Barsk start på Paris-Nice: Stribe af styrt sender en halv snes ryttere på hospitalet - de fem med alvorlige knoglebrud

Meintjes’ britiske holdkammerat Mark Cavendish er ligeledes ude, men det skyldes først og fremmest, at han var kørt langt agterud.

Noget tilsvarende gjaldt for den tidligere Vuelta a España-sejrherre Fabio Aru. Den 28-årige italiener havde mistet så meget tid, at han ikke så nogen ide i at fortsætte.

Derimod tog sloveneren Domen Novak (Bahrain Merida) ufrivilligt afsked efter et tidligt styrt, men efter et hospitalsbesøg kunne han dog tage tilbage til holdets hotel med en beskadiget skulder uden brud.

Modvind dæmpede udfoldelserne

I modsætning til de to foregående dage lagde rytterne på 3. etape ud i modvind, hvilket automatisk dæmpede aktiviteterne, og feltet var således stadig samlet ved den første bonusspurt efter 24,5 km.

Her afsløredes det endnu engang, at både Kwiatkowski og Sánchez nærer klassementsambitioner, for de kastede sig ud i et spurtopgør med polakken som vinder af de 3 sekunder, mens Sánchez snuppede 2 og franskmanden Tony Gallopin et enkelt.

Efter spurten slap syv mand fri, men det eventyr blev kortvarigt, eftersom det virkede for farligt for Jumbo-Visma.

Blandt de syv var den rutinerede litauer Ramunas Navardauskas, der ikke agtede at give op uden videre, og han fik sin 22-årige italienske Delko-Marseille-holdkammerat Alessandro Fedeli med på ideen om at gå i udbrud, og det fik de så grønt lys til.

De oparbejdede hurtigt et forspring på omkring 5 minutter, men det var åbenlyst, at holdene med sprinterne og ikke mindst Jumbo-Visma havde fuldstændig kontrol over situationen, hvilket betød, at angrebet neutraliseredes helt efter bogen.