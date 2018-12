Kærester følger fornem international succes op med DM-triumfer Efter flotte World Cup-bedrifter blev de olympiske kandidater Lasse Norman og Julie Leth danske mestre i omnium.

Inden for de seneste knap syv uger har den tredobbelte olympiske medaljevinder Lasse Norman fejret triumfer på stribe på velodromer både i Frankrig, Canada, Tyskland og herhjemme, og her til aften føjede han endnu en til samlingen, da han blev en overbevisende dansk mester i omnium på Odense Cykelbane.

Så sent som i lørdags tronede den 26-årige dansker øverst på sejrsskamlen efter parløbet ved sæsonens tredje World Cup i Berlin, da han sammen med Casper Folsach satte rivalerne på plads i den olympiske disciplin.

På Fyn var de to imidlertid direkte modstandere, og i opgøret om de nationale medaljer i en anden af de styrkeprøver, hvor dansk banecykling stiler efter succes i Tokyo om to år, henviste Lasse Norman med 147 point landsholdskollegaen Folsach til andenpladsen med 121, mens Julius Johansen, der ligeledes har bidraget kraftigt til de rød-hvide jubeloplevelser på den globale scene, snuppede bronzen med 111.

Samme rækkefølge som ved DM i pointløb

Dermed blev rækkefølgen nøjagtigt den samme, som da der for to uger siden i Ballerup Super Arena dystedes om DM-titlen i pointløb, og ligesom dengang gik fjerdepladsen til den 17-årige sølvvinder fra junior VM i omnium Frederik Wandahl.

Lasse Norman har dermed siden slutningen af oktober hjemført