Hidtil største danske jubelår varsler et endnu mere succesrigt 2019

Siden Den Internationale Cykelunion UCI i 2005 reformerede det globale løbs- og holdsystem med indførelsen af ProTouren, som videreudvikledes med WorldTouren i 2010, har dansk cykelsport ikke oplevet så succesrig en sæson som den seneste.

Ganske vist har Danmark i de 14 år, der er gået, måttet sige farvel til det eneste mandskab, som opererede på højeste niveau, da Bjarne Riis forsvandt fra scenen.

Den udvikling, som han var med til at sætte i gang, er imidlertid fortsat i så positiv en retning, at de 18 ryttere, som i 2019 er spredt ud på 10 af de 18 firmahold med WorldTeam-licens, har alle muligheder for at sikre yderligere kollektiv national fremgang i de kommende 12 måneder.

13 danske sejre i de to fornemste kategorier

Påstanden om 2018 som det hidtil mest jubelbringende år for de rød-hvide aktører i den aktuelle verdensorden baseres både på det samlede gevinsttal – 44, hvilket er uovertruffet i dette århundrede – i alle konkurrencer på den internationale terminsliste og på de nøgne kendsgerninger omkring præstationerne i løbshierarkiets to fornemste kategorier – WorldTour og HC (Hors Classe).

Her er det blevet til i alt 13 sejre fordelt med 7 på WorldTouren og 6 i HC.

Disse 13 prestigefyldte triumfer er erobret af 8 forskellige ryttere, og her skiller Michael Valgren med sejrene i Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad sig ud som den første dansker, der er strøget til tops i et af de højest rangerede endags løb siden ProTouren etableredes i 2005.

5 danske WorldTour-vindere

De øvrige, der er noteret for WorldTour-sejre, er Magnus Cort på 15. etape i Tour de France og på 5. etape i BinckBank Tour, Christopher Juul-Jensen og Søren Kragh Andersen på henholdsvis 4. og 6. etape i Tour de Suisse samt Jakob Fuglsang på 4. etape i Tour de Romandie.

Danske vindere i HC-kategorien er Mads Pedersen i Tour de l’Eurometropole og på 4. etape i PostNord Danmark Rundt, Søren Kragh Andersen i Paris-Tours, Magnus Cort på 4. etape i Tour of Oman, Lasse Norman på 1. etape i PostNord Danmark Rundt og Alexander Kamp på 2. etape i Tour of Norway.

Indtil i år fremstod 2009 som sæsonen med flest WorldTour-triumfer. Dengang blev det til 4, idet Nicki Sørensen vandt en etape i Tour de France og Lars Bak i Eneco Tour, mens Matti Breschel slog til på etaper i både Volta a Catalunya og Tour de Suisse.

Martin Toft Madsen topscorer med 5 sejre

Ud over WorldTour og HC opereres også med kategori 1 og kategori 2, og det er i disse fire tilsammen, at danske ryttere nåede op på i alt 44 førstepladser.

Det placerer Danmark som nr. 10 blandt de mere end 100 nationer, som er registreret på sejrslisten. Den føres af Italien med 162 foran Frankrig med 124 og Holland med 90. De øvrige lande foran Danmark er Belgien, Colombia, Spanien, Australien, Storbritannien og Tyskland.

Dansk topscorer er den danske mester i enkeltstart Martin Toft Madsen, der i kraft af sine termpokvaliteter har hjemført 5 sejre, mens Mads Pedersen og Magnus Cort nåede op på 4.