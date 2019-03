Succesrig ung dansker tvinges til at holde pause på grund af sygdom

Efter en fremragende sæsonstart i sidste uges Volta ao Algarve var Søren Kragh Andersens (Team Sunweb) deltagelse i lørdagens premiere på de nordeuropæiske aktiviteter i Omloop Het Nieuwsblad imødeset med stor spænding.

Den 24-årige dansker viste kanonform på de portugisiske landeveje, hvor han både blev nr. 2 på enkeltstarten, på en skrap bjergetape efter en forrygende offensiv og sammenlagt, men desværre får han ikke lejlighed til at videreføre de uhyre lovende takter, når det går løs på de belgiske mure og brosten.

Søren Kragh er nemlig blevet slået ud af sygdom efter hjemkomsten fra Portugal, og det er tydeligvis en stor skuffelse for ham at måtte springe den traditionsrige åbningsweekend i Belgien over, hvilket fremgår af den udtalelse, Team Sunweb har offentliggjort på sin hjemmeside.

Håber at være klar i slutningen af marts

»Jeg er er virkelig ked af, at jeg ikke er i stand til at hjælpe Michael Matthews og hele holdet her i weekenden«, siger Søren Kragh Andersen,

»Jeg så meget frem til at skulle køre, specielt efter at det gik så godt for mig i Portugal. Det er vældigt uheldigt, men forhåbentlig vender jeg stærkere tilbage, når jeg engang i slutningen af marts bliver klar til at køre i Belgien«.

Tidshorisonten, som Søren Kragh Andersen kommer ind på, indikerer, at han er sat ud af spillet i omkring tre uger, men hvor og hvornår, han gør comeback, foreligger der ikke noget om.

I optakten til Omloop Het Nieuwsblad fastslog Team Sunweb for et par dage siden, at australieren Michael Matthews er udset til at være holdets kaptajn, ligesom man regnede med, at Søren Kragh Andersen og Casper Pedersen – begge formstærke i Portugal – ville være parat til at støtte i den afsluttende fase.

Talstærk dansk repræsentation i Belgien

Samtidig fremhævede holdet, at Omloop Het Nieuiwsblad ville blive det første løb, hvor brødrene Søren og Asbjørn Kragh Andersen ville kæmpe side om side, men det bliver altså ikke til noget.

Søren Kragh Andersen erstattes af tyskeren Johannes Fröhlinger, og Team Sunweb, som sammen med AG2R er de eneste WorldTour-mandskaber, der endnu ikke har vundet i denne sæson, stiller desuden med belgieren Jan Bakelants samt hollænderne Roy Curvers og Martijn Tusveld.

Trods afbuddet er der særdeles talstærk dansk repræsentation i Omloop Het Nieuwsblad.

Med forbehold for yderligere helbredsproblemer ser det ud til, at 9 danskere stiller til start anført af sidste års vinder Michael Valgren og dennes holdkammerat Lars Bak hos Team Dimension Data.

Desuden møder Trek-Segafredo med Mads Pedersen, Astana med Magnus Cort, EF Education First med Matti Breschel, Mitchelton-Scott med Christopher Juul-Jensen, Katusha-Alpecin med Mads Würtz Schmidt og Sunweb altså med Asbjørn Kragh Andersen og Casper Pedersen.