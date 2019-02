Supersprinter blev smidt ud af Tour de France, men kan nu atter juble

Efter et miserabelt 2018, hvor han langt fra var i stand til at leve op til tidligere bedrifter, afværgede den tyske supersprinter Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) en truende glemsel, da han i det sidste af de fire endags løb på Mallorca, det 159,6 km lange Trofeo Palma, susede over stregen som vinder af massespurten.

På strandpromenaden i den spanske ferieøs hovedby kunne den 30-årige tysker med det imponerende generalieblad, der blandt andet omfatter 14 etapegevinster i Tour de France, strække armene jublende i vejret, da han henviste belgieren Timothy Dupont (Wanty-Gobert) og franskmanden Hugo Hofstetter (Cofidis) til de to andre podiepladser, mens landsmanden André Greipel (Arkéa-Samsic) blev nr. 5.

»Jeg er ovenud lykkelig, for det her var mere end en sejr. Det var også et lille comeback efter sidste sæson«, siger Marcel Kittel i en pressemeddelelse fra holdet.

»Jeg har i den seneste tid følt mig rigtigt godt kørende, og det er herligt at få denne start på året. Det giver mig en anselig portion selvtillid til fortsættelsen«.

Uden for tidsgrænsen sammen med Cavendish

Sidste sæson viste Kittel kortvarigt lovende takter, da han vandt to etaper i Tirreno-Adriatico i begyndelsen af marts, men nedturen tog for alvor fart, da han blev smidt ud af sæsonens vel nok væsentligste opgave Tour de France på 11. etape til La Rosière.

Sammen med sin britiske rival Mark Cavendish (Dimension Data) og dennes australske holdkammerat Mark Renshaw nåede Kittel først op på bjergtoppen efter tidsfristens udløb, og efter den nedslående episode kom tyskeren aldrig ovenpå igen.

Han stillede i august op i WorldTour-løbet BinckBank Tour, men udgik på 6. etape, og i styrkeprøven på hjemmebane Deutschland Tour blev det kun til en enkelt etape 23. august, hvorefter han satte punktum for sæsonen.

Succes for Sky-ryttere fra andet geled

På det stjernespækkede britiske cykelmandskab Team Sky kan det ofte være vanskeligt for de knap så fremtrædende medlemmer af kollektivet at komme til orde.

Det er der imidlertid lavet grundigt om på i det australske etapeløb Herald Sun Tour, hvor tre af de ryttere, der mødte til opgaven uden endnu at have vundet i tjeneste hos manager Dave Brailsford, har fået stillet deres sejrshunger.

Strabadserne i Australien mundede endda ud i dobbelttriumf for Team Sky, da den 22-årige nordmand Kristoffer Halvorsen susede først over stregen i det 89 km lange kriterium i Melbourne, mens hans fire år ældre hollandske holdkammerat Dylan van Baarle kunne lade sig hylde som samlet vinder af løbet.

Den tredje Team Sky-rytter der fik åbnet sin sejrskonto i Herald Sun Tour, var den 25-årige brite Owain Doull, som var første mand i mål, da han nåede til vejs ende på 3. etape sammen med holdkammeraten Luke Rowe.