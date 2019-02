Fuglsang og Co. oplever gigantisk jubelfest med fornemme triumfer tre steder i verden

For Jakob Fuglsangs kasakhiske Astana-mandskab udviklede søndagen sig til en gigantisk jubelfest med hele tre fornemme triumfer på forskellige fronter rundt om i verden.

Højdepunktet nåedes, da holdets colombianske stjerne Miguel Angel Lopez med tilnavnet Superman sikrede sig den eftertragtede samlede gevinst i hjemlandets mest prestigefyldte styrkeprøve Tour Colombia.

Men også Astanas kasakhiske mester Alexey Lutsenko og den spanke Gorka Izagirre strøg til tops i skrap selskab i henholdsvis Tour of Oman og i det sydlige Frankrig i Tour de la Provence.

Alaphilippe måtte opgive at følge med

For den stolte og stærke sydamerikanske cykelnation var der tale om en overvældende og vildt tiljublet revanche på den afsluttende 173 km lange etape i Tour Colombia fra El Retiro til Alto de Palmas, efter at den franske Tour de France-bjergkonge Julian Alaphilippe (Dekeuninck-Quick Step) døgnet inden havde sat alle værtsnationens fremragende udøvere eftertrykkeligt på plads med både etapesucces og erobring af førertrøjen.

På den lange, seje finaleklatretur op til Alto de Palmas fyrede colombianerne et festfyrværkeri af angreb af, ligesom Team Sky med Chris Froome som decideret hjælperytter, indtil han slog ud og sakkede agterud, satte et krævende tempo.

Julian Alaphilippe kæmpede som en besat for at holde trit med konkurrenterne, men med cirke 6 km tilbage var kræfterne sluppet op, og han han måtte se drømmen om den samlede sejr fortone sig i den tynde colombianske luft.

Nairo Quintana tog initiativet

I stedet var det Nairo Quintana (Movistar), der tog initiativet, og han stred sig alene til toppen 8 sekunder foran Team Skys Ivan Sosa og Miguel Angel Lopez.

7 sekunder efter fulgte sidste års vinder Egan Bernal (Team Sky), og der var yderligere 5 colombianere i top-10 med Rigoberto Uran (EF Education First) på femtepladsen 1.01 minut efter Quintana.

Det betød, at Astanas colombianske trumf, der inden etapen lå nr. 3 med et minus på 23 sekunder til Alaphilippe, endte med at slutte øverst på den top-10, der kom til at se således ud:

1.Lopez 18.38.32 timerr, 2. Sosa 4 sekunder, 3. Daniel Martinez (EF Education First) 42, 4. Bernal 54, 5. Quintana 1.04, 6. Uran 1.31, 7. Alaphilippe 1.33, 8. Sergio Henao (UAE Team Emirates) 2.41, 9. Richard Carapaz (Movistar) 2.46, 10. Roberto Contreras (Astana) 2.47.

13 hundrededele af et sekund gjorde udslaget i Frankrig

I Frankrig gjorde Astanas spanske mester Gorka Izagirre arbejdet færdigt, da han med stærk støtte af sit hold, der blandt andre talte Jonas Gregaard Wilsly, forsvarede sin førertrøje på den 162 km lange afsluttende etape i Tour de la Provence fra Avignon til Aix-en-Provence.

Men det var kun med nød og næppe, at den 28-årige spanier blev siddende på tronen, for da australieren Simon Clarke (EF Education First) susede over stregen på andenpladsen efter tyskeren John Degenkolb (Trek-Segafredo), sikrede han sig 6 bonussekunder, der bragte ham på højde med Izagirre i det samlede klassement.





En glad Gorka Izagirre efter triumfen i Frankrig.

Begge sluttede det fire dage lange arrangement i 13.18.06 timer, og når løbet omfatter en enkeltstart, er det brøkdelene fra denne, der kommer med ind i regnestykket. Her var Izagirre 13 hundrededele af et sekund bedre end australieren, som således måtte se sig henvist til andenpladsen.

Også franskmanden Tony Gallopin (AG2R), der i 2018 sluttede på andenpladsen 45 sekunder efter holdkammeraten og landsmanden Alexandre Geniez, var lige til det sidste i allerhøjeste grad inde i billedet til pladsen øverst på podiet.

I spurten i den første gruppe på 45 ryttere blev Gallopin nr. 4, og hvis han havde presset sig forbi landsmanden Anthony Maldonado (St. Michel-Auber 93) frem til tredjepladsen, havde det udløst 4 bonussekunder, som havde sendt ham helt til tops.

Degenkolbs første sejr siden Tour de France-triumf

Nu kom den endelige top-10 til at se således ud: 1. Gorka Izagirre 13.18.06 timer, 2. Clarke samme tid, 3. Gallopin 1 sekund, 4. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 2, 5. Rudy Mollard (Groupama-FDJ) 10, 6. David Gaudu (Groupama-FDJ) 15, 7. Eddie Dunbar (Team Sky) samme tid, 8. Eduard Prades (Movistar) 21, 9. Jimmy Janssens (Corendon-Circus) 26, 10. Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) 29.

De tre tilbageværende danskere i løbet – Kasper Asgreen (Derceuninck-Qucik Step) stillede ikke til start i dag – sluttede således: 34. Niklas Eg (Trek-Segafredo) 5.42 minutter, 96 Asbjørn Kragh Andersen (Sunweb) 22.31, 122. Jonas Gregaard Wilsly (Astana) 37.51.

For den 30-årige John Degenkolb var det den første triumf, siden han 15. juli sidste år slog til på Tour de France-etapen til Roubaix, hvor den belgiske OL-guldvinder Greg van Avermaet og dennes landsmand Yves Lampaert blev slået i spurten.

Lutsenko slog til i Oman

Med et overrumplende fremstød på den sidste lille stigning lykkedes det lige netop sidste års samlede vinder af Tour of Oman, den kasakhiske mester Alexey Lutsenko (Astana) at holde konkurrenterne stangen i finalen på den 156,5 km lange 2. etape.

Den 26-årige Lutsenko skruede på de afsluttende 5 km så kraftfuldt op for turboen, at en hidsigt jagtende gruppe på 36 ryttere måtte se sig slået med 3 sekunder, men gårsdagens sejrherre, nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), oplevede dog den tilfredsstillelse, at han bevarede førertrøjen.





Alexey Lutsenko har god tid til at nyde sejren i Tour of Oman. Foto: Muscat Municipality/A.S.O./Pauline Ballet.

Kristoff vandt nemlig spurten blandt forfølgerne foran sydafrikaneren Ryan Gibbons (Team Dimension Data), og de 6 sekunder, han dermed sikrede sig, indebar, at han i klassementet er 3 sekunder foran kasakheren.