål i Bruxelles.

Tre koryfæer og nutidens stjerner

Den belgiske hovedstad danner rammen om Le Grand Départ som en hædersgestus over for legenden Eddy Merckx, der erobrede den første af sine 5 samlede triumfer for 50 år siden.

Den 73-årige Merckx var til stede ved præsentationen i Paris’ Palais des Congrés ligesom franskmanden Bernard Hinault og spanieren Miguel Indurain, der også har vundet løbet 5 gange – det samme har den afdøde franskmand Jacques Anquetil – og de aldrende koryfæer havde blandt æresgæsterne selskab af nutidens stjerner anført af den regerende walisiske Tour-konge Geraint Thomas, hans Team Sky-holdkammerat og firedobbelte sejrherre Chris Froome samt spurtkanonen fra Isle of Man Mark Cavendish.

Selv om sidstnævnte har oplevet karrierens hidtil dårligste sæson på grund af skader og sygdom, stiler han stadig efter at kunne matche Merckx’ rekord på 34 etapesejre. I år lykkedes det ikke Cavendish at forøge kontoen på 30 gevinster, men han agter at gøre et nyt forsøg i 2019 – måske ledsaget af sine ny danske holdkammerater på det sydafrikanske Dimension Data-mandskab Michael Valgren og Lars Bak.

Cavendish og de øvrige sprintere kan se frem til, at der indimellem strabadserne på stigningerne også skulle dukke 7 etaper op, som er tilstrækkeligt flade til, at de kan indtage hovedrollerne. Disse styrkeprøver er spredt ud over hele løbet, så der hele tiden er noget at se frem til, og de kommer som 1., 4. 7., 10., 11. 16. og 21. etape.

Og så skal Prudhomme i øvrigt have en snak med sin landsmand præsidenten for Den Internationale Cykelunion David Lappartient og dennes folk, for Tour-bossen er blevet gevaldigt træt af de watt-målere, som stort set alle ryttere kører med, og han vil forsøge at få dem bandlyst fra konkurrence.