Frustreret stjerne kæmper forgæves for den sejr, alle regnede for en selvfølge

Inden starten i mandags på Tropicale Amissa Bongo i Gabon syntes det egentlig kun at være et spørgsmål om, hvor mange etapesejre feltets suverænt mest prominente skikkelse André Greipel ville være i stand til at erobre.

Den 36-årige tyske sprinterkonge havde tydeligvis taget turen til Afrika med sin ny fransk arbejdsgiver Arkéa-Samsic i håbet om at få en flyvende start på sæsonen, for modstanden i det syv dage lange etapeløb forekom særdeles overkommelig for en skrap afslutter af André Greipels kaliber.

Fra ledelsen på det franske 2. divisionshold, der jagter et wildcard til Tour de France og i høj grad satser på, at den dyrt indkøbte tyske nyerhvervelse, skal medvirke til at opnå det, blev der da heller ikke lagt skjul på de store forventninger til Greipels formåen.

Franskmand først over stregen

Derfor er skuffelsen også taget til i takt med de nederlag, tyskeren så uventet har måttet indkassere, og i dag kom så det fjerde af slagsen, da Greipel på den 120 km lange færd fra Mitzic til Oyen endnu engang måtte se sig overtrumfet i sit speciale – massespurten.

Først over stregen var den 24-årige franskmand Lorrenzo Magnin (Vital Concept) foran den italienske indehaver af den gule førertrøje Niccoló Bonifacio (Direct Energie) og dennes landsmand Matteo Pelucchi (Androni-Giocattoli), mens Greipel blev nr. 4 foran Youcef Reguigui fra Algeriets landshold.

Der er i dette selskab tale om sprintere, der tidligere har vist fremragende kvaliteter, men ingen i en udstrækning, som Greipel har gjort det, og de færreste ville vist have forestillet sig, at han nu efter fire forsøg stadig står uden gevinst.

Utålmodigheden stiger

»Situationen er virkelig frustrerende for André og hele holdet«, siger Arkéa-Samsics sportsdirektør Sébastien Hinault til holdets hjemmeside.

»Ånden i truppen er forbilledlig, og på et eller andet tidspunkt må belønningen komme, men utålmodigheden stiger naturligvis, jo længere det varer«.

Dagens sejrherre Lorrenzo Magnin har ligesom Greipel været med fremme på de foregående etaper, og i dag lykkedes det ham så at hente karrierens tredje sejr.

Den første noteredes i La Roue Tourangelle i debutsæsonen som professionel hos FDJ i 2015, den anden sidste år på en etape i Tour du Limousin, efter at han var skiftet til Vital Concept.

Sammenlagt har den dobbelte etapevinder Niccoló Bonifacio stadig kontrol over situationen, og han fører nu med 14 sekunder til Manzin, 16 til Sirak Tesfom fra Eritreas landshold og 20 til Greipel.

Dannebrog på podiet i Australien

I Australien benyttede de mandskaber, der stadig opholder sig i den bagende hede efter afslutningen på Tour Down Under og inden den næste WorldTour-styrkeprøve søndagens Cadel Evans Great Ocean Road Race, torsdagen til at dyste i et kriterium i Melbourne.

Her skulle tilbagelægges 14 omgange på storbyens 5,3 km lange formel 1 rundstrækning, og i stedet for som i et traditionelt gadeløb at finde vinderen i den afsluttende spurt, afvikledes denne kappestrid som et pointløb med spurt i hver anden omgang.





Store smil hos Deceuninck-Quick Step med blandt andre den danske mester Michael Mørkøv og landsmanden Mikkel Honoré efter dagens triumf på formel 1-banen i Melbourne. Foto: Tim De Waele/Getty Images.i

Der kåredes både en individuel sejrherre og en vinder af holdkonkurrencen, og det betød, at Deceuninck-Quick Steps to danskere, veteranen Michael Mørkøv i dannebrogstrikoten og debutanten Mikkel Honoré, blev genstand for hyldest, eftersom det belgiske mandskab sejrede klart i den kollektive dyst.