Storslået fransk opvisning i forårets første monument

På en herlig, solskinsfyldt martsdag, der til fulde matchede løbets gennem årtier erhvervede, men ofte lovligt optimistiske status som forårsbebuderen i international cykelsport, eksploderede de 291 kilometers strabadser i Milano-Sanremo i en storslået og spændingsmættet finale, hvor den 26-årige franskmand Julian Alaphlippe (Deceuninck-Quick Step) tilkæmpede sig den vildt eftertragtede hovedrolle som sejrherre i det første af de fem traditionsrige monumenter, der prestigemæssigt rager op over alle sæsonens talrige andre endagsbegivenheder.

På Via Roma i ferieidyllen ved Middelhavet fuldendte forårets mest vindende aktør på den globale scene en formidabel bedrift ved at vinde spurten i den lille gruppe på en halv snes ryttere, som han selv havde skabt med et kraftfuldt fremstød på Poggio-stigningen 6,3 km fra mål.

Og selv om han var i udsøgt selskab med andre fremtrædende verdensstjerner, havde Alaphilippe overskud til en uimodståelig finish, der henviste belgieren Oliver Naesen (AG2R) og den polske vinder fra 2017 Michal Kwiatkowski (Team Sky) til de to andre podiepladser.

Den slovakiske eksverdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) måtte tage til takke med endnu en top-10 placering, da han kun kunne presse cyklen frem til en fjerdeplads tæt fulgt af sloveneren Matej Mohoric (Bahrain Merida), det belgiske cykelcrosskoryfæ Wout van Aert (Jumbo-Visma), den spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar), sidste års italienske vinder Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), australieren Simon Clarke (EF Education First) og italieneren Matteo Trentin (Mitchelton-Scott).

Den 7. sejr i denne sæson

Det var Julian Alaphilippes 7. sejr i år og den fjerde inden for de seneste to uger – alle erobret i Italien. Han lagde ud med at vinde Strade Bianche ved at overtrumfe Jakob Fuglsang (Astana) i finalen og lagde så op til Milano-Sanremo med at slå til på to etaper i Tirreno-Adriatico.

»Holdet havde arbejdet så fantastisk for mig hele dagen, at jeg simpelthen blev nødt til at vinde«, lød det fra den smilende Julian Alaphilippe i det officielle tv-interview.

»På Poggio brugte jeg en del kræfter på mit angreb, fordi jeg ville fremkalde en udskilning. Jeg prøvede igen på nedkørslen, men det var udelukkende stærke ryttere, der havde samlet sig i front, så på det flade stykke frem mod mål sparede jeg så meget som muligt på kræfterne«.

»Da Mohoric åbnede spurten med 600 m tilbage, vidste jeg, at øjeblikket var kommet, hvor jeg måtte satse alt. Det nyttede ikke noget med flere andenpladser. Jeg skulle simpelthen først over stregen, og heldigvis lykkedes det jo også«.

Oliver Naesen og Michal Kwiatkowski, der flankerede Alaphilippe på podiet, var de første til at anerkende, at de havde mødt deres overmand.

»Jeg tror, at alle så, hvad Julian lavede på Poggio, og at han så også var i stand til at køre så lang en spurt, var bare fantastisk. Han var en fortjent vinder«, konstaterede Michal Kwiatkowski.

Oliver Naesen fastslog, at han var lykkelig for sin andenplads.

»Det er et af de helt store resultater i min karriere i et løb, som egentlig ikke passer mig særlig godt. Det var imponerende, at Alaphilippe kunne præstere så lang en spurt i modvind. Der var simpelthen ikke noget at stille op for mig. Nu glæder jeg mig bare til brostensløbene på hjemmebane«.