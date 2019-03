Formstærk Magnus Cort er superoptimist inden årets første monument

Fakta Milano-Sanremo Milano-Sanremo, der i dag køres for 110. gang, udgør sammen med Flandern Rundt (7. april), Paris-Roubaix (14. april), Liège-Bastogne-Liège (28. april) og Il Lombardia (12. oktober) cykelsporten fem monumenter. Årets danske deltagere med startnumre: Astana: 31. Magnus Cort, 37. Jonas Gregaard Wilsly. Mitchelton-Scott: 145. Christopher Juul-Jensen. Team Katusha-Alpecin: 197. Mads Würtz Schmidt. Team Sunweb: 225. Søren Kragh Andersen, 227. Casper Pedersen. Syv mandskaber fra 2. division har modtaget et wildcard, så feltet består af 25 firmahold, idet de 18 med WorldTeam-licens er både forpligtet og berettiget til at stille op. De syv inviterede er italienske Bardiani-CSF, Androni Giocattoli og Neri Sottoli, franske Cofidis og Direct Energie, israelske Israel Cycling Academy og amerikanske Team Novo Nordisk. Top-10 sidste år: 1. Vincenzo Nibali 7.18.43 timer (gennemsnit 40,208/km/t), 2. Caleb Ewan, Anrnaud Démare, 4. Alexander Kristoff, 5. Jürgen Roelandts, 6. Peter Sagan, 7. Michael Matthews, 8. Magnus Cort, 9. Sonny Colbrelli, 10. Jasper Stuyven. Alle er med igen i år. I alt 19 – heriblandt også Matti Breschel som nr. 12 – af de 164 fuldførende ryttere fik noteret samme tid som vinderen. Øvrige danske placeringer: 30. Christopher Juul-Jensen 5 sekunder, 97. Michael Valgren 5.20 minutter, 130 Lars Bak 11.40. De seneste 10 års vindere: 2018: Vincenzo Nibali. 2017: Michal Kwiatkowski. 2016: Arnaud Démare. 2015: John Degenkolb. 2014: Alexander Kristoff. 2013: Gerald Ciolek. 2012: Simon Gerrans. 2011: Matthew Goss. 2010: Oscar Freire. 2009: Mark Cavendish. Kwiatkowski, Nibali, Démare, Degenkolb og Kristoff er med igen. Rolf Sørensen har som eneste dansker været på podiet. Han blev i 1991 nr. 2 efter italieneren Claudio Chiapucci, mens belgieren Eric Vanderaerden var tredje mand på podiet. Det år indbragte yderligere pæne danske placeringer: 9. Johnny Weltz, 15. Brian Holm, 19. Søren Lilholt. Milano-Sanremo er det 8. af sæsonens 38 WorldTour-løb. I modsætning til tidligere opererer Den Internationale Cyklelunion, UCI, ikke længere med en speciel rangliste for WorldTouren. Top-10 efter det gamle system ser således ud: 1. Primoz Roglic 932 point, 2. Daryl Impey 795, 3. Jakob Fuglsang 635, 4. Julian Alaphilippe 595, 5. Wout Poels 520. 6. Egan Bernal 500, 7. Elia Viviani 495, 8. Zdenek Stybar 485, 9. Richie Porte 477, 10. Adam Yates 475. Impey, Alaphilippe, Viviani og Stybar er til start i dag. Det belgiske fænomen Eddy Merckx topper sejrslisten med 7 førstepladser fulgt af italieneren Costante Girardengo med 6. I nyere tid er tyskeren Erik Zabel den mest vindende med 4 sejre -1997, 1998, 2000 og 2001. Ingen af de aktuelle deltagere har vundet mere end en enkelt gang.

Allerede for tre måneder siden, da Politiken besøgte det kasakhiske Astana-mandskab i træningslejren i den spanske Middelhavsby Altea, sendte den ene af holdets tre danskere, Magnus Cort, et utvetydigt signal om den højtflyvende kurs, hans ambitioner svæver på efter de fire flotte sejre i 2018.

