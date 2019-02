Jakob Fuglsangs ny makker forsvarer den gule førertrøje i dramatisk finale

På forhånd fremstod de baskiske brødre Gorka og Ion Izagirre som de mest spændende af Astanas i alt 9 nyerhvervelser op til denne sæson, og i de seneste dage har lillebror Ion på 30 år styrket indtrykket af, at Jakob Fuglsangs og Magnus Corts kasakhiske mandskab har foretaget en særdeles fornuftig investering ved at satse på den spanske duo.

Ion Izagirre kunne således i dag i sin første opgave for sin ny arbejdsgiver lade sig hylde som samlet vinder af Volta a Valenciana, da han på den 88,5 km lange finaleetape fra Paterna til Valencia forsvarede den førertrøje, han erobrede i går.

Dagens stort set flade udfordring blev som ventet en affære for sprinterne, og med et massestyrt blot 300 m fra stregen blev der sat et dramatisk punktum for de fem dages strabadser.

Kun godt en snes ryttere til at køre spurten

Tilbage i front til at dyste om sejren var kun godt en snes ryttere, og med en fænomenal finish lykkedes det lige netop hollænderen Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) at presse cyklen en anelse foran nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emiorates) og italieneren Matteo Trentin (Mitchelton-Scott).

»I det sidste sving sad jeg ret langt tilbage, men jeg havde held til at finde det rette hjul, selv om der var ikke meget at give væk af«, lød det fra en smilende Dylan Groenewegen, der sidste år nåede op på 14 sejre og dermed kun blev overgået af italieneren Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) med 18.

Det første rigtigt vigtige løb for mig er Paris-Nice, men det helt store er selvfølgelig Tour de France. Og netop med de mål for øje er det vigtigt at komme godt fra start Dylan Groenewegen, cykelrytter

»Jeg håber at kunne gøre det endnu bedre i år. Det første rigtigt vigtige løb for mig er Paris-Nice, men det helt store er selvfølgelig Tour de France. Og netop med de mål for øje er det vigtigt at komme godt fra start«.

Izagirre og Cort i sikkerhed foran styrtet

Det var Jumbo-Vismas første sejr i denne sæson, og det samme gælder for Astana takket være Ion Izagirre.

De eneste mandskaber med WorldTeam-licens, som endnu ikke har vundet, er AG2R, Team Sunweb og Bahrain Merida.

Magnus Cort krydsede stregen som nr. 14 med Izagirre direkte på hjul, og de var dermed i sikkerhed foran den store masse af væltende mennesker og maskiner.,

Den samlede top-10 kom til at tage sig således ud: 1. Izagirre 16.08.44 timer, 2. Valverde 7 sekunder, 3. Pello Bilbao (Astana) samme tid, 4. Dan Martin (UAE Team Emirates) 16, 5. Dylan Teuns (Bahrain Merida) 18, 6. Jesus Herrada (Cofidis) 29, 7. Jack Haig (Mitchelton-Scott) 33, 8. Adam Yates (Mitchelton-Scott) 34, 9. Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) 36, 10. Rui Costa (UAE Team Emirates) 48.

De danske slutplaceringer: 70. Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) 9.10 minutter, 98. Magnus Cort 17.01, 105. Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) 19.34, 141. Lars Bak (Dimension Data) 40.59.

Brødrene har fulgtes ad

Ion og den to år ældre Gorka Izagirre har fulgtes ad næsten hele vejen i deres professionelle karrierer, men storebror tog dog hul på den i 2010, hvorimod Ion begyndte to år senere. Begge udfoldede sig først på Euskaltel, og da Baskerlandets stolthed lukkede i 2013, satte de sammen kursen mod Spaniens storhold Movistar.

Her indgik de i den højt kvalificerede flok af hjælpere omkring superstjernerne Alejandro Valverde og Nairo Quintana, men de havde mod på også at jagte personlig succes.

Det fik Ion Izagirre til at skifte til Bahrain Merida i 2017, og Gorka tog samme vej året efter, men da tilbuddet kom fra Astana, var de ikke sene til at slå til.

Skal køre Giro d’Italia med Lopez

Umiddelbart ser det ud til, at Ion Izagirre skal agere luksushjælper for colombianeren Miguel Angel Lopez i Giro d’Italia, mens Gorka følger Fuglsang til Tour de France. Danskeren får dog selskab af den nykårede Valenciana-vinder, når han i næste uge indleder sæsonen i Ruta del Sol.

Det var anden gang, Ion Izagirre oplevede at blive hyldet som endelig vinder af et etapeløb, efter at det først skete i WorldTour-arrangementet Polen Rundt i 2015. Her lå han på sjettepladsen inden finaleetapen, men på den 25 km lange enkeltstart passerede han samtlige foranliggende rivaler inklusive indehaveren af førertrøjen colombianeren Sergio Henao.

Det var Ion Izagirres 10. sejr i dag, og den senest foregående, der er en af hans fornemste, ligger tilbage i 2016.