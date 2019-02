Lykkelig Jakob Fuglsang jubler over årets første triumf

Den 33-årige dansker forsvarede førertrøjen på sidste etape i Ruta del Sol og kunne dermed for ottende gang i karrieren lade sig hylde som samlet vinder af et etapeløb.

Blå bog Jakob Fuglsang Født 22. marts 1985 Begyndte som mountainbikerytter og blev U23-verdensmester i 2005. Startede i 2007 på landevejen hos Team Designa Køkken, skiftede i 2009 til Saxo Bank, i 2011 til Leopard-Trek og har siden 2013 repræsenteret Astana. I alt 18 sejre i pointgivende løb på den internationale terminsliste er det blevet til. Etapeløb (16) 2008, 2009, 2010 Post Danmark Rundt plus 1 etape i 2009 og 2011, 2009 Slovenien Rundt plus 1 etape, 2012 Østrig Rundt plus 1 etape, Luxembourg Rundt, 2017 Critérium du Dauphiné plus 2 etaper, 1 etape i Tour of Almaty, 2018 1 etape i Tour de Romandie, 2019 Ruta del Sol Endagsløb (2) 2010 og 2012 DM i enkeltstart. Vis mere

Eminent eskorteret af Astanas driftsikre armada styrede Danmarks bedste etapeløbsrytter det seneste tiår, Jakob Fuglsang, problemfrit gennem de sidste 163 km fra Otura til Alhaurin de la Torre i den 65. udgave af Ruta del Sol og kunne i fulde drage nyde den samlede triumf efter fem dages og 17.42.00 timers strabadser.

Den 33-årige dansker sad beskyttet gennem de første godt 140 kuperede km, og ingen, der blot på den mindste måde udgjorde en trussel mod hans position, fik lov til at bevæge sig ret langt væk fra feltet.

På de sidste, flade 20 km kontrollerede Astana ligeledes det meste af tiden, og Fuglsang forsvandt aldrig fra de 10 første pladser, før holdene med sprinterne tog over i kampen om etapegevinsten.

Den tog den 29-årige italienske europamester Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) sig af i overbevisende stil efter af være kørt perfekt i stilling af sine holdkammerater. Det var Trentins anden gevinst i løbet og den tredje i år, efter at han også slog til på en etape i Volta a Valenciana.

Hele holdet sled fra første færd

Jakob Fuglsang krydsede stregen som nr. 17, og etapen gav ingen anledning til ændringer i den øverste del af klassementet, hvor top-10 endte således: 1. Fuglsang 17.42.00 timer, 2. Ion Izagirre (Astana) 7 sekunder, 3. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) 11 sekunder, 4. Pello Bilbao (Astana) 21, 5. Adam Yates (Mitchelton-Scott) 57, 6. Jack Haig (Mitchelton-Scott) 1.08 minut, 7. Sergio Higuita (Funadcion Euskadi) 1.12, 8. Aleksandr Vlasov (Gazprom) 1.43, 9. Tim Wellens (Lotto Soudal) 2.53, 10. Dylan Teuns (Bahrain Merida) 3.41.

Vi ville simpelthen ikke lade denne sejr glide os af hænde, så fra første færd sled hele holdet for, at intet uforudset skulle indtræffe Jakob Fuglsang, cykelrytter

»Vi ville simpelthen ikke lade denne sejr glide os af hænde, så fra første færd sled hele holdet for, at intet uforudset skulle indtræffe«, sagde Jakob Fuglsang i det officielle tv-interveiw.

»Der var enkelte, der forsøgte at komme væk, men det blev aldrig farligt for os. Alligevel udviklede det da sig til en lang, hård dag, og lige til det sidste skulle vi passe på, for en drilsk sidevind kunne have skabt overraskelser i spurten. Det skete heldigvis ikke, og nu er jeg bare superlykkelig«.

Det hele begyndte med Post Danmark Rundt

Det var Jakob Fuglsangs ottende samlede sejr i et etapeløb, og dermed er næsten halvdelen af de 18 gevinster, han er noteret for som professionel, hjemført netop ved at vise sig som den bedste i udfordringer over flere dage.

Det hele begyndte, da han i 2008, mens han endnu var ansat hos ColoQuicks nuværende sportsdirektør Christian Andersen på Team Designa Køkken, satte konkurrenterne på plads i Post Danmark Rundt.

Fuglsang erobrede den gule førertrøje fra den dobbelte etapevinder Matti Breschel med en fjerdeplads på enkeltstarten i Kerteminde, og dagen efter tronede han øverst på podiet på Frederiksberg Allé flankeret af briten Steven Cummings og hollænderen Tom Stamsnijder, der var besejret med henholdsvis 9 og 15 sekunder.

Jakob Fuglsang gentog bedriften de to følgende år, men da var han blevet ansat hos Bjarne Riis på Team Saxo Bank.

Critérium du Dauphiné er det hidtil største

Siden har Jakob Fuglsang vundet Slovenien Rundt, Østrig Rundt og Luxembourg Rundt, men den suverænt fornemste præstation leverede han, da han i 2017 vandt to etaper i Tour de France-optakten Critérium du Dauphiné, hvilket indbragte ham den samlede førsteplads 10 sekunder foran australieren Richie Porte, 1.32 minut til ireren Dan Martin, 1.33 til briten Chris Froome og 1.37 til sin daværende italienske holdkammerat Fabio Aru.

Fuglsang har inden for de seneste år flirtet med tanken om at ændre sin satsning fra etapeløbene til klassikerne, men foreløbig må det konstateres, at han endnu ikke har formået at sejre i et eneste internationalt endags arrangement.