Holdkammerats ufattelige triumf efter to styrt får stærk Jakob Fuglsang til at bryde ud i jubel

To nervepirrende styrt i højt opskruet tempo midt i den intenst hektiske, afsluttende fase af den 221 km lange 4. etape fra Foligno til Fossombrone i Tirreno-Adriatico formåede ikke at spolere den 26-årige kasakher Alexey Lutsenkos (Astana) herlige jubelstund, da han krydsede stregen som vinder.

Men det var unægtelig et surrealistisk og ufatteligt hændelsesforløb, der gik forud for triumfen.

Og det fornemmedes da også tydeligt på den kasakhiske mester, da han omfavnedes af sin glædestrålende holdkammerat Jakob Fuglsang, der noteredes som nr. 4 på etapen i samme tid som Lutsenko, at sejrherren selv dårlig kunne fatte, hvad der var overgået ham.

Astana tog kopntrollen i feltet

Astana tog allerede i god tid inden den afsluttende 9,2 km lange rundstrækning med den stejle Cappucini-stigning, der skulle tilbagelægges to gange, kontrollen over gruppen med alle favoritterne.

Jakob Fuglsang angreb, men da danskeren havde tilendebragt de forberedende manøvrer, var Lutsenko parat til at slå til.

I en kraftfuld og modig jagt på den ultimative succes kastede kasakheren sig ud i en solooffensiv med omkring 35 km tilbage, mens Fuglsang påtog sig opgaven som et effektivt, overvågende element blandt forfølgerne.

Hver gang en af disse forsøgte et fremstød, var danskeren straks på hjul, og det var også tilfældet, da sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) på vej op ad Cappucini for sidste gang for alvor trådte an og foruden Fuglsang også fik den engelske indehaver af førertrøjen Adam Yates (Mitchelton-Scott) med på hjul.

Tumlede rundt på en skråning

Lutsenkos forspring var på det tidspunkt lige under et minut, men så var uheldet ude efter kasakheren første gang.

På nedkørslen fra Cappucini mistede han kontrollen over cyklen i et sving og tumlede rundt ude på en skråning. Forbløffende hurtigt var Lutsenko i sadlen igen og havde kun sat en halv snes sekunder til.

Tilsyneladende kunne han fortsætte på støt kurs mod sejren, selv om afstanden til Roglic og Co. mindskedes systematisk, men så bragede endnu et uforudset indslag ind i det medrivende skuespil og skabte yderligere drama.

Blev hentet kort før 1.000 meter mærket

Lutsenko kom med et par km tilbage atter galt af sted i et sving, røg endnu en tur i asfalten, men var oppe igen næsten ligeså hurtigt, som han var landet.

Endnu nogle få hundrede meter holdt han trioen bag sig, men kort før 1.000 m mærket var der samling i front, og al sund fornuft sagde dermed, at Lutsenkos rolle i kampen om sejren var udspillet.

Primoz Roglic fortsatte med at føre maksimalt for at sikre sig mest mulig afstand til rivalerne bagude, Fuglsang blev i bagerste position lukket lidt inde af Yates, og med små 100 m til stregen trådte Lutsenko an med de sidste kræfter, og de ligeså trætte konkurrenter nåede ikke at fange ham.

Jakob Fuglsang op som nr. 8

Roglic slog Yates en anelse i dysten om andenpladsen, mens Jakob Fuglsang aldrig rigtigt nåede at blande sig i spurten, hvilket dog ikke lagde en dæmper på jublen over holdkammeratens formidable bedrift.

Den 33-årige dansker fik ud over de imponerende signaler, han atter sendte om overdådig form, også det konkrete udbytte af indsatsen, at han rykkede op som nr. 8 sammenlagt, hvor han nu er 1.19 minut efter den fortsat førende Adam Yates.