Bittert WorldTour-facit: Smerter koster outsider karrierens fornemste triumf trods ukuelig fight

Eftervirkningerne fra lørdagens styrt blev for voldsomme for newzealænderen Patrick Bevin, og så sejrede sydafrikaneren Daryl Impey igen sammenlagt i Tour Down Under.

Smerterne efter det voldsomme styrt døgnet inden blev for intense for newzealænderen Patrick Bevin (CCC Team), og med 24 km tilbage af sæsonens første WorldTour-løb Tour Down Under måtte han se drømmen om karrierens fornemste triumf ubarmhjertigt knust.

Da den 3 km lange klatretur op ad Willunga Hill meldte sig første gang på finaleetapen, sakkede den 27-årige outsider iført den okkerfarvede førertrøje langsomt agterud, og selv beredvillige holdkammerater kunne ikke hindre newzealænderen i at blive uhjælpeligt distanceret.

Efter at den uforudsete og genstridige rival var skaffet af vejen, kunne i stedet to af forhåndsfavoritterne juble med australieren Richie Porte (Trek Segafredo) som etapevinder for sjette år i træk på Willunga Hill, mens en tredjeplads i samme tid som Porte for sydafrikaneren Daryl Impey (Mitchelton-Scott) rakte til en gentagelse af sidste års samlede gevinst i WorldTour-premieren.

Bevin blandt de første, der sakkede agterud

Patrick Bevin var blandt de første i feltet med de bedst placerede i klassementet, der måtte opgive at følge med i det højt opskruede tempo, og han stred sig til vejs ende i en lille gruppe med et minus på 5.41 minutter.

Forude gjorde de aktører, som nød godt af newzealænderens sammenbrud, sig beredt til det definitive møde med Willunga Hiil, og her sendte Team Sky den lille franske klatrer Kenny Elissonda af sted som forpost for den hollandske kaptajn Wout Poels, da der manglede 2 km.

Med 1,7 km til toppen sluttede Poels sig til Elissonde, men Richie Porte, der kender hver meter af denne lille stigning, havde atter vurderet sine muligheder korrekt.

Han nåede op til Sky-trumfen ved 1.000 mærket, men i første omgang var Poels i stand til at sidde på hjul. Da Porte forcerede anden gang måtte hollænderen slippe, men han økonomiserede så klogt med kræfterne, at australieren aldrig for alvor slap væk.

På tilsvarende måde arbejdede Daryl Impey, der inden etapen som nr. 2 var 7 sekunder efter Bevin, sig tilbage i kampen, og de afstande, der var mellem Porte, Poels og Impey ved målpassagen, vurderedes af juryen som så små, at alle fik noteret samme tid.

Portes første sejr siden Tour de Suisse

Porte, som startede dagen med et minus på 17 sekunder til Impey, formåede således ikke trods sine 10 bonussekunder for sejren – Impey scorede 4 – at passere den sydafrikanske mester i det overordnede facit.

Det betyder, at den endelige top-10 kom til at se således ud: 1. Impey 20.30.42 timer, 2.Porte 13 sekunder, 3. Poels 17, 4. Luis León Sánchez (Astana) 19, 5.Rohan Dennis (Bahrain Merida) 26, 6. Chris Hamilton (Team Sunweb) 33, 7. Michael Woods (EF Education First) 38, 8. Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin) 40, 9. Diego Ulissi (UAE Team Emirates), 10. Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step) begge samme tid.

Foto: Brenton Edwards/Ritzau Scanpix Daryl Impey jubler i sikker forvisning om, at tredjepladsen på sidste etape i Tour Down Under var rigeligt til den samlede sejr.

Patrick Bevin dumpede ned som nr. 41 med 5.38 minutter op til den førsteplads, der så længe vare hans.

For 33-årige Richie Porte, der vandt Tour Down Under i 2017, var det den første sejr, siden han midt i juni tronede øverst på podiet i Tour de Suisse.

Den bedrift fyrede op under Tour de France.-forventningerne, men her måtte australieren udgå på 9. etape til Roubaix. Heller ikke i Vuelta a España havde han lykken med sig, men gennemførte dog som nr. 84.

Valgren og Bak i mål side om side

Årets Cykelrytter i Danmark 2018 Michael Valgren nåede i mål side om side med sin landsmand og Dimension Data-holdkammerat Lars Bak 3.05 minutter efter Richie Porte.

Dermed slutter Valgren 4.00 minutter bagude som nr. 37, mens Bak havnede tre pladser længere nede 5.23 minutter efter Impey, og begge scorer 10 point til verdensranglisten.

Dem er der ingen af til Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick Step) som nr. 101 af de 129 fuldførende med et minus på 26.11 minutter.