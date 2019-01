Dilemma for WorldTour-debutant: Det ene drømmejob kolliderer med det andet

Samtidig med at 22-årige Casper Pedersen fra i dag i Team Sunwebs træningslejr i Calpe kaster sig ud i yderligere forberedelser til sin debut på landevejen for WorldTour-mandskabet, håber han inderligt på, at hans ny arbejdsgiver, der har kontrakt på ham helt frem til udgangen af 2021, giver ham mulighed for at udfolde sig anderledes kortvarigt på et andet felt.

»Der skal ikke herske tvivl om, at det er et drømmejob, jeg har sikret mig her hos Team Sunweb, men det vil det også være, hvis jeg kan få lov til at starte i det københavnske seksdagesløb fra 31. januar til 5. februar«, fortæller Casper Pedersen.

»Jeg ved, at der er forhandlinger i gang, og hvis Sunwebs ledelse giver mig lov, har jeg fået stillet i udsigt, at jeg skal køre i par nr. 7 sammen med Michael Mørkøv«.

Vandt miniseksdagesløbet i 2010

»Det vil simpelthen være fantastisk, hvis det kan lade sig gøre, for par nr. 7 har altid stået for mig som noget helt specielt«.

»Som dreng vandt jeg miniseksdagesløbet i 2010 samen med Patrick Leth, og jeg har et billede af os derhjemme, hvor vi sidder i kabinen hos det store par nr. 7 dengang Michael Mørkøv og Alex Rasmussen, så det vil da være helt eventyrligt, hvis jeg nu kan komme til at køre sammen med Michael«.

Selv om Casper Pedersen nu er fuldtidsbeskæftiget på højeste niveau på landevejen, banker hjertet altså også fortsat for banesporten, hvor han indtil starten på sidste sæson var en fast bestanddel af landsholdet.

Verdensmester på bane som junior

Han var således med i truppen til OL i Rio, men kom aldrig til at køre på 4 km-holdet, hvor de fem bronzemedaljer i stedet gik til Lasse Norman, Niklas Larsen, Frederik Rodenberg, Casper Folsach og Rasmus Quaade.

Som junior stod Casper Pedersen to år i træk på sejrsskamlæen ved VM i omnium – først med en bronzemedalje og i 2014 som verdensmester.

Han har ligeledes hentet EM-medaljer i både den kollektive tempodisciplin og i parløb, men generelt er udfoldelserne på velodromerne stillet i bero.

Landevejen har førsteprioritet

»Det er landevejen, der har førsteprioritet, og jeg har da også droppet banelandsholdet indtil videre, men lige netop seksdagesløbet vil jeg altså meget gerne køre«, siger Casper Pedersen.

»Det kræver imidlertid, at holdet accepterer, at jeg rejser hjem før tid fra den næste træningslejr, som vi tager fat på sidst i januar, og det er det, som nu skal afklares«.

Der er ingen tvivl om, at det vil løse et stort problem for de københavnske seksdagesarrangører, hvis Team Sunweb giver grønt lys.

For selv om der er adskillige højt kvalificerede parløbsryttere blandt landsholdsfolkene, er de ude af billedet, når det går løs i Ballerup Super Arena, for på det tidspunkt er de optaget af træningslejr i Sydafrika som led i forberedelserne til VM i Polens fra 26. februar til 3. marts.

Blev U23-europamester for to år siden

Casper Pedersen indledte sin landevejskarriere som senior på det hjemliger 3. divisionshold Riwal i 2015 og skiftede i 2017 til Giant Castelli, hvor han fejrede store triumfer - først ved at blive U23-mester på hjemmebane i Herning, da han overrumplede rivalerne med en finaleoffensiv og siden, da han gentog kunststykket på 1. etape i PostNord Danmark Rundt til Kalundborg.