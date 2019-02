Tvilling scorer flot succes i jagten på at matche brormands storhed

Adam Yates satte et stærkt felt til vægs på kongeetapen i Vuelta a Valenciana, hvor Edvald Boasson Hagen mistede førertrøjen efter indædt fight..

I det indbyrdes regnskab med tvillingebroren Simon er den 26-årige Adam Yates (Mitchelton-Scott) kommet bagud, ikke mindst efter at den engelske cykelfamilies mest succesrige aktør for knap fem måneder siden kunne lade sig hylde som samlet vinder af Vuelta a España.

Men i dag tog Adam på en herlig lun forårsdag ved den spanske Middelhavskyst det første lille, men betydningsfulde skridt mod at indfri forventningerne om, at også han formår at gennemføre en af de tre store rundture som sejrherre.

Dem lagde han grunden til allerede i 2016, da han sluttede på fjerdepladsen i Tour de France, og året efter blev han nr. 9 i Giro d’Italia.

Så dykkede kurven imidlertid i sidste sæson med placeringer som nr. 29 i Touren og 45 i brorens storslåede Vuelta a España-felttog, og hele sæsonen bød kun på 2 sejre – på etaper i Tirreno-Adriatico og Critérium du Dauphiné.

Kendte afslutningen fra tidligere

Men ambitionerne lever i bedste velgående, og på dagens 188 km lange kongeetape i Vuelta a Valenciana fra Vila Real til Alcalà-Alcocebre demonstrerede Adam Yates, at han allerede tidligt har ramt en form, der skaber håb om endnu større præstationer senere på året.

I en udfordrende klatrefinale på 4 km, der steg i sværhedsgrad i takt med, at målstregen nærmede sig, fremstod Adam Yates mere og mere overbevisende, og på de sidste 1.000 meter holdt han simpelthen så højt tempo, at ingen af konkurrenterne formåede at true ham.

Jeg har haft en vinter uden problemer og fået trænet virkelig godt, så jeg følte mig oplagt til i morges at melde ud, at jeg ville satse på denne etape Adam Yates, cykelrytter

» Jeg har haft en vinter uden problemer og fået trænet virkelig godt, så jeg følte mig oplagt til i morges at melde ud, at jeg ville satse på denne etape«, sagde Adam Yates i det officielle sejrsinterview.

»Dimension Data ydede et stort stykke arbejde for at kontrollere udbruddet, og mod slutningen kørte mine holdkammerater mig i stilling«.

»Jeg kender stigningen fra Vuelta a España i 2017, og selv om jeg ikke lavede noget opsigtsvækkende resultat ved den lejlighed, havde jeg i dag en klar fornemmelse af, hvordan tingene skulle gribes an«

Valverde kæmpede forgæves

Verdensmesteren Alejandro Valverde (Movistar) gjorde et ihærdigt forsøg på at følge Yates, men kom kun lige op at snuse til englænderens baghjul, da denne nåede til vejs ende.

De to fik noteret samme tid, mens de følgende kom dryssende med få sekunders mellemrum, og spanieren Ion Izagirre (Astana) på fjerdepladsen med et minus på 2 sekunder havde også grund til at juble.

Den bedrift medførte nemlig, at han erobrede den gule førertrøje fra nordmanden Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), der stred som en besat, men tabte terræn på de stejleste passager og som nr. 20 satte 53 sekunder til.

Næppe ændringer på finaleetapen

Den ny top-10 ser herefter således ud: 1. Izagirre 14.18.27 timer, 2. Valverde 7 sekunder, 3. Pello Bilbao (Astana) samme tid, 4. Dan Martin (UAE Team Emirates) 16, 5. Dylan Teuns (Bahrain Merida) 18, 6. Jesus Herrada (Cofidis) 29, 7. Jack Haig (Mitchelton-Scott) 33, 8. Adam Yates 34, 9. Edvald Boasson Hagen 36, 10. Rui Costa (UAE Team Emirates) 48.

Med en kort etape på 88 km i morgen fra Paterna til Valencia uden væsentlige vanskeligheder vil det undre, om der ændres på stillingen i toppen.

39-årige Alejandro Valverde, der vandt sammenlagt sidste år efter to etapegevinster undervejs, kan således maksimalt stile efter at få en enkelt triumf med fra opgaven. Men med de præstationer, han har disket op med, kan det kun være et spørgsmål om kort tid, før han for første gang sejrer i VM-trikoten.