Suveræn Jakob Fuglsang kører solooffensiv sejrrigt i hus til et af karrierens fornemste resultater

Lige siden Jakob Fuglsang vendte hjem fra Rio de Janeiro i 2016 med olympisk sølv, har det virket, som om hans kørestil er tilført yderligere en spændende dimension med et helt anderledes offensivt element end tidligere.

Det stilledes på smukkeste vis til skue på dagens 180 km lange kongeetape i Tirreno-Adriatico fra Colli al Metauro til Recanati, da den 33-årige dansker førte et modigt og magtfuldt soloangreb på 25 km succesrigt til ende

Gennem de smalle, stejle, brostens- og flisebelagte stræder i Recanati pressede Fuglsang den sidste kraftanstrengelse ud af kroppen, og han krydsede målstregen med et forspring på 40 sekunder til den britiske indehaver af førertrøjen Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Dennes nærmeste rival sammenlagt sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb) var på de næste pladser henholdsvis 56 sekunder og 1.39 minut bagud.

Var tæt på at erobre førertrøjen

En overgang nåede Fuglsangs forspring i fremstødet op lige omkring hans minus i det samlede klassement inden etapen på 1.19 minut, så muligheden for en erobring af førertrøjen aftegnede sig forjættende i den italienske forårssol.

Da Yates skruede op for tempoet bagude, fortonede den chance sig imidlertid, men danskerens storslåede bedrift medførte, at han rykkede 5 pladser op sammenlagt, så han nu er nr. 3 med et minus på 35 sekunder til englænderen og 10 til Roglic, der stadig indtager andenpladsen.

Under alle omstændigheder var det en af karrierens ypperste præstationer, Fuglsang leverede, og den hører hjemme i samme kategori som de to etapegevinster og den samlede triumf i Critérium du Dauphiné for to år siden.

Det var danskerens anden sejr i år, efter at han i slutningen af februar sluttede som nr. 1 i etapeløbet Ruta del Sol foran sin spanske holdkammerat Ion Izagirre og hollænderen Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).

Massespurt i morgen og enkeltstart tirsdag

Inden morgendagens etape, der sandsynligvis ender i en massespurt uden indflydelse på det overordnede regnskab, og tirsdagens 10 km enkeltstart i San Benedetto del Tronto tager top-10 sig således ud:

1. A. Yates 20.33.48 timer, 2. Roglic 25 sekunder, 3. Fuglsang 35, 4. Dumoulin 1.55 minut, 5. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) 2,34, 6. Wout Poels (Team Sky) 2.39, 7. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 2.46, 8. Sam Oomen (Team Sunweb) 2.58, 9. Simon Clarke (EF Education First) 3.03, 10. Rui Costa (UAE Team Emirates) 3.26.

De øvrige danskeres samlede placeringer: 39. Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 19.03 minutter, 42. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) 20.33, 58. Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) 29.04, 59. Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) 29.18, 67. Michael Valgren (Dimension Data) 32.35, 113. Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) 58.28, 143. Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick Step) 1.09.42 time.

Dermed tegner der sig lovende perspektiver for, at Fuglsang også i det endelige facit vil befinde sig på en af podiepladserne, for selv om Tom Dumoulin hører til blandt verdens fremmeste tempospecialister, kan han næppe på enkeltstarten eliminere det minus, han lige nu har til danskeren.

Planen var at sætte rivalerne under pres

»Vi havde snakket om, at vi ville prøve at lave nogenlunde samme nummer som i går, da Alexey Lutsenko sejrede«, fortalte en synligt jublende glad Jakob Fuglsang i det officielle tv-interview.

»Vi havde en klar fornemmelse af, at vi råder over det stærkeste hold i løbet, og derfor satte vi tidligt konkurrenterne under pres. Og da jeg så besluttede mig for at forcere, var ingen i stand til at gå med«.

En storsmilende Jakob Fuglsang vidste, hvordan champagneflasken skulle behandles. Foto: Dario Belingheri/Ritzau Scanpix