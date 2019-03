Spændende premiere på klassikersæsonen med flot vinder, men det danske islæt var svært at finde

I søndags sikrede den 33-årige tjekke Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) sig sin første internationale sejr i tre sæsoner, da han i finalen på den afsluttende etape i Volta ao Algarve på de sidste 500 m kørte fra Søren Kragh Andersen (Team Sunweb), efter at den unge dansker ellers havde lavet alt arbejdet i en flot offensiv.

Og i dag hjemførte den tidligere tredobbelte verdensmester i cykelcross så landevejskarrierens ubetinget fornemste triumf, da han med et kraftfuldt fremstød godt 2 km fra mål overrumplede sine fire ledsagere i det afgørende udbrud og holdt hjem til stregen med et forspring på 9 sekunder som vinder af den traditionsrige, 200 km lange belgiske forårspremiere Omloop Het Nieuwsblad.

Samtidig sørgede Stybar for, at verdens mest vindende cykelmandskab de seneste syv år, manager Patrick Lefeveres Quick Step-tropper, fik lukket det sorte kapitel, det er for et så dominerende belgisk firmahold ikke at have kunnet præsentere en vinder i denne væsentlige begivenhed, siden det lykkedes for Nick Nuyens i 2005.

Gruppe på fem mand skilte sig ud

Stybar havde på de sidste cirka 35 km skilt sig ud sammen med løbets storfavorit belgieren Greg van Avermaet (CCC Team), dennes landsmænd Dylan Teuns (Bahrain Merida) og Tim Wellens (Lotto Soudal), den kasakhiske mester Alexey Lutsenko (Astana) og italieneren Daniel Oss (Bora-hansgrohe).

Sidstnævnte måtte slippe på den 12. af dagens 13 stigninger, Muren i Gerardsbergen, med 17 km tilbage, men selv om Greg van Avermaet ihærdigt prøvede at slippe af med de øvrige følgesvende også på Bosberg 13 km fra mål, lykkedes det alle fire at få tilslutning til CCC Team-kaptajnen igen.

På de afsluttende km lanceredes naturligt nok flere angreb, og det var hver gang van Avermaet, der lukkede dem.

Stybar så sin chance

Da der resterede 2,9 km, var det Tim Wellens’ tur til at gribe ud efter lykken, og netop som van Avermaet havde hentet også ham, så Stybar sin chance.

Umiddelbart tegnede det til, at van Avermaet også ville neutralisere det forehavende, men langsomt voksede afstanden, og pludselig havde tjekken det hul, som han bevarede resten af vejen.

Van Avermaet vandt spurten om andenpladsen foran Wellens, Lutsenko og Teuns, mens luxembourgeren Jempy Drucker lige på hjul af disse blev nr. 6 foran den belgiske Deceuninck-Quick Step-duo Yves Lampaert og Phillppe Gilbert, italieneren Matteo Trentin (Mitchelton-Scott og belgieren Oliver Naesen (AG2R).

Har ventet længe på en stor sejr på landevejen

»Jeg er lykkelig over, at jeg omsider har vundet så stort et løb«, lød det fra Zdenek Stybar i det officielle tv-interveiw.

»Jeg har ventet meget længe på denne succes, og jeg har haft en masse top-10 placeringer, men endelig var jeg altså i stand til at nå helt til tops«.

Stybar valgte i 2011 landevejen, efter at han havde sikret sig sin anden VM-titel i cykelcross. Han har hele tiden arbejdet for Patrick Lefevere, har en bolig i Belgien og taler flydende flamsk, så der har ingen problemer været med integrationen.

Han har vundet en etape både i Vuelta a España og Tour de France, et tredje cross-verdensmesterskab i 2014, men der har været længe mellem gevinsterne i forhold til de evner, han er vurderet til at indeholde.

Bedste dansker nr. 34

Med 9 danske deltagere anført af sidste års vinder Michael Valgren (Dimension Data) var der næret forventninger om at opleve en glad rød-hvid dag, men det blev der ikke meget af.

Mads Pedersen (Trek-Segafredo) var en overgang at se i en større frontgruppe, som aldrig kom til at spille en afgørende rolle i løbet.

Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) blev bedste dansker som nr. 34 med et minus på 4.44 minutter, mens de øvrige placerede sig således: 45. Michael Valgren 6.17, 59. Casper Pedersen (Team Sunweb) samme tid, 90. Magnus Cort (Astana) 6.27, 104. Matti Breschel (EF Education First) samme tid, 105. Mads Pedersen 8.36. Lars Bak (Dimension Data), Asbjørn Kragh Andersen (Team Sunweb) og Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) udgik.