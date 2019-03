Dansk succes i Italien: Storslået Fuglsang knækker stjerner på stribe, og Langvad leverer en formidabel landevejsdebut

På en strålende solfyldt forårsdag i det maleriske toscanske landskab leverede et par af dansk cykelsports ypperste udøvere formidable præstationer i det italienske WorldTour-arrangement Strade Bianche.

Således stillede Danmarks førende etapeløbsrytter Jakob Fuglsang (Astana) en af karrierens absolut fornemste opvisninger i en endags-udfordring til skue, da han efter storslået offensiv kørsel besatte andenpladsen 2 sekunder efter franskmanden Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

Og samme placering noteredes den danske verdensstjerne i mountainbike Annika Langvad for, da hun i en forrygende landevejsdebut som professionel på det hollandske Boels-Dolmans firmahold i kvindernes udgave af Strade Bianche kun måtte se sig slået af den hollandske VM-guldvinder i enkeltstart Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott).

Fuglsang tog initiativet

Jakob Fuglsang tog initiativet til det afgørende fremstød, da han med 23 af de 184 km tilbage trådte an fra en gruppe med omkring 15 favoritter på en lille stigning.

Kun den tredobbelte belgiske crossverdensmeter Wout van Aert (Jumbo-Visma) formåede umiddelbart at følge Fuglsang, men Alaphilippe øjnede hurtigt faren og sluttede sig til de to.

Dermed var dannet en eksklusiv fronttrio, der reduceredes til en duo, da Fuglsang på den næstsidste af de 11 grusvejsstrækninger 17 km fra mål forcerede endnu engang.

Det tempo kunne Wout van Aert ikke følge med i, men den belgiske cykelbegavelse nægtede at give sig.

Wout van Aert nåede op igen

Selv om han en overgang var kørt et halvt minut agterud, fortsatte van Aert med at kæmpe, og da der mod slutningen opstod det næsten obligatoriske taktiske spil mellem Fuglsang og Alaphilppe, fik de med 1,2 km tilbage atter selskab af van Aert.

»Men jeg troede på intet tidspunkt på, at jeg ville kunne vinde«, lød det fra en smilende Wout van Aert, efter at han for andet år i træk havde sikret sig tredjepladsen.

»Jeg havde brugt alt for for mange kræfter på at få tilslutning igen, men jeg kommer tilbage for at vinde, for det må der vel være mulighed for, efter at jeg nu to gange er blevet nr. 3«.

Franskmandens finish var for eksplosiv

Jakob Fuglsang havde et par gange forsøgt at slippe af med Julian Alaphilippe, men franskmanden svarede problemfrit igen, og i spurten var Alaphilipped simpelthen for eksplosiv til danskeren, der måtte stille sig tilfreds med at passere målstregen som nr. 2 slået med 2 sekunder.

Den resterende del af top-10 kom til at se således ud: 3. van Aer 27 sekunder, 4. Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) 1.00 minut, 5. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) samme tid, 6. Greg van Avermaet 1.01, 7. Alexey Lutsenko (Astana) 1.04, 8. Simon Clarke (EF Education First) 1.08, 9. Toms Skujins (Trek-Segafredo) 1.12, 10. Tim Wellens (Lotto Soudal) 1.21.

Christopher Juul-Jensen sluttede som nr. 19 med 2.48 minutter op til Alaphilippe, mens Michael Valgren (Astana) som nr. 45 satte 9.45 minutter til.

Med colombianeren Carlos Betancur (Movistar) som nr. 83 og sidst 22.57 minutter bagude gennemførte yderligere 18 ryttere uden for tidsgrænsen, mens Asbjørn Kragh Andersen (Sunweb) var blandt de omkring 50, der ikke nåede til vejs ende.

Alaphilippe ikke så glad for at arbejde

»Det er en bittersød fornemmelse, jeg sidder med nu bagefter«, lød det i det officielle tv-interview fra Jakob Fuglsang, som nu ikke havde svært ved at finde smilet frem.

»Jeg er glad, fordi jeg hele dagen følte mig stærk, men på den baggrund kan jeg da heller ikke være andet end skuffet over, at det ikke blev mig, der kom øverst på podiet«.

Jakob Fuglsang på podiet efter sin flotte andenplads Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

»Jeg gjorde, hvad jeg kunne for at få sat Alaphilippe af, men der var bare ikke noget at stille op«.

»Franskmanden var ikke så glad for at arbejde maksimalt, da vi sad i udbruddet, men det lod jeg mig nu ikke gå på af. Jeg vidste, at min mulighed lå i at blive ved med at arbejde knaldhårdt, og inderst inde var jeg godt klar over, at jeg ikke ville have en chance i en spurt med Alaphilippe«.