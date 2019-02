Sprudlende Jakob Fuglsang fejrer Tour de France-melding med forrygende finaleridt

Mens Tour de France-starten 2021 i Danmark rykkede så tæt på realisering, som tænkes kan, beviste Jakob Fuglsang (Astana), at han fortsat hører hjemme blandt verdens bedste etapeløbsryttere, da han i en knaldhård, stejl finale krydsede stregen som nr. 2 på den 170,5 km lange 1. etape i Ruta del Sol fra Sanlúcar de Barramed til Alcalá de los Gazules.

Den 33-årige dansker, der igen i år har Tour de France som sit store mål og har den fulde opbakning som kaptajn fra Astanas ledelse, nærer ingen planer om at indstille aktiviteterne foreløbig, og han vil givetvis være en særdeles central skikkelse, når Tour-feltet om to år i juli sendes af sted i København.

Indtil videre jagter han en hovedrolle i det fem dage lange arrangement i det sydlige Spanien, og efter den første dags strabadser tyder meget på, at der ligger en topplacering og venter på ham.

Eksplosiv Wellens var ikke til at fange

I det hele taget ser Astana-mandskabet ud til at skulle fortsætte den successerie, som holdet har oplevet den seneste halve snes dage, for Astana var stærkt repræsenteret i front i den afsluttende fase, hvor alle dog på det sidste par hundrede meter måtte bøje sig for belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal).

Den 27-årige Wellens vandt den tilsvarende styrkeprøve sidste år, da den lå som 4. etape, og det blev springbrættet til, at han ligeledes sejrede sammenlagt.

I dag forcerede han så eksplosivt, at ingen kunne følge ham, og selv om Fuglsang ligeledes kom uventet stærkt mod slutningen af så hidsig en stigning, måtte han tage til takke med andenpladsen slået med 5 sekunder ligesom sin spanske holdkammerat Ion Izagirre og australieren Jack Haig (Mitchelton-Scott).

Dansk debutant satte over 10 minutter til

De næste fem ryttere, hollænderen Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), spanieren Pello Bilbao (Astana), italieneren Marco Canola (Nippo-Vini Fantini), russeren Aleksandr Vlasov (Gazprom) og hollænderen Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma), noteredes for et minus på 9 sekunder, mens franskmanden Guillaume Martin (Wanty-Gobert) som nr. 10 var 13 sekunder efter.

Da der ikke opereres med bonussekunder, er etaperesultatet identisk med den samlede stilling.

Løbets anden danske deltager debutanten Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) sluttede i det stærkt splittede felt 10.15 minutter bagude som nr. 114.

Fredelig dag sluttede i vildt drama

I Volta ao Algarve var alt lagt op til en massespurt på den 199,1 km lange 1. etape fra Portimão til Lagos, men med 7 km tilbage, da tempoet var på sit højeste i den hidsige positionskamp, eksploderede løbet i et voldsomt drama, da et styrt sendte lidt over 100 af de 168 startende i asfalten.

Dog var der stadig lynhurtige afsluttere tilbage til at dyste om sejren, og Deceuninck-Quick Steps 22-årige hollænder Fabio Jakobsen viste sig som den suverænt skrappeste foran franskmanden Arnaud Démare (Groupama-FDJ), den tyske mester Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), italieneren Simone Consonnu (UAE Team Emirates), belgieren Jasper De Buyst (Lotto Soudal) og danske Søren Kragh Andersen (Sunweb).

Fabio Jakobsen, der sæsondebuterer i Volta ao Algarve, forlængende for kort tid siden sin kontrakt med Deceuninck-Quick Step frem til udgangen af 2021, og det skete på baggrund af den unge hollænders fremragende debutår på det belgiske storhold.

Godt udgangspunkt for Søren Kragh

Således sejrede Fabio Jakobsen i 2018 syv gange, og specielt vakte det opsigt, at han formåede at sætte rivalerne på plads i Scheldeprijs, hvor Pascal Ackermann var tættest på ham.

Med sjettepladsen har den 24-årige Søren Kragh Andersen sikret sig et godt udgangspunkt for den resterende del af løbet.

Team Sunweb havde på forhånd meldt ud, at danskeren og hollænderen Sam Oomen er de ryttere, der satses på, og Oomen holdt da også liv i sine forhåbninger, da han nåede i mål som nr. 14.

Kun 24 ryttere noteredes for samme tid som vinderen, og af de fem andre danskere var Mads Pedersen (Trek-Segafredo) ene om at befinde sig i det selskab som nr. 22.

De øvrige danskeres placeringer: 64. Michael Valgren (Dimension Data) 1.28 minut, 149. Casper Pedersen (Sunweb) 7.23, 150. Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) samme tid, 159. Lars Bak (Dimension Data) 9.37.