Offensiv Jakob Fuglsang fighter flot i front trods tyngende handikap

I en hektisk og medrivende finale præget af talrige fremstød med flere danskere i særdeles synlige roller krydsede den formstærke franskmand Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) efter endnu en eksplosiv finish jublende målstregen som vinder af den 189 km lange 2. etape fra Camaiore til Pomerance i Tirreno-Adriatico..

Med den belgiske OL-guldvinder Greg van Avermaet (CCC Team) og italieneren Alberto Bettiol (EF Education First) tættest på franskmanden noteredes i alt 32 ryttere for samme tid som vinderen, og blandt disse var Jakob Fuglsang (Astana) som nr. 9, Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) som nr. 17 – umiddelbart foran sin hollandske holdkaptjan Tom Dumoulin – og Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) som nr. 32.

I dette selskab befandt sig desuden den 26-årige englænder Adam Yates (Mitchelton-Scott) på 5.-pladsen, og næsten samtidig med, at tvillingebroren Simon hyldedes som vinder af enkeltstarten i Paris-Nice, optrådte Adam på podiet i Italien som ny indehaver af førertrøjen efter sin holdkammerat Michael Hepburn, der nogenlunde som ventet ikke kunne følge med på den sidste stigning.

To danskere i top-10

Den eneste fra Mitchelton-Scott, som Adam Yates nu har selskab af i toppen af det samlede klassement, er amerikaneren Brent Bookwalter, og den resterende del af top-10 ser således ud: 3. Primoz Rogliz (Jumbo Visma) 7 sekunder, 4. Laurens De Plus (Jumbo-Visma) samme tid, 5. Søren Kragh Andersen 22 sekunder, 6. Dumoulin, 7. Sam Oomen (Team Sunweb) begge samme tid, 8. Alaphilippe 27, 9. Asgreen 37, 10. Wout Poels (Team Sky) 47.

Ud over de allerede nævnte danskere gjorde også den nationale mester Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick Step) og Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) sig særdeles positivt bemærket med deres slid for deres respektive kaptajnen Alaphilippe og Yates, som mundede ud i succes for begges vedkommende.

På selve finalestigningen dristede Kasper Asgreen sig til et fremstød i forsøget på at tappe Julian Alaphilippes rivaler for kræfter, men mest imponerende så det dog ud, da Jakob Fuglsang angreb med sin Astana-holdkammerat Alexey Lutsenko på hjul, da der manglede 3,8 km.

Fuglsang formåede at holde sig fremme

Initiativet skulle tydeligvis tjene til at fyre Lutsenko af, men konkurrenterne var for årvågne, og forsøget neutraliseredes.

Ikke desto mindre holdt Fuglsang sig helt fremme, og han understregede ganske som i lørdagens Strade Bianche, da han kun måtte bøje sig for Alaphilippe, at han hører til de absolut stærkeste i feltet.

Sammenlagt slæber den 33-årige dansker imidlertid rundt på et tyngende handikap fra den indledende holdkørsel, men både Fuglsang og Lutsenko rykkede omkring 40 pladser frem, så de nu er henholdsvis nr. 21 og 23 med et minus på 1.13 minut til Adam Yates.

De øvrige danskere ligger således i klassementedt: 53. Michael Valgren (Dimension Data) 2.57 minutter, 96. Christopher Juul-Jensen 6.25, 103. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) 7.13, 113. Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) 9.30, 157. Michael Mørkøv 14.09.

Fem ryttere i langt udbrud

På dagens etape etableredes hurtigt et udbrud bestående af østrigeren Sebastian Schönberger (Neri Sottoli), russeren Stepan Kurianov (Gazprom), spanieren Markel Irizar (Trek-Segafredo) og italieneren Mirco Maestri (Bardiani-CSF), og det varede ikke længe, før de fik selskab af eritreeren Natnael Berhane (Cofidis).

De fik ikke overvældende stort forspring, men var på en stor del af distancen omkring 3 minutter foran, og Berhane sikrede sig løbets første bjergtrøje.

Da stigningen op til mål så småt begyndte at melde sig med 12 km tilbage, skærpedes tempoet i feltet, og så måtte kvintetten erkende, at eventyret var forbi.