Utrættelig succesveteran vender Touren ryggen, men melder sig klar til vilde bjergslag i Vueltaen

fakta VUELTA A ESPAÑA Den 74. udgave af Vuelta a España afvikles fra 24. august til 15. september efter følgende etapeplan: 1. etape, 24. august: Salinas de Torrervieja-Torrevieja, 18 km holdløb 2. etape, 25. august: Benidorm-Calpe, 193 km 3. etape, 26. august: Ibi-Alicante, 186 km 4. etape, 27. august: Cullera-El Puig, 177 km 5. etape, 28. august: L’Eliana-Alto de Javalembre, 165,6 km 6. etape, 29. august: Mora de Rubielos-Ares del Maestrat, 196,6 km 7. etape, 30. august: Onda-Mas de la Costa, 182,4 km 8. etape, 31. august: Valls - Igualada 168 km 9. etape, 1. september: Andorra la Vella-Cortals d’Encamp 96,6 km 2. september: Hviledag 10. etape, 3. september: Jurancon-Pau, 36,1 km enkeltstart. 11. etape, 4. september: Saint-Palais-Urdax, 169 km 12. etape, 5. september: Navarra-Bilbao, 175 km 13. etape, 6. september: Bilbao-Los Machucos, 167,3 km 14. etape, 7. september: San Vicente de la Barquera-Oviedo, 189 km 15. etape, 8. september: Tineo-Alto del Acebo, 159 km 16. etape, 9. september: Pravia - Alto de la Cubilla, 155 km 10. september: Hviledag 17. etape, 11. september: Aranda del Duero-Guadalajara, 199,7 km 18. etape, 12. september: Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra, 180,9 km 19. etape, 13. september: Avila-Toledo 163,4 km 20. etape, 14. september: Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos, 189 km 21.etape, 15. september:Fuenlabrada-Madrid, 105,6 km Vis mere

Efter præsentationen af 2019-ruterne i Tour de France og Giro d’Italia inden for det seneste par måneder løftedes onsdag aften ved en seance i Alicante sløret for, hvilke strabadser arrangørerne af næste års Vuelta a España fra 24. august til 15. september agter at udsætte deltagerne for.

Englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott), spanieren Enric Mas (Quick Step-Floors) og colombianeren Miguel Angel Lopez (Astyana), der udgjorde det ungdommelige podie, da dette års Vuelta sluttede i Madrid for lidt over tre måneder siden, fulgte ligesom den 38-årige spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) med fra første række, og de kunne konstatere, at de 3.272,2 km stiller ganske betragtelige krav til deres klatrekunnen.

I hvert fald tre af disse fire – Yates, Lopez og Valverde – har allerede erklæret, at deres første store mål for den kommende sæson er Giro d’Italia, men succesveteranen Valverde, der springer Tour de France over, har samtidig slået fast, at han agter at optræde i den regnbuefarvede trikot i de tre uger på hjemmebane, umiddelbart inden han skal søge at forsvare den på landevejene i Yorkshire.

8 finaler på en stigning

Af de 21 etaper appellerer de 6 til sprinterne, mens 8 – 5., 6., 7., 9., 13.,15.,16 og 20. – byder på afslutninger på en stigning, hvoraf de 4 aldrig tidligere har været benyttet i Vuelta-sammenhæng.

Flere af disse etaper lover særdeles intense opgør, eftersom der inden den afsluttende færd op mod målet skal udkæmpes adskillige andre bjergslag.

Den mest hektiske af samtlige tegner 9. etape i Andorra til at blive, eftersom den strækker sig over blot 96,8 km med start i Andorra la Vella, og inden der sættes punktum i 2.095 merters højde på Cortals d’Encamp skal så voldsomme udfordringer som Ordino, Gallina, Comelia og Engolasters, hvor de sidste 4 km tilbagelægges på grusvej, forceres.

Første store klatretur på 5. etape

I helt så høje luftlag bevæger aktørerne sig ikke på den 167,3 km lange 13. etape i Cantabrien fra Bilbao til Los Machucos i 880 meters højde, men inden finalen venter seks andre bjergspurter, så det er også en af de dage, der kan medføre markant udskilning.

Den første af disse kan forventes allerede på 5. etape fra L’Eliana til Javalambre, men her er det dog »kun« på de afsluttende 12 km, det går opad.

Vueltaen starter i Alicante-provinsen og bevæger sig derefter nordpå for at slutte med fem etaper i det centrale Spanien.

Det gør det så til gengæld med en gennemsnitlig procent på 7, og allerede på dette tidlige tidspunkt i løbet skal rytterne op i 1.950 meters højde.

Også på de to efterfølgende etaper stiger det mod mål, men her er der tale om væsentligt kortere og mere eksplosive passager.

Kun én bjergfinale i den afsluttende fase

I øvrigt er det bemærkelsesværdigt ved Vueltaen, at 7 af de 8 klatrefinaler afvikles inden den anden hviledag, hvor koncentrationen af disse skrappe udfordringer ofte melder sig i den afsluttende fase af løbet.

Her er det blot den 189 km lange 20. og næstsidste etape fra Arenas de San Pedro til Gredos, der slutter opad til målet i 1.775 meters højde.

Også 18. etape foregår dog i de høje bjerge med fire stigninger i 1. kategori, hvor der fra toppen af den sidste resterer 25 km hovedsagelig bestående af en susende nedkørsel frem mod stregen.

Og det skal ikke glemmes, at det var i dette kuperede terræn omkring Madrid, at italieneren Fabio Aru i 2015 fik ram på den hollandske indehaver af førertrøjen Tom Dumoulin.

Aru, der inden 20. etape lå på andenpladsen 6 sekunder efter hollænderen, kom i mål som nr. 24 med et minus på 3.38 minutter til den spanske etapevinder Ruben Plaza.