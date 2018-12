PostNord Danmark Rundt: Landstræner skal på jagt efter en håndfuld danske stjerner

Med et radikalt brud på traditionerne for etapeplanen, en ruteføring, der i endnu mere udstrakt grad end tidligere appellerer til eksplosive afsluttere med evner på hjemlige stigninger, og spændende engagementer med firmahold skabtes forventninger om en tiltrængt højnelse af den sportslige kvalitet, da det i Silkeborg afsløredes, hvilke strabadser 2019-versionen af PostNord Danmark Rundt byder på.

Den markante ændring af selve afviklingen af den fem dage og 727 km lange styrkeprøve består i, at enkeltstarten næste år køres allerede som 2. etape, hvor specialisterne i kampen mod klokken i hovedparten af de foregående 28 udgaver af den danske rundtur har måttet vente til næstsidste dag med at stille deres evner til skue.

«Faren ligger naturligvis i, at en enkeltstart så tidligt i løbet mere eller mindre låser klassementet, men det har vi været meget opmærksomme på ved at lægge to af de tre efter danske forhold meget skrappe finaler, som vi har fundet frem til, efter det 17 km lange temporidt, som foregår i Grindsted«, siger løbsdirektør Jesper Worre.

PostNord Danmark Rundt afvikles fra 21. til 25. august, og programmet ser således ud: 1. etape Silkeborg-Silkeborg, 170 km. 2. etape, enkeltstart i Grindsted, 17 km. 3. etape, Holstebro-Vejle, 200 km. 4. etape, Korsør-Asnæs Indelukke 175 km. 5. etape, Roskilde-Frederiksberg, 165 km.

Allerede på premiereetapen, som starter og slutter i Silkeborg, bydes undervejs på så kuperet et terræn, at det fik flere af de tilstedeværende ryttere og sportsdirektører fra de danske mandskaber til at spærre øjnene op.

»Der bliver lagt hårdt ud, og jeg synes helt overordnet, at der er tale om et meget anderledes løb, end vi har været vant til. Ruten overrasker mig, og den stiller store krav«, siger således chefen for ColoQuick Christian Andersen.

16 af de 20 hold er klar

Jesper Worres målsætning omkring feltet lyder på 20 mandskaber på hver 6 mand, og de 16 er allerede på plads.

I toppen af hierarkiet findes de to WorldTour-hold Lotto-Visma – indtil årsskiftet Lotto-Jumbo – og Team Sunweb, men løbsdirektøren stiler efter deltagelse af yderligere et par fra det fineste selskab.

»Jeg er uhyre optimistisk med hensyn til verdens mest vindende firmahold de seneste mange sæsoner Quick-Step, og det vil være en oplagt gevinst for løbet, hvis vi får det belgiske kollektiv med«, konstaterer Jesper Worre.

Fra 2. division kommer den danske oprykker til dette niveau Riwal Readynez, Israel Cycling Academy, Wanty Groupe-Gobert, Hagens Berman Axeon, Bardiani-CSF, Sport Vlaanderen, Roompot-Crelan og Team Novo Nordisk.

Desuden møder naturligvis de tre danske 3. divisionshold ColoQuick, Team Waao og BHS-Almeborg Bornholm samt de to norske fra denne kategori Joker Icopal og Uno-X. Endelig medvirker som sædvanlig et dansk landshold.

Team Sunweb byder på mulighed for tre danskere til start med Søren og Asbjørn Kragh Andersen samt Casper Pedersen, og når det afklares, hvordan de sidste fire pladser i feltet besættes, går jagten på yderligere danskere ind.

Landsholdet kan først sættes sent

De skal udgøre landsholdet, og det er Danmarks Cykle Unions landstræner Anders Lund, der i samarbejde med Jesper Worre skal søge at sammensætte den stærkest mulige trup.

»Kontakterne skal allerede skabes nu, men det er jo først, når holdene har besluttet sig for, hvem der eksempelvis skal køre Vuelta a España, at vi kan få et overblik over, hvem der er til rådighed«, fastslår Anders Lund.

»Langt de fleste af de danske ryttere vil gerne køre herhjemme, og det er indlysende, at navne som Dimension Datas Michael Valgren og Lars Bak, Madsen Pedersen (Trek-Segafredo) og Christopher Juul-Jensen (Mitchelton Scott), der var med i år, samt Astanas Jakob Fuglsang og Magnus Cort vil være særdeles interessante«.

Som hvert år kæmper Post Nord Danmark Rundt med andre store begivenheder og ryger således i direkte kollision med de to WorldTour-løb Vuelta a España fra 24. august til 15. september og Cyclassics Hamburg, der afvikles samtidig med finaledagen til Frederiksberg i PostNord Danmark Rundt 25. august.