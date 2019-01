Giro d’Italia spiller fire helt andre wildcard ud end Tour de France

Mens Tour de France-arrangøren Amaury Sport Organisation har valgt kun at uddele halvdelen af de fire wildcard, der er til rådighed til sommerens gigantstyrkeprøve på de franske landeveje, spillede den italienske kollega RCS Sport alle trumferne ud i dag, da adgangskortene fordeltes til både Giro d’Italia og tre af de andre store begivenheder – Strade Bianche, Milano-Sanremo og Tirreno-Adriatico – virksomheden råder over.

Franske Cofidis og belgiske Wanty-Gobert har fået indfriet drømmen om optræden i Touren. Alle andre må vente, men det er helt oplagt, at italienerne har givet chancen til fire, som ikke kommer i betragtning til de tre uger i Frankrig i juli.

Tre af de fire italienske 2. divisionshold, Androni Giocattoli, Bardiani CSF og Nippo-Vini Fantini, har ligesom Israel Cycling Academy opnået de uhyre eftertragtede billetter til Giro-starten 11. maj i Bologna sammen med de 18 mandskaber med WorldTeam-licens, som ifølge Den Internationale Cykleunions regler automatisk er berettigede til at stille op.

Dermed følger RCS Sport for tre fjerdedeles vedkommende sin praksis fra sidste år, idet Androni Giocattoli, Bardiani CSF og Israel Cycling Academy er gengangere, mens Nippo-Vini Fantini lukkes ind i det forjættede land i stedet for Neri Sottoli, der i 2018 stillede op under navnet Wilier Triestina.

Rutineret boss er med for 37. gang

At Androni Giocattoli skulle være med, gav sig selv, eftersom holdet sidste sæson sluttede på førstepladsen i den gennemgående sæsonkonkurrence, som omfatter en lang række af de store italienske løb.

Det ville også have overrasket, hvis ikke Bardiani-CSF var blandt de foretrukne, for holdet har deltaget i Giroen i de syv år, det har båret dette navn.

Ligeledes er kollektivets seniorchef Bruno Reverberi nærmest en institution i den italienske rundtur, eftersom han i 37 af de 38 år, han har været manager for et firmamandskab, har stået i spidsen for en trup i Giroen.

De internationale interesser tilgodeser RCS Sport ved at gentage sidste års invitation til Israel Cycling Academy, der har forstærket sig ganske betragteligt til denne sæson.

Ni nyansættelser er det blevet til, og de fem af rytterne - østrigeren Matthias Brändle (Trek-Segafredo), franskmanden Rudy Barbier (AG2R), belgieren Tom van Asbroeck (EF Education First) samt italienerne Davide Cimolai (Groupama-FDJ) og Ricardo Minali (Astana) - er hentet fra WorldTouren.

Nyerhvervelser gav intet Giro-wildcard

Svært må det have været for RCS Sport at vælge mellem Nippo-Vini Fantini og Neri-Sottoli, og der er næppe tvivl om, at skuffelsen er anselig hos sidstnævnte.

Holdet råder nemlig i denne sæson over et af de mest etablerede italienske navne, efter at Giovanni Visconti er kommet til. Den 36-årige angrebsivrige rytter, der i 2013 vandt to etaper i Giro d’Italia og to år senere blev bjergkonge i løbet, er skiftet efter to år hos Bahrain Merida og fem hos Movistar.

Men hverken Visconti eller colombianeren Nairo Quintanas lillebror Dayer, der er kommet fra Movistar, har altså formået at fremtvinge et Giro-wildcard.

Til gengæld har Neri Sottoli som det eneste hold opnået kompensation ved at få adgang til alle de tre andre RCS Sport-arrangementer Strade Bianche, Milano-Sanremo og Tirreno-Adriatico.

Wildcard til tre andre løb

Til disse tre løb fordeltes wildcardene således:

Strade Bianche 9. marts: Neri Sottoli, Nippo-Vini Fantani og franske Vital Concept.

Tirreno-Adriatico fra 13. til 19. marts: Neri Sottoli, Bardiani CSF, russiske Gazprom-RusVelo, franske Cofidis og Israel Cycling Academy.

Milano-Sanremo 23. marts: Neri Sottoli, Androni Giocattoli, Bardiani CSF, amerikanske Team Novo Nordisk, Israel Cycling Academy samt de to franske Cofidis og Direct Energie.