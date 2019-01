Dansker rykker ned, men har nu udsigt til sin anden Tour de France-start

Selv om den 28-årige Jesper Hansen efter fem sæsoner på WorldTour-niveau med skiftet til det franske 2. divisionshold Cofidis ikke længere automatisk har mulighed for deltagelse i de mest betydningsfulde løb på den internationale kalender, fik han i dag udsigt til for anden gang i karrieren at optræde i det mest attraktive af dem alle Tour de France.

Verdens mest magtfulde arrangørvirksomhed Amaury Sport Oranisation (ASO) har nemlig uddelt de to første af i alt fire wildcard til sommerens gigantbegivenhed fra 6. til 28. juli, og i uhyre skrap konkurrence med andre ansøgere faldt valget på Cofidis og belgiske Wanty-Groupe Gobert.

Mens Cofidis er fast inventar i Touren, tilsmiles Wanty-Groupe Gobert af lykken for tredje år i træk, og ud over at ASO har udtrykt stor tilfreds med belgiernes foregående, angrebsivrige optrædener, spiller det denne gang måske også ind, at starten går i Bruxelles.

Ydermere sluttede belgierne og franskmændene som henholdsvis nr. 1 og 2 i firmaholdenes næstbedste række.

Fire franske 2. divisionshold må vente i spænding

Mens det giver de to aktuelle vindere i det store Tour de France-lotteri en særdeles velkommen ro i planlægningen frem mod den krævende udfordring i juli, skal i hvert fald yderligere fire franske 2. divisionsmandskaber ud i et indædt præstationsræs for at overbevise om deres berettigelse i Tour-feltet.

Det er usædvanligt, at Tour-arrangørerne på denne måde opdeler wildcard-proceduren i to tempi og med yderligere to adgangskort til rådighed, er det givet at der er optræk til dyb skuffelse på halvdelen af de franske hold, der står i kø.

Umiddelbart synes Arkéa-Samsic at sidde med de stærkeste kort på hånden. Ganske vist levede bjergkongen fra 2017 Warren Barguil ikke ganske op til forventningerne sidste år, da han klart måtte se sig besejret af landsmanden Julian Alaphilippe i dysten om den prikkede trikot.

André Greipel kan blive trumf i wildcard-ræset

Barguil er imidlertid stadig et stort navn, og Arkéa-Samsic har foretaget et af de mest bemærkelsesværdige nyindkøb blandt 2. divisionsholdene med ansættelsen af den tyske spurtkonge André Greipel.

Direct Energie har forstærket sig med den hollandske Flandern Rundt-vinder Niki Terpstra, mens Vital Concept har sikret sig så velrenommeret en franskmand som Pierre Rolland til at supplere den spurtstærke Bryan Coquard.

Delko-Marseille, der ligesom Viotasl Concept sad tilbage med Sorteper sidste år, må nok se frem til samme skæbne endnu engang. Derimod forekommer der at vente et særdeles vanskeligt valg mellem de øvrige, og hvornår det træffes, har ASO endnu ikke sat dato på.

Døgnet inden meldingen omkring Tour de France blev alle fem franske 2. divisionshold som de eneste tilgodeset med wildcard til Paris-Nice fra 10. til 17. marts, hvor samtlige 18 WorldTour-mandskaber ligesom i Touren er givne aktører.

Jesper Hansen er blandt ni nye hos Cofidis

Hos Cofidis er der op til denne sæson foregået en kraftig udskiftning med ni nye ryttere, som erstatning for de syv, der har sagt farvel.

Til sidstnævnte kategori hører blandt andre holdets hidtidige spanske klassementstrumf Dani Navarro, der i år kører for Katusha-Alpecin.