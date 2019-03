Succesrig Jakob Fuglsang er tilbage som Danmarks nr. 1 inden ny krævende opgave

Fakta

Tirreno-Adriatico

Udgave nr. 54 af Tirreno-Adriatico strækker sig over 7 etaper og i alt 1.046,5 km.

Etaperne: I dag 1. etape: Lido di Camaiore, 21,5 km holdløb. I morgen 2. etape: Camaiore-Pomerance, 195 km. 15. marts 3. etape: Pomerance-Foligno, 226 km. 16. marts 4. etape: Foligno-Fossombrone, 221 km. 17. marts 5. etape: Colli al Metauro-Recanati, 178 km. 18. marts 6. etape: Matelica-Jesi, 195 km. 19. marts 7. etape: San Benedetto del Tronto, 10 km enkeltstart.

8 danskere er til start: Astana: 21. Jakob Fuglsang. Deceuninck-Quick Step: 82. Kasper Asgreen, 84. Michael Mørkøv. Mitchelton-Scott: 146. Christopher Juul-Jensen. Dimension Data: 172. Michael Valgren. Katusha-Alpecin: 197. Mads Würtz Schmidt. Sunweb: 203. Søren Kragh Andersen. Trek-Segafredo: 215. Mads Pedersen.

Sidste års top-10: 1. Michal Kwiatkowski 25.32.56 timer, 2. Damiano Caruso 24 sekunder, 3. Geraint Thomas 32, 4. Tiesj Benoot 1.06 minut, 5. Adam Yates 1.10, 6. Mikel Landa 1.13, 7. Davide Formolo 1.15, 8. Jaime Rosón samme tid, 9. George Bennett 1.16, 10. Rigoberto Uran 1.22. Af disse er Caruso, Thomas, Benoot, Yates og Formolo med igen.

De seneste 10 års vindere: 2018: Michal Kwiatkowski, 2017: Nairo Quintana, 2016: Greg van Avermaet, 2015: Quintana, 2014: Alberto Contador, 2013 og 2012: Vincenzo Nibali, 2011: Cadel Evans, 2010: Stefano Garzelli, 2009: Michele Scarponi. Kun van Avermaet og Nibali er med igen i år.

Belgieren Roger De Vlaeminck vandt løbet 6 år i træk fra 1972 og frem. 6 ryttere har stået øverst på podiet 2 gange: Vincenzo Nibnali, Nairo Quintana, Francesco Moser, Tony Rominger, Giuseppe Sarroni og Rolf Sørensen.

Rolf Sørensen er ud over at være klart bedste dansker i løbet gennem tiderne sammenlagt med sejre i 1987 og 1992 og tredjepladsen i 1988, også noteret for 6 etapegevinster i 6 forskellige starter – 1987, 1992, 1993, 1996, 1997 og 1998.

Vis mere