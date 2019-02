Storfavorits bragende nedtur fyrer op under sejrsjubel hos hans afløser

Da den tyske sejrsmaskine Marcel Kittel efter et overmåde succesrigt 2017 valgte at forlade Quick-Step Floors til fordel for et lukrativt tilbud fra Katusha-Alpecin, syntes det belgiske mandskab at befinde sig i en penibel situation på sprinterposten.

Den løstes som bekendt på forrygende vis med engagementet af italieneren Elia Viviani, der med sine 18 triumfer blev den suverænt mest vindende sidste år.

Op til denne sæson skabte det atter en del bekymringer, at manager Patrick Lefevere ikke formåede at holde på den colombianske spurtkanon Fernando Gaviria, fordi det trak ud med at finde en ny hovedsponsor.

Men i dag elimineredes også dette problem, da Gavirias landsmand og afløser som trumf i masseafslutningerne den 22-årige Alvaro Hodeg slog overbevisende til på den 150,5 km lange 2. etape i Tour Colombia med start og mål i La Ceja.

Gaviria oplevede udpræget offday

Netop Fernando Gavira fremstod for sin ny arbejdsgiver UAE Team Emirates ellers som storfavorit i dagens styrkeprøve, eftersom La Ceja er hans fødeby, og han kender området ned til de mindste detaljer.

Men den 24-årige Gaviria, der for et par uger siden vandt to etaper i Vuelta a San Juan, blev slået ud af krampe i den afsluttende fase og oplevede således en decideret offday.

Han formåede overhovedet ikke at blande sig i spurten og krydsede først stregen en rum tid efter, at afgørelsen var truffet.

Alvaro Hodeg rundede Deceuninck-Quick Steps eminente holdindsats af, da han skød uimodståeligt frem fra sin argentinske leadout-mand Maximiliano Richezes skygge og krydsede stregen en længde foran estlænderen Martin Laas (Team Illuminate) og colombianeren Sebastian Molano, der i Gavirias fravær blev UAE Team Emirates bedste bud på succes.

Til tops med forspring på 2 sekunder

Richezes formidable tempo inden for den sidste km understregedes af, at han selv noteredes som nr. 5 i mål, skønt han skruede ned for turboen på de sidste meter.

Alvaro Hodegs sejr udløste også førertrøjen, eftersom han i tirsdags var en af de fire Deceuninck-Quick Step-ryttere – de tre andre var franskmanden Julian Alaphilippe, luxembourgeren Bob Jungels og Richeze – der fuldførte det 14 km lange holdløb med et minus på 8 sekunder til EF Education First.

Med bonus på 10 sekunder for førstepladsen betød det, at Hodeg overtog den samlede føring fra landsmanden Rigoberto Uran (EF Education First).

På andenpladsen har Uran med sit beskedne minus på 2 sekunder fortsat særdeles gunstige udsigter for de videre muligheder, hvorimod den aktuelle sejrherre må formodes at få det svært, når stigningerne melder sig.





Løbet er stadig særdeles åbent

I det hele taget er løbet endnu særdeles åbent, men foreløbig er alt jubel hos Deceuninck-Quick Step fordi den unge Hodeg med dagens bedrift fulgte op på de lovende signaler, han sendte, allerede da han debuterede for det belgiske kollektiv sidste sæson.

Selv om han på sprinterfronten havde hård konkurrence af både Viviani, Gaviria og såmænd også den unge hollænder Fabio Jakobsen, lykkedes det Alvaro Hodeg at hjemføre fem flotte sejre.

Han slog således til på etaper i WorldTour-løbene Volta a Catalunya, Polen Rundt og Tyrkiet Rundt samt i Deutschland Tour og endags løbet Handzame Classic.

Har stadig Mitchelton-Scott foran sig

Dagens etape prægedes af et langt seks-mands udbrud, der først endegyldigt neutraliseredes få km fra mål, da den tilsyneladende uopslidelige, 42-årige spanier Oscar Sevilla (Team Medellin) og den 16 år yngre schweizer Simon Pellaud (IAM Execelsion) blev hentet som de sidste.

Deceuninck-Quick Step er nu oppe på 5 sejre i denne sæson, og de fire andre er ligeligt fordelt mellem Viviani og Alaphilippe.

Dog indtager Lefeveres tropper endnu ikke den vante førsteplads, som indehaves af australske Mitchelton-Scott med 8 sejre.