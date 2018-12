Nul World Cup-medalje, men landstræner jubler over forrygende OL-regnskab

For første gang i denne sæson vender Danmark hjem fra en World Cup i banecykling uden medalje i 4 km holdforfølgelsesløb efter at have hentet to sejre og en andenplads i de tre første afdelinger.

Men den femteplads, den rød-hvide eksperimentkvartet i dag erobrede på den olympiske velodrom i London, tilfredsstillede fuldt ud landstræner Casper Jørgensen, ligesom indsatsen cementerer den danske status i toppen af det globale hierarki.

»Placeringen var det absolut optimale, vi kunne få ud af deltagelsen her i England«, konstaterer Casper Jørgensen.

»Vi stillede med de to 18-årige Matias Malmberg og Oliver Wulff, der først er seniorer ved årsskiftet, samt to fra den faste stab Casper Folsach og Julius Johansen netop for at give de to helt unge en fornemmelse af, hvad der kræves for at være med på dette niveau, og at det udmøntede sig i en femteplads, indfrier i maksimal grad mine forventninger«.

Råder over nogle af verdens bedste

»Jeg har ikke en finger at sætte på Olivers og Matias’ præstationer, men denne konkurrence afslørede meget klart, at der er et markant spring fra vores etablerede navne til de bedste af vores juniorer«.

»Det er jo ikke så mærkeligt, når vi tager i betragtning, at vi råder over nogle af verdens allerstærkeste ryttere i denne disciplin. Det var helt efter planen, at vi valgte at møde med et alternativt hold ved denne lejlighed for at give Rasmus Lund en lille pause og Lasse Norman muligheden for at tage på træningslejr med sit ny landevejshold«.

»Det kunne vi tillade os, fordi starten på sæsonen har været så forrygende, og det er også grunden til, at vi slet ikke stiller op i de to sidste World Cup-afdelinger i New Zealand og Hongkong til januar«.

Næste holdløb bliver VM i Polen

»Når det er muligt, skyldes det, at vi simpelthen ikke kan score flere point til det olympiske kvalifikationsregnskab, end vi allerede har gjort. Kun de tre bedste resultater fra de seks World Cup-afdelinger tæller med, og med to guldmedaljer og en af sølv kan det jo ikke være meget bedre«.

»Det næste holdløb, vi kører, bliver ved VM i Polen i slutningen af februar, og om alt går vel, råder vi til den tid både over Folsach, Julius, Lasse og Rasmus samt Niklas Larsen, der længe har været plaget af en knæskade«.

»Forløber alt planmæssigt, er det også disse fem, der drager på den efterhånden traditionelle lange træningslejr til Sydafrika i begyndelsen af det nye år.

Står stærkt i fem olympiske discipliner

Det olympiske kvalifikationsræs, der indledtes med europamesterskaberne i Glasgow i august, omfatter World Cup-afdelingerne både i denne vinter og næste, EM i 2019 samt VM i 2019 og 2020.

I 4 km holdforfølgelsesløb er Danmark i øjeblikket nr. 2 efter Storbritannien, og situationen skal ændre sig drastisk i løbet af de godt 14 måneder, som kvalifikationsperioden strækker sig over, hvis billetten til Tokyo ikke kommer i hus.

Tilsvarende lovende ser det ud i parløb for både mænd og kvinder, hvor Danmark indtager førstepladsen, mens det i de to andre olympiske satsningsområder, omnium for mænd og kvinder, foreløbig er blevet til henholdsvis en 6. og en 5. plads i den overordnede stilling.

Danmark forbedrede sig i andet forsøg

I dagens opgave i den engelske hovedstad noteredes danskerne i den indledende tidskørsel for 4.03.466 minutter, hvilke rakte til en 7. plads blandt de blot 10 medvirkende nationer – det mindste felt hidtil i årets Wold Cup.

Dermed havde Danmark kvalificeret sig til 1. runde, hvor modstanderen var Polen, som havde kørt 1,2 sekund hurtigere, men i den direkte konfrontation mellem de to lande forbedrede Folsach og co. sig med godt 3 sekunder.

Danmark kørte på 4.00.475 minutter, mens polakkerne, der havde fuldført første forsøg på 4.02.288, pressede tiden ned på 4.01.355.

De resultater rakte imidlertid ikke til videre deltagelse idet det britiske firmahold Huub Wattbike med 3.57.363 sikrede sig en plads i gulddysten mod Belgien, der med 3.57.709 var en anelse langsommere.