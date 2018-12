Fuglsang om Tour-krisen: Analyse viser, at jeg havde for meget omega 3 i kroppen

Astana satser atter på den danske stjerne som kaptajn i Tour de France, og han håber, at årets bristede drøm har givet ham nyttig erfaring. Flandern Rundt bliver et stort mål i foråret.

På en decemberdag med strålende solskin og varmegrader omkring de 20 kunne Hotel Villa Gadea i den spanske ferieby Altea ved Costa Brava såmænd lige så godt have været hovedkvarteret for det kasakhiske professionelle cykelmandskab Astana midt under en af sæsonens betydningsfulde opgaver.

Nu sørgede det forårsagtige klima her en uge før juleaften imidlertid blot for venlige vejrmæssige omgivelser til WorldTour-holdets præsentation midt under den igangværende træningslejr ved middelhavskysten, hvor den rekonstruerede trup med ikke færre end 9 nye ryttere vistes frem for offentligheden.

Under denne seance slog Astanas stærke mand, den tidligere kasakhiske superstjerne Alexandre Vinokourov fast, at hans 33-årige danske trumf, Jakob Fuglsang, også i 2019 er manden, der får rollen som kaptajn i Tour de France, selv om drømmene om en podieplads i verdens mest prestigemættede styrkeprøve led en krank skæbne den forgangne sommer.

Lopez kører Giroen, Lutsenko klassikerne

»Jakob bliver vores førstemand i Touren, Miguel Angel Lopez satser på Giro d’Italia, mens Alexey Lutsenko forbereder sig til at levere toppræstationer i Ardennerne«, proklamerede Vinokourov da han flankeret af danskeren, colombianeren og kasakheren mødtes med medierne inden selve den officielle lancering af alle holdets 28 aktører.

Netop den omstændighed, at ovennævnte trio fremhævedes som hovedpersonerne, efterlader ingen tvivl om, at Jakob Fuglsang fortsat har en central rolle i det kasakhiske kollektiv, som han nu har tilhørt siden 2013.

»Der gik på et tidspunkt rygter om, at jeg måske skulle med Lopez til Giroen, men alle den slags spekulationer er nu lagt på hylden, og jeg er yderst tilfreds med, at holdet viser mig tillid endnu en gang«, siger Jakob Fuglsang.

»Det er åbenlyst, at 12.-pladsen i Touren slet ikke levede op til mine egne forventninger. Men der er ikke andet at gøre end at komme op på hesten igen og så prøve at lære af det, der gik galt«.

Kroppen kunne ikke restituere

»Der er selvfølgelig blevet taget en masse prøver for at finde ud af, hvad der var i vejen, og et af de svar, der er fremkommet er, at jeg under Touren havde et forhøjet indhold af omega 3-fedtsyrer i organismen. Det skabte en ubalance i kroppen, som gjorde det vanskeligere for mig at restituere«.

»Jeg mærkede jo også, at jeg var i stand til at yde mit maksimale i omkring en time. Så var det, som om kræfterne ebbede ud. Jeg tog fiskeolietabletter både morgen og aften på anbefaling af staben omkring mig, men det var åbenbart mere, end jeg kunne tåle«.

»Så kan man selvfølgelig sige, at vi burde have fundet ud af det i god tid inden Touren. Men dels var der ingen signaler om, at jeg ikke skulle være på toppen, dels går der en lille måned, før resultaterne af alle de analyser, der skal til for at få et klart billede af situationen, foreligger«.

»Om det er omega 3, der er den store og eneste synder i denne sammenhæng, er jeg ikke fuldstændig overbevist om. Jeg tror også, at kroppen har reageret på de små styrt, jeg var udsat for, og det ømme ribben, jeg kørte rundt med. Så det er nok flere faktorer, der har gjort udslaget«.

»Uanset hvad årsagen var, føler jeg bestemt ikke, at jeg er blevet en dårligere cykelrytter. Jeg har stadig store ambitioner omkring Tour de France, men måske melder jeg lidt forsigtigere ud næste år. Jeg vil i hvert fald prøve at gøre det bedre end 7.-pladsen fra 2013, men inderst inde nærer jeg da stadig håb om at køre på podiet«.