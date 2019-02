Sej Jakob Fuglsang spiller fremtrædende rolle i holdkammerats forrygende triumf

Med Astanas etablerede danske stjerne Jakob Fuglsang i en uvant, men ekstremt imponerende hjælperrolle udviklede også den 2. og afgørende etape i Vuelta a Murcia sig til en overvældende succes for det kasakhiske mandskab.

Fuglsang og Co. havde allerede domineret begivenhederne i går med fire mand i det afgørende seks-mands udbrud, og på dagens 180 km fra Beniel til Murcia fuldendte den 35-årige spanier Luis León Sánchez så triumfen, da han i en duel med landsmanden og verdensmesteren Alejandro Valverde (Movistar) gentog sidste års succes.

De to havde skilt sig ud på den sidste af etapens stigninger Alto de la Cresta del Gallo, hvor Valverde på jagt efter sæsonens første sejr nåede toppen først fulgt få sekunder efter af Sánchez, der ikke havde de store problemer med at indhente indehaveren af den regnbuefarvede trikot på nedkørslen og den sidste flade strækning frem mod mål.

Verdensmesteren klappede af vinderen

De to arbejdede effektivt sammen, og i spurten trådte Sánchez overraskende let fra verdensmesteren, der på de sidste meter frem mod stregen nøjedes med at applaudere landsmanden og vennens fornemme opvisning.

At Sánchez var i stand til at udføre denne bedrift, skyldtes i høj grad Jakob Fuglsangs forberedende indsats på de afsluttende godt 40 km.

Med holdkammeraten Pello Bilbao i førertrøjen samt Sanchez og Omar Fraile ligeledes placeret foran sig tog Fuglsang ansvaret for at holde et højt tempo i den førergruppe, der efter passagen af 1. kategori-stigningen Collado Bermejo var skrumpet ind til knap 40 ryttere.

Uafbrudt tog Fuglsang slæbet i front, så ingen havde mulighed for at angribe, og under normale omstændigheder ville et sådant slid betyde, at rytteren sagde tak for i dag, når den definitive klatretur meldte sig.

Fuglsang holdt stand i næste gruppe

Men sådan var det ikke i Fuglsangs tilfælde. Han fortsatte med at holde farten høj side om side med Mitchelton-Scott og Christopher Juul-jensen på Alto de la Cresta del Gallo, og efterhånden som rivalerne faldt fra en efter en, var der rettet an til en offensiv fra en af holdkammeraternes side.

Ikke uventet kom den fra Luis León Sanchez i selskab med Valverde, og det stod hurtigt klart, at kampen om sejren skulle stå mellem de to.

Fuglsangs optræden blandt de forreste var imidlertid ikke udspillet, for han formåede at holde sig i den gruppe på 7 mand, der nåede til vejs ende tættest på Sánchez og Valverde.

Samme placering som sidste år

Italieneren Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) vandt spurten med et minus på 13 sekunder foran østrigeren Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) og Pelle Bilbao, mens Fuglsang som nr. 7 over stregen satte yderligere 3 sekunder til på de sidste meter.

Dermed sluttede den 33-årige dansker som nr. 6 sammenlagt - placeringen, han ligeledes opnåede sidste år, da der var tale om et endags løb med Sánchez og Valverde som nr. 1 og 2.

Top-10 kom herefter til at se således ud: 1. Sánchez 8.28.38 timer, 2. Valverde samme tid, 3. Bilbao 10 sekunder, 4. Konrad 13, 5. Omar Fraile (Astana) 16, 6. Fuglsang samme tid, 7. Trentin 19, 8. José Herrada (Cofidis) samme tid, 9. Oscar Rodriguez (Euskadi-Murias) samme tid, 10. Sergei Tjernetski (Caja Rural) 1.35 minut.

Philippe Gilbert sejrede i Frankrig

Med Sanchez’ dobbeltgevinst er Astana nu oppe på 4 sejre i år, og en femte lurer i Tour de la Provence, hvor spanieren Gorka Izagirre på den 181 km lange 3. etape fra Aubagne til Paul Ricard-motorbanen ved Castellet forsvarede sin førertrøje, da godt en snes ryttere nåede samlet til mål.

Den 36-årige belgiske stjerne Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), der sæsondebuterer i det sydfranske arrangement, var hurtigst i spurten foran lettet Tom Skujins (Trek-Segafredo) og franskmanden Tony Gallopin (AG2R).

Det medførte ikke væsentlige ændringer i det samlede klassement, hvor top-10 nu ser således ud: 1. Gorka Izagirre, 2. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 2 sekunder, 3. Gallopin samme tid, 4. Simon Clarke (EF Education First) 8, 5. Rudy Mollard (Groupama-FDJ) 10, 6. David Gaudu (Groupama-FDJ) 15, 7. Eddie Dunbar (Team Sky) samme tid, 8. Eduard Prades (Movistar) 21, 9. Jimmy Janssens (Corendon-Circus) 26, 10. Lilian Calmejane (Direct Energie) 32.

Etapen prægedes af et langt ni-mands udbrud, hvor Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) sled bravt, men det blev neutraliseret i den afsluttende fase.

Kristoff vandt massespurten i Oman

I et opgør mellem et flot udvalg af verdens skrappeste sprintere åbnede den 31-årige nordmand Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) sæsonens sejrskonto, da han susede først over stregen på den 138,5 km lange 1. etape i Tour of Oman fra Al Sawadi Beach til Suhar Corniche.

Alexander Kristoff var tæt på allerede i søndags, da han på finaleetapen i Volta a Valenciana kun blev overtrumfet af hollænderen Dylan Groenewegen (Jumbo-Vista), men i dag var der ingen tvivl.

Foto: Anne-christine Poujoulat/Ritzau Scanpix Alexander Kristoff tiljubles for 9. gang i Tour of Oman.

