Superholdets boss raser mod udelukkelse, og ryttere bliver væk fra sejrsceremoni

Stort set alle i international cykelsport er enige om, at belgieren Iljo Keisse begik en bommert af de gigantiske, da han stillede sig op i en anstødelig positur bag en argentinsk servitrice, der havde bedt om at blive fotograferet sammen med Deceuninck-Quick Steps ryttere, da de foretog et café-stop under træningen i sidste uge. Men der hersker forskellige opfattelser af, om løbsledelsen i Vuelta a San Juan handlede korrekt ved at smide den 36-årige belgier ud af løbet.

Blandt dem, der reagerede endog meget kraftigt mod den beslutning, var det belgiske superholds boss Patrick Lefevere, der ifølge belgiske medier var så rasende, at han truede med prompte at tage sit mandskab ud af løbet.

»Hvis det står til mig alene, rejser vi hjem fra Argentina med det samme, lød Lefeveres umiddelbare kommentar til den famøse episode ifølge den belgiske avis Het Laatste Nieuws.

Nægter, at der var tale om en protest

Chefens følelser dæmpedes dog en anelse, for i hvert fald var de fem tilbageværende ryttere med den franske indehaver af førertrøjen, Julian Alaphilippe, i spidsen at finde i feltet, da starten til den 185,5 km lange 4. etape fra San José de Jáchal til Villa San Agustin gik væsentligt tidligere end de foregående dage.

At sindene langt fra var faldet til ro, viste sig imidlertid efter etapen, for her dukkede hverken Alaphilippe, nr. 1 i ungdomskonkurrencen, belgieren Remco Evenepoel, eller nr. 3 på etapen, colombianeren Alvaro Hodeg, op til den traditionelle og obligatoriske podiehyldest.

I lyset af de forudgående hændelser kunne det næppe opfattes som meget andet end en boykot fra Deceuninck-Quick Steps side som protest mod den skæbne, der var overgået holdkammeraten, men at det skulle være tilfældet, benægtede det belgiske kollektivs talsmand, Alessandro Tegner, kategorisk.

Rytterne var trætte og utilpasse

»Vores ryttere følte sig utilpasse og trætte efter de seneste dages markante stress. De har kun kunnet sove i fire timer natten til i dag på grund af al balladen, så derfor besluttede vi os for at spare dem for sejrsceremonien«, siger Alessandro Tegner ifølge internationale medier.

Der var ikke tale om nogen protest, men vi mener, at de uforbeholdne undskyldninger, Iljo er fremkommet med, ville have været tilstrækkeligt til at afslutte affæren Alessandro Tegner, talsmand Deceuninck-Quick Step

»Der var ikke tale om nogen protest, men vi mener, at de uforbeholdne undskyldninger, Iljo er fremkommet med, ville have været tilstrækkeligt til at afslutte affæren. Han blev i hvert fald selv meget skuffet, da han hørte, han var udelukket«.

Om den forklaring tages for gode varer, vil så vise sig. Under alle omstændigheder har holdene pligt til medvirke ved podieseancerne, så det kan langt fra udelukkes, at Deceunick-Quick Step idømmes klækkelige bøder.

Anden sejr til Fernando Gaviria

Dagens etape, som altså i høj grad overskyggedes af Keisse-sagen, havde colombianeren Fernando Gaviria (UAE Team Emirtes) tilbage i vinderrollen, da han i en tæt spurtduel med den slovakiske eksverdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) var en anelse hurtigere end denne.

131 af de 155 fuldførende ryttere var med hjem i første gruppe, og blandt dem, der blev sat af, var briten Mark Cavendish (Dimension Data), som var med i det sidste lille felt på et dusin mand med et minus på 7.47 minutter.

Gaviria rykkede i kraft af bonussekunderne tættere på den førende Julian Alaphilippe, men om colombianeren får nogen fornøjelse af det, er højst tvivlsomt med henblik på den kongeetape op til toppen af Alto del Colorado, der venter efter en hviledag.

Top-10 ser således ud: 1. Alaphilippe 11.35.42 timer, 2. Gaviria 8 sekunder, 3. Valerio Conti (UAE Team Emirates) 22, 4. Evenepoel samme tid, 5. Sagan 26, 6. Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe), 7. Winner Anacona (Movistar) begge samme tid, 8. Leonardo Rosas (Mardan) 40, 9. Oscar Sevilla (Medellin) 41, 10. Simone Consonni (UAE Team Emirates) 44.