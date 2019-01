Folkekære Sagan er tilbage i vinderrollen, og Michael Valgren følger ham til dørs

Den slovakiske eksverdensmester vandt 3. etape i WorldTour-løbet Tour Down Under og er nu kun et enkelt sekund fra den samlede førsteplads.

Næsten et halvt år efter sin seneste sejr på 13. etape til Valence i Tour de France og 9 dage inden sin 29 års fødselsdag var den slovakiske eksverdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) tilbage i vinderrollen, da han i en tæt duel med spanieren Luis León Sánchez (Astana) susede først over stregen på den 146,2 km lange 3. etape i WorldTour-løbet Tour Down Under fra Lobethal til Uraidle.

Den professionelle cykelsports mest karismatiske og populære skikkelse gentog dermed bedriften fra 2018, da han ligeledes hentede sæsonens første gevinst i Uraidle fulgt af sydafrikaneren Daryl Impey (Mitchelton-Scott) – nr. 3 i dag – og Sánchez.

Dengang var der tale om 4. etape, og Sagan scorede dobbelt succes, idet han også erobrede førertrøjen fra australieren Caleb Ewan, men i den aktuelle styrkeprøve måtte han nøjes med at være lige ved også at stryge helt til tops i klassementetet.

Valgren i samme tid som Sagan

Newzealænderen Patrick Bevin (CCC Team) forsvarede nemlig sin position med en femteplads, og han er nu et enkelt sekund foran den tidligere tredobbelte verdensmester, mens Sánchez som nr. 3 er 9 sekunder efter.

»Det var en klar fordel for mig at kende afslutningen på etapen, og så hjalp det også, at CCC Team hele dagen sørgede for at holde udbryderne i snor. Det vil jeg da gerne takke dem for«, lød det med et smil fra Peter Sagan.

Årets Cykelrytter i Danmark 2018 Michael Valgren (Dimension Data) fulgte Sagan og Co. til dørs, idet han på 22. pladsen var med blandt de 37 ryttere i første gruppe, hvilket i øvrigt også gjaldt hans tre nye holdkammerater sydafrikaneren Ryan Gibbons, hollænderen Tom-Jelte Slagter og australieren Ben O’Connor med de to sidstnævnte som Dimension Datas formentlig bedste bud til en endelig topplacering,

Lars Bak sørgede for længst muligt at beskytte sine kaptajner på det sydafrikanske mandskab og satte først i selve finalen tid til, da han kom i mål i en lille gruppe med et minus på 7 sekunder.

Bevin var overladt til sig selv i finalen

Mod slutningen betalte Patrick Bevins holdkammerater prisen for at have slidt hårdt hele dagen, og i finalen var newzealænderen fuldstændig overladt til sig selv, hvilket nok på lidt længere sigt kan skabe bekymringer på hans vegne.

Foreløbig holder han imidlertid stand og bag Bevin, Sagan og Sánchez ser den resterende del af top-10 således ud:

4. Michael Storer (Team Sunweb) 10 sekunder, 5. Impey 11, 6. Danny van Poppel (Jumbo-Visma) 15, 7. Jan Polanc (UAE Team Emirates), 8. Ryan Gibbons (Dimension Data), 9. Chris Hamilton (Team Sunweb), 10. George Bennett (Jumbo-Visma) alle samme tid.

Ned til og med nr. 37 englænderen James Knox (Deceuninck-Quick Step) er alle noteret for et minus på 15 sekunder, og her befinder Michael Valgren sig som nr. 25.

Patrick Bevin kunne for anden dag i træk hyldes som samlet nr. 1 i Tour Down Under. Foto: Brenton Edwards/Ritzau Scanpix

De øvrige danskeres samlede placeringer: 47. Lars Bak 22 sekunder, 116. Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick Step) 12.45 minutter, 128. Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step) 13.43.