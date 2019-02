Tour de France-kongen kommer til kort i OL-guldvinders eksplosive finaleopvisning

Mens den regerende olympiske mester belgieren Greg van Avermaet (CCC Team) i en skrap finale holdt rivalerne bag sig og VM-guldvinderen Alejandro Valverde (Movistar) på en fjerdeplads understregede, at han nærer ambitioner om at gentage sidste års samlede triumf, oplevede den walisiske Tour de France-konge Geraint Thomas (Team Sky) en mindre nedtur på den 184,4 km lange 3. etape i Volta a Valenciana fra Qart de Poblet til Chera.

Briten, der ligesom van Avermaet har sin sæsondebut i arrangementet på Costa Blanca, mens Valverde allerede har være i ilden på Mallorca, formåede ikke at følge med de bedste på en lang dag i konstant kuperet terræn med 6 bjergspurter undervejs.

På de sidste 400 m af færden op mod mål steg det med 6,7 procent, og efter at Astana og ikke mindst Magnus Cort havde været toneangivende med at sætte et hårdt tempo i store dele af den afsluttende fase, forsøgte Luis León Sanchez at belønne sliddet med en sejr.

Kun 29 ryttere med hjem i første gruppe

Spurten blev imidlertid for lang for spanieren, hvorimod Greg van Avermaet havde overskud til yderligere en forcering, da Sanchez slog ud, og belgieren krydsede stregen et par længder foran torsdagens italienske sejrherre Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), Sánchez, Valverde, hollænderen Mike Teunissen (Jumbo-Vista) og den ny colombianske komet Sergio Higuita (Fundacion Euskadi).

I alt nåede kun 29 ryttere med hjem i første felt og blandt de 11, der fulgte i næste gruppe med et minus på 11 sekunder, var Geraint Thomas. Det facit betød, at den 32-årige brite dumpede ned som nr. 17 sammenlagt med et minus på 31 sekunder – tilsyneladende uden de store muligheder for at bedre væsentligt på det.

I sin gule førertrøje sad nordmanden Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) hele dagen årvågen og stærk langt fremme i feltet, og med en 14. plads gjorde han sig fortjent til endnu en podiehyldest

Både tyskeren Tony Martin (Katusha-Alpecin) og sloveneren Jan Tratnik (Bahrain-Merida) forsvandt på denne etape ud af top-10, som nu tager sig således ud: 1. Boasson Hagen 9.23.23 timer, 2. Ion Izagirre (Astana) 5 sekunder, 3.Dylan Teuns (Bahrain Merida) 8, 3. Nelson Oliveira (Movistar) 11, 5. Pello Bilbao (Astana) 12, 6. Valverde 14, 7. Dan Martin (UAE Team Emirates 19, 8. Diego Rosa (Team Sky) 20, 9. Jack Haig (Mitchelton-Scott) 23, 10. Jesus Herrada (Cofidis) 24.

I morgen venter kongeetapen

Matteo Trentin og Greg van Avermaet ligger nr. 13 og 14 med minus på henholdsvis 28 og 30 sekunder.

Morgendagens 188 km lange styrkeprøve fra Vila-Real til Alcala-Alcocebre er udstyret med betegnelsen koneetapen, men den minder i vid udstrækning om den netop overstået.

Det går uafbrudt op og ned det meste af vejen med stigninger af en lidt højere sværhedsgrad end i dag, og med godt 4 km tilbage dukker den sidste klatretur op.

I modsætning til i dag går det imidlertid nedad det sidste par hundrede meter, og der er lagt op til en uhyre spændende styrkeprøve, hvor alt i klassementet sandsynligvis sættes på plads inden søndagens flade etape til Valencia.

Kører topplaceringer hjem på stribe

Greg van Avermaet har i adskillige år hørt til de mest konstante aktører på den internationale scenens højeste niveau. Han har samlet topplaceringer i massevis, hvilket da også udmønter sig i, at han indtager førstepladsen på Den Internationale Cykelunions verdensrangliste for endags løb.

Sejrene har der imidlertid ofte været langt imellem, og i dag var det således første gang, han susede over stregen som vinder siden 15. februar sidste år, da han slog til på 3. etape i Tour of Oman. Belgieren sejrede i begyndelsen af maj ligeledes sammenlagt i Tour de Yorkshire, men det skete, uden at han havde vundet en etape.

»Det udviklede sig til en hård etape, som med sin meget kuperede profil mindede om en klassiker i Ardennerne«, konstaterede Greg van Avermaet i det officielle sejrsinterview.

»Jeg fik en fin position i opløbet, hvor Luis Leòn Sanchez trådte an. Jeg vidste godt, der var en hel del sprintere med hjem, men jeg regnede med, at jeg lige havde det nødvendige overskud, og det kom jo heldigvis til at holde stik«.