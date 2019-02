Nu banker sponsorer den ellers så magtfulde chef på plads i Keisse-affæren

I kølvandet på balladen i Argentina nedfælder Deceuninck-Quick Step et specifikt regelsæt for, hvordan alle ansatte på verdens mest vindende cykelhold skal opføre sig.

Sædvanligvis er Patrick Lefeveres ord lov, når det handler om, hvad der foregår på og omkring det belgiske superhold Deceunnick-Quick Step.

Men i affæren omkring Iljo Keisses anstødelige, sexistiske optræden på et foto i forbindelse med en træningstur op til det argentinske etapeløb Vuelta a San Juan er den ellers så magtfulde manager åbenbart blevet banket på plads af de sponsorer, som er altafgørende for holdets eksistens.

I belgiske medier har både Francis van Eeckhout, administrerende direktør for den ny hovedbidragyder Deceuninck og cykelleverandøren Specialized givet udtryk for markant utilfreds med hele sagen og ligeledes med Lefeveres udtalelser om, at servitricen, der følte sig forulempet af den belgiske rytter, udelukkende var ud på at score penge.

»Den slags tilkendegivelser strider mod vores værdier og normer«, hedder det fra den amerikanske cykelproducent.

»Vi taget i det hele taget hændelsesforløbet meget alvorligt og agter at klargøre over for holdet, hvilke forventninger vi har til alle ryttere, der benytter Specialized-materialer«.

Vil ikke gøre en større sag ud af det

Francis van Eeckhout er fuldstændig på samme linje, men understreger dog også, at han ikke anser episoden for en kapitalforbrydelse.

»Den slags ting må absolut ikke ske igen, men jeg agter nu ikke at lave en større sag ud af det«, fastslår van Eeckhout over for avisen De Tijd.

Patrick Lefevere nøjes med at konstatere, at sagen har taget et langt større omfang, end han nogensinde havde forestillet sig, og at han nu ikke kommenterer den yderligere.

Officiel undskyldning fra Lefevere og hele holdet

Det kom dog ikke helt til at holde stik, for i nat udsendtes en pressemeddelelse underskrevet af Patrick Lefevere og hele holdet med følgende ordlyd:

»Holdet vil gerne inderligt undskylde de seneste få dages begivenheder – først og fremmest over for kvinden, der var involveret i den beklagelige hændelse, og dernæst over for alle kvinder, fans og sponsorer«.

Vi bifalder ikke den form for opførsel. Vort holds centrale værdier omfatter gensidig respekt, og en sådan blev ikke udvist i denne situation Deceuninck-Quick Step

»Vi bifalder ikke den form for opførsel. Vort holds centrale værdier omfatter gensidig respekt, og en sådan blev ikke udvist i denne situation«.

»Iljo erkender sin fejl og påtager sig det fulde ansvar for sine handlinger«.

Vil sikre sig, at det aldrig sker igen

»Vi er som hold bevidst om, at en af vores hovedopgaver er at opdrage rytterne og sikre, at de demonstrerer respekt over for alle«.

»Vi skal lære af disse begivenheder og har også allerede gjort det, men for at sikre, at noget tilsvarende aldrig sker igen, har vi besluttet i den nærmeste fremtid at implementere et helt specifikt regelsæt for, hvordan alle ansatte på holdet skal efterleve de værdier, vi arbejder ud fra«.

»Endnu engang vil vi gerne udtrykke vores dybtfølte undskyldning over for alle, der er blevet berør af disse beklagelige hændelser«, slutter erklæringen.