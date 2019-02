Modig ung danskers storslåede angreb munder ud i to flotte andenpladser

Søren Kragh Andersen kastede al forsigtighed over bord i Volta ao Algarve, og trods nederlag gav hans satsning store løfter for de kommende opgaver.

Med et modigt, kompromisløst angreb 22 km fra mål i håbet om i 11. time at kunne støde den slovenske indehaver af førertrøjen Tadej Pogcar (UAE Team Emirates) fra tronen fyrede danske Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) op under en åndeløst spændende afslutning på den 173,5 km lange 5. og sidste etape i Volta ao Algarve fra Faro til Malhão.

Så kraftfuld og målrettet var den 24-årige danskers offensiv, at det en overgang tydede på, at det skulle lykkes ham at eliminere det minus på 29 sekunder, han på den samlede andenplads havde til sloveneren inden etapen.

Men på de sidste få hundrede meter af den 2,5 km lange stigning op mod mål skrumpede Søren Kraghs forspring, mens Pogacar fandt fornyede kræfter, og da facit gjordes op, viste det, at sloveneren havde forsvaret sin position med 14 sekunder.

Stybar nød godt af at have siddet på hjul

Dermed mundede dette afsluttende drama ud i to andenpladser til Søren Kragh Andersen, da han på den sidste del af klatreturen op mod mål blev passeret af tjekken Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), der havde fulgtes med danskeren næsten hele vejen i udbruddet, men stort set udelukkende havde siddet på hjul af taktiske årsager.

Den tidligere cykelcrossverdensmester krydsede stregen 3 sekunder foran Søren Kragh, mens Tadej Pogacar kæmpede sig til vejs ende på sjettepladsen med et minus på 15 sekunder til danskeren efter en overgang at have været 1.20 minut bagud.

Det var et forbløffende dristigt forehavende, Søren Kragh Andersen kastede sig ud i, da han pludselig trådte an fra favoritgruppen. Han hentede alle foranliggende og havde kortvarigt assistance af englænderen Steven Cummings (Dimension Data), som imidlertid måtte opgive at følge med, da stigningen op mod mål begyndte.

Da var det kun Stybar, som var stærk nok til at klæbe sig til danskerens hjul – en position han altså først forlod, da målbanneret var tilstrækkeligt tæt på.

20-årig efterlader imponerende indtryk

Denne gang tilsmilede lykken ikke Søren Kragh Andersen, men han kan se tilbage på fem dage i Portugal, der til fulde har dokumenteret, at han har taget endnu et skridt fremad i sin udvikling, og det skaber uundgåeligt store forventninger til ikke mindst den kommende klassikerperiode.

Et imponerende indtryk efterlader også hans overmand den blot 20-årige professionelle debutant Tadej Pogacar, der straks fra første færd lever op til de fornemme resultater, han leverede i sidste sæson som U23-rytter.

Top-10 i Volta ao Algarve endte med at se således ud: 1. Pogacar 19.26.34 timer, 2. Søren Kragh 14 sekunder, 3. Wout Poels (Team Sky) 21, 4. Enric Mas (Deceuninck-Quick Step)25, 5. Sam Oomen (Sunweb) 1.40, 6. Stybar 1.54, 7. Nelson Powless (Jumbo-Visma) 2.50, 8. Amaro Antunes (CCC Team) 2.52, 9. João Rodrigues (W52/FC Porto) 3.27, 10. Simon Spilak (Katusha-Alpecin) 3.47.

Michael Valgren (Dimension Data) sluttede som nr. 15 med et minus på 4.48 minutter.

Kom med kanonform fra vulkan-ophold

Vulkanen Teide på den spanske ferieø Tenerife har ikke været i udbrud siden 1909, men den har i de seneste mange år sendt talrige cykelryttyere af sted til opgaver overalt i verden med eksplosiv kraft fra det væld af træningslejre, som de professionelle firmamandskab her afvikler i den tynde luft.

I dag var det sloveneren Primoz Roglic, der høstede det maksimale udbytte af tre ugers hårdt slid i højderne, da han kunne lade sig hylde som den første indehaver af førertrøjen i sæsonens tredje WorldTour-arrangement UAE Tour.

Den syv dage lange styrkeprøve, som fører gennem alle syv emirater ved Den Persiske Bugt, indledtes med et 16 km holdløb på Al Hudayrat Island i Abu Dhabi, og her viste Roglic’ Jumbo-Visma sig som 7 sekunder hurtigere end Team Sunweb anført af hollænderen Tom Dumoulin, mens Bahrain Merida med den australske enkeltstartsverdensmester Rohan Dennis og italieneren Vincenzo Nibali var yderligere 2 sekunder bagud.

Har arbejdet målrettet frem mod holdløbet

»Vi har arbejdet meget målrettet frem mod det løb, og under træningslejren gjort meget ud af at blive fortrolige med tempocyklerne«, sagde Primoz Roglic, der på forhånd var anset for en af favoritter til en slutplacering i toppen.

»Vi er kommet for at vinde, og jeg er vældig glad for den udgangsposition, jeg nu har fået«.

»Det var ikke på forhånd aftalt, at jeg skulle være første mand over stregen, og i svinget inden målstregen lå jeg faktisk sidst, men så valgte jeg ligefrem at spurte, og det betød altså, at det nu er mig, der har førertrøjen«.

Hierarkiet på det hollandske mandskab kan der nu heller ikke herske megen tvivl om. Den 29-årige slovener er indlysende kaptajnen, og han er omgivet af særdeles stærke enkeltstartsspecialister som tyskeren Tony Martin, hollænderen Jos van Emden og belgieren Laurens De Plus, så det lå i luften, at Jumbo-Visma ville levere en glimrende præstation.

Van Emden, De Plus og førstnævntes landsmand Koen Bouwman fulgte Roglic til dørs, men Tony Martin og hollænderen Tom Leezer havde taget nogle kanonføringer inden for de sidste km, og det var i høj grad med til at gøre udslaget.