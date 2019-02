Tourens bjergkonge kører Froome over en halv time bagud og knækker alle de colombianske klatrere

Når rytterne i Tour Colombia i aften dansk tid udkæmper det afgørende slag på den 173 km lange sidste etape fra El Retiro til Alto de Palmas i 2.519 meters højde, sker det med den franske Tour de France-bjergkonge Julian Alaphilippe som ny indehaver af førertrøjen.

Det er en kendsgerning efter den højdramatiske næstsidste styrkeprøve, hvor den 26-årige franskmands offensive kørsel ikke alene knækkede samtlige colombianske hjemmebanefavoritter, men også satte løbets mest prominente internationale skikkelse, den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome (Team Sky), til vægs i en sjælden grad.

For mens Alaphilippe fuldendte strabadserne med at lægge colombianeren Miguel Angel Lopez (Astana), ecuadorianeren Richard Carapaz (Movistar) samt den colombianske duo Daniel Martinez (EF Education First) og Team Skys ny himmelstormer Ivan Sosa bag sig i spurten, da de nåede sammen til mål, stred den 33-årige britiske superstjerne endnu langt bagude for at nå til vejs ende.

Froome satte 33.34 minutter til

Det lykkedes ham nøjagtigt 33.30 minutter efter Alaphilippes jubelscener, da Chris Froome som eneste Sky-rytter i en gruppe på godt 25 mand krydsede stregen som nr. 119 af de 138 fuldførende ryttere.

Dermed dumpede Sky-kaptajnen ned som nr 90 sammenlagt 34.36 minutter bag Alaphilippe, og et nederlag af den størrelsesorden er højst usædvanligt for Chris Froome selv på dette tidlige tidspunkt af sæsonen.

Han er givetvis taget til Colombia for at forberede sig til vigtigere opgaver senere på året med Tour de France som det erklærede hovedmål, men at gæstespillet skulle udløse så bragende en lussing, havde han næppe forestillet sig.

I det hele taget tegner situationen inden finalen i Tour Colombia sig bekymrende for det britiske storhold, der har opholdt sig et par uger i den cykelbegejstrede sydamerikanske nation og har oplevet en stormende modtagelse både i kraft af Chris Froomes tilstedeværelse, men også fordi holdet mødte op med to seriøse kandidater til den endelige gevinst i sidste års samlede sejrherre Egan Bernal og Ivan Sosa.

Jungels førte an i forfølgergruppen

Sosa, der ellers havde angrebet sammen med Daniel Martinez i den afsluttende fase, blev hentet af Alaphilippe og mistede på de sidste meter 6 sekunder til franskmanden, mens Bernal befandt sig i den gruppe på 12 ryttere, der noteredes for et minus på 42 sekunder,

Dette felt førtes an af Alaphilippes luxembourgske holdkammerat Bob Jungels og talte ud over Bernal colombianske berømtheder som Rigoberto Uran (EF Education First), Nairo Quintana (Movistar) og Sergio Henao (UAE Team Emirates).

Det betyder, at top-10 inden aftenens etape ser således ud: 1. Alaphilippe, 2. Martinez 8 sekunder, 3. Lopez 23, 4. Sosa 29, 5. Jungels 53, 6. Carapaz 55, 7. Uran 57, 8. Lawson Craddock (EF Education First) samme tid, 9. Bernal 1.05 minut, 10. Oscar Sevilla (Medellin) 1.27.

Forfalder ikke til overmod

Trods sin imponerende præstation og ny status som løbets førstemand forfalder Julain Alaphilippe ikke til overmod inden den sidste kappestrid.

»Jeg vandt denne etape med mit hoved og mit hjerte, og foreløbig nyder jeg situationen«, siger franskmanden i en pressemeddelelse fra Deceuninck-Quick Step.

»Jeg har et forspring på nogle få sekunder, men der kan stadig ske en masse på den sidste etape«.

»Jeg kom her til Cololmbia med det mål at vinde en etape, og det er nu indfriet. Oven i købet har Bob Jungels og Alvaro Hodeg også sikret sig en sejr, så holdet har allerede fået et fint udbytte«.

Sidste år noteredes Julian Alaphilippe også for en etapegevinst, som indbragte ham førertrøjen, men han måtte af med den allerede dagen efter til Nairo Quintana, der så slutteligt måtte aflevere den til Egan Bernal.