»Jeg har efterhånden fundet ud af, at Milano-Sanremo er den af de store klassikere, der passer bedst til mine evner, og jeg føler mig sikker på, at jeg kan gøre det endnu bedre end de to gange, jeg hidtil har forsøgt mig«, lød det dengang fra den skrappe afslutter, der sluttede som nr. 8 sidste år og som nr. 11 i 2017.





Den optimistiske udmelding har vist sig særdeles levedygtig, for den har holdt sig usvækket i den mellemliggende periode, og så sent som efter sidste uges forrygende etapegevinst i Paris-Nice pustede Magnus Cort nyt liv i sine længst formulerede håb om den prestigefyldte italienske klassiker, der i dag melder sig med sine 291 udmarvende kilometer fra millionbyen i nord til ferieidyllen ved Middelhavet.

»Milano-Sanremo er et løb, der ligger godt til mig, og jeg er hurtig nok til at kunne klare mig i en spurt, hvis en større gruppe kommer samlet hjem. Jeg stiler da også efter stadig kunne lave et godt resultat i f.eks. Flandern Rundt, men chancen for at vinde er størst i Sanremo«.

Astana tror på Cort

Nu er det selvfølgelig ikke sådan, at den 26-årige dansker pludselig hører hjemme i inderkredsen af favoritter til den ultimative succes i cykelsportens forårsbebuder.

Men Astana, der topper årets vinderliste med 19 sejre – én mere end Deceuninck-Quick Step – og kan se tilbage på den mest succesrige sæsonstart i holdets historie, tror på Magnus Cort og har bygget truppen op omkring ham.

Og der er da heller ingen tvivl om, at han med sin eksplosive, sejrrige finish på 4. etape i Paris-Nice også hos internationale eksperter har tilkæmpet sig en plads blandt outsiderne i det af cykelsportens fem monumenter – de andre er Flandern Rundt, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège og efterårets Il Lombardia – der ofte betegnes som det letteste rent terrænmæssigt, men det sværeste at vinde.





Dette paradoks hænger sammen med, at der efter mere end 7 trættende timer i sadlen ofte er så stort et felt med hjem til målet på Via Roma, at kun få af forhåndskandidaterne til sejren er blevet elimineret undervejs, ligesom knap så oplagte bud på succes pludselig øjner chancen for et tordnende gennembrud.

Favoritterne besejres sjældent

I nyere tid hører det dog til sjældenhederne, at denne cykelsportens forårsbebuder har hyldet en sejrherre, som inden starten i Milano ikke var levnet blot en minimal chance for at stryge til tops. Inden for de seneste 20 år oplevedes en sådan situation i 2011, da australieren Matthew Goss overrumplede schweizeren Fabian Cancellara, og to år senere i den vanvittige snestormsudgave, hvor tyskeren Gerald Ciolek susede over stregen foran Peter Sagan og Cancellara.

I den aktuelle, 110., version af La Primavera har holdene åbenlyst valgt at satse massivt på sprinterne, og kun få af klassementsaspiranterne i de store rundture ofrer tid på denne kappestrid. Franskmanden Romain Bardet (AG2R) og hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb) møder dog op, og det samme gør naturligvis Hajen fra Messina, italieneren Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), der sidste år så overdådigt demonstrerede, hvordan de lynhurtige afsluttere sættes på plads.

Nibali angreb tæt på toppen af rutens sidste barske bump, Poggio oparbejdede et forspring på 10 sekunder, og med sin dristige ekvilibrisme på nedkørslen holdt han det halsende kobbel af forfølgere så tilpas på afstand, at han kunne nå at juble på Via Roma, inden australieren Caleb Ewan, franskmanden Arnaud Démare og nordmanden Alexander Kristoff markerede sig som de første i det slagne felt.





Samtlige aktører fra sidste års top-10 – ud over de netop nævnte er det belgieren Jürgen Roelandts, slovakken Peter Sagan, australieren Michael Matthews, Magnus Cort, italieneren Sonny Colbrelli og belgieren Jasper Stuyven – forsøger sig igen, og det vil bestemt ikke undre, om årets podietrio skal findes blandt disse 10.