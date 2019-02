Uventet champagnejubel får optimismen til at boble omkring dansk stjerne

Selv om de fleste af sejrene var hentet i mindre begivenheder, gjorde de nordmanden til et eftertragte objekt for de store firmahold, og da han i 2008 begyndte det ny kapitel i sin cykeltilværelse på det tyske Team Columbia, dokumenterede han straks, at han stadig i allerhøjeste grad var i besiddelsen af evnen til at vinde.

Skiftede til Sky efter to sæsoner

Efter to sæsoner fristedes han af et økonomisk set gigantisk tilbud fra Team Sky, hvor han var med lige fra starten i 2010 og frem til og med 2014. Mod slutningen af den periode var Boasson Hagen plaget af skader og sygdom, og således registreredes han i 2014 ikke for en eneste gevinst.

I 2015 fik han så en ny start for sin nuværende sydafrikanske arbejdsgiver, men selv om han er fortsat med at vinde, har han ikke formået afgørende at at ændre billedet af Dimension Data som et af de svageste mandskaber med WorldTeam-licens.

Dagens resultat kan være begyndelsen på en markant omvæltning, og under alle omstændigheder er det en kendsgerning, at Dimension Data har været en flittig aktør på ryttermarkedet op til denne sæson og med Michael Valgren har sikret sig den højst placerede på verdensranglisten, som valgte at skifte job.