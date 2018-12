For fjerde gang i denne sæson: Suveræn dansk guldtriumf ved World Cup i olympisk disciplin

Casper Folsach og Julius Johansen sørgede i London for, at Danmark har vundet alle fire World Cup-parløb i denne vinter.

Dansk banecyklings imponerende World Cup-præstationer i parløb denne vinter nåede lørdag aften et nyt, næsten skræmmende højdepunkt på velodromen i London, da Casper Folsach og Julius Johansen sørgede for rød-hvid triumf i denne olympiske disciplin for fjerde gang ud af ligeså mange mulige i den gennemgående sæsonkonkurrence.

Når succesen kan virke en smule frygtindgydende, skyldes det, at den uundgåeligt lægger et enormt forventningspres på den danske duo - uanset hvordan den sammensættes - der skal repræsentere nationen ved VM i den polske by Pruszkow fra 26. februar til 3. marts, og på lidt længere sigt vil noget tilsvarende givetvis gøre sig gældende også ved OL i Tokyo.

Men i World Cup-sammenhæng har den favoritværdighed, som har hvilet på den danske konstellation, lige siden Lasse Norman og Michael Mørkøv sejrede i den første afdeling i Paris-forstaden Saint Quentin-en-Yvelines i slutningen af oktober, nu ikke forekommet belastende

Forventningerne dæmpet efter styrt i Portugal

I den britiske hovedstad var forhåbningerne ellers dæmpet en anelse, fordi Casper Folsach stillede op med en beskadiget venstrehånd og trykkede ribben efter et styrt i Portugal sidste weekend.

Der skruedes yderligere ned for blusset ret tidligt i den 30 km lange styrkeprøve, da det pludselig så ud til, at danskerne efter at have været med fremme i den første spurt og scoret en enkelt point, fik vanskeligt ved at følge med i det opskruede tempo.

Det skulle imidlertid vise sig at være en forbigående forskrækkelse, for da der manglede 68 af de 120 omgange, så 25-årige Casper Folsach sit snit til at angribe, og det skulle vise sig at være et særdeles klogt taktisk træk.

Ingen andre formåede at vinde en omgang

I en håndevending havde han og 19-årige Julius Johansen skaffet sig et markant hul, mens ingen i feltet, som havde koncentreret sig om at score point, havde kræfter til at iværksætte en forfølgelse.

I løbet af fem runder havde Folsach og Johansen feltet inden for rækkevidde, ventede lige med at få tilslutning, til de havde sikret sig en pointspurt, og da de først havde fået godskrevet de 20 point for en vundet omgang, kontrollerede de resten af løbet.

Ingen andre af de 17 par formåede at komme rundt til en omgangsgevinst, og så suveræne var danskerne, at de selv prøvede igen med 28 omgange tilbage.

Sølv til Storbritannien og bronze til Spanien

Det så ud til at skulle lykkes, men mod slutningen fik de selskab af spanierne Albert Torres og Sebastian Mora samt briterne Fred Wright og Matthew Walls.

Disse to par var stukket af i jagten på de to andre podiepladser, og strabadserne mundede ud i, at Danmark sluttede med 46 point mod 30 til Storbritannien og 21 til Spanien.

Hollænderne Yoeri Havik og Jan Willem van Schip var tæt på bronzen med 20 point, mens østrigerne Andreas Graf og Stefan Matzner samt italienerne Michele Scartezzini og Francesco Lamon på de næste pladser noteredes for henholdsvis 11 og 10 point.

Højeste gennemsnitshastighed denne vinter

At der bestemt ikke var tale om nogen letkøbt sejr, understreges af, at gennemsnitshastigheden registreredes til 58,064 km/t, hvilket vil sige, at det er det hurtigste af de fire World Cup-parløb, der er afviklet i denne vinter og i øvrigt også hurtigere end både EM i Glasgow og sidste sæsons VM i Apeldoorn.

Gevinsten indebærer, at Danmark naturligvis styrkede sin samlede World Cup-føring og nu er oppe på maksimum 2.000 point mod 1.725 til Storbritannien og 1.280 til Spanien.

Casper Folsach og Julius Johansen har foruden den friske sejr også vundet i Canada, mens Folsach slog til sammen med Lasse Norman i Berlin for to uger siden, efter at sidstnævnte altså havde lagt succesrigt ud sammen med Michael Mørkøv i første afdeling.

I øvrigt bliver der lejlighed til at se Casper Folsach og Julius Johansen i aktion sammen i Ballerup Super Arena, når Dansk Bicycle Club 28. december afvikler sit efterhånden traditionelle, internationale 100 km parløb.