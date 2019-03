Jakob Fuglsangs herlige forår giver løfter om en ny sprudlende podieplads

I sikkerhed over stregen som nr. 31 på den 195 km lange færd fra Matelica til Jesi er Danmarks bedste etapeløbsrytter gennem det seneste tiår, Jakob Fuglsang (Astana), struttende af selvtillid efter sin indtil videre forrygende indsats i Tirreno-Adriatico klar til det ultimative opgør om podiehæderen på den 10 km lange afsluttende enkeltstart op og ned langs Adriaterhavskysten med San Benedetto del Tronto som det centrale punkt.

Fuglsang havde som ventet intet at gøre i dysten om sejren i massespurten på næstsidste etape, hvor det belgiske storhold Deceuninck-Quick Step nok overrumplede rivalerne ved at satse på franskmanden Julian Alaphilippe i stedet for italieneren Elia Viviani.

Den plan lykkedes, da den 26-årige Alaphilippe susede i mål en anelse foran italieneren Davide Cimolai (Israel Cycling Academy) til sin anden gevinst i det italienske WorldTour-arrangement og til den 6. i år, hvilket gør ham til sæsonens hidtil mest vindende udøver.

Etapen leverede et nyt eksempel på 24-årige Kasper Asgreens fænomenale styrke, da han som en tordnende motor i spidsen for feltet det meste af dagen ydede sit væsentlige bidrag til, at alt blev lagt perfekt til rette for holdkammeraten Alaphilippes finalesatsning.

Ingen ændringer i toppen

I toppen af klassementet medførte mandagens strabadser ingen ændringer, og dermed står Jakob Fuglsang inden sin 34 års fødselsdag på fredag på tærsklen til endnu et topresultat i karrierens uden sammenligning mest succesrige forår.

Englænderen Adam Yates (Mitchelton-Scott) og sloveneren Primoz Roglic er henholdsvis 35 og 10 sekunder foran Fuglsang, mens den tidligere hollandske verdensmester i enkeltstart Tom Dumoulin (Team Sunweb) lurer på fjerdepladsen 1.20 minut efter danskeren.

Under normale omstændigheder vil Jakob Fuglsang kunne føle sig i sikkerhed for Dumoulin, fordi det på den fuldstændig flade enkeltstart i Tirreno-Adriatco forekommer utænkeligt, at Dumoulin skal kunne køre så meget ind på danskeren, og det store spørgsmål er så, om det er realistisk for danskeren at stræbe højere end til det nederste trin på podiet, han allerede befinder sig på.

I år har Jakob Fuglsang været ude i et enkelt temporidt, da han på de 16,2 km i Ruta del Sol kun blev slået med 2 sekunder af belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal), hvilket rakte til førertrøjen, som han bevarede løbet ud.

Adam Yates blev nr. 5 med et minus på 12 sekunder til Fuglsang, men terrænet var af en helt anden kuperet karakter end det, der venter i San Benedetto del Tronto.

Siden 2011 har der været tradition for, at Tirreno-Adriatico slutter med en enkeltstart – og ligeledes for, at den i modsætning til epoken for omkring 30 år siden, da Danmarks mest vindende professionelle cykelrytter gennem tiderne Rolf Sørensen tronede øverst på podiet to gange, ikke har haft afgørende indflydelse på det endelige facit.

De to seneste år er den afsluttende etape vundet af den regerende australske enkeltstartsverdensmester Rohan Dennis foran hollænderen Jos van Emden – begge er atter med – uden at de formåede at støde først colombianeren Nairo Quintana og sidste år polakken Michal Kwiatkowski fra tronen.

På tilsvarende vis forsvarede de førende ryttere også i de foregående sæsoner deres position i kampen mod klokken.

Roglic var klart hurtigst sidste år

Men anvendes resultatet af enkeltstarten i 2018 som målestok, udgør Roglic en reel trussel mod Yates, for da var sloveneren 36 sekunder hurtige ned englænderen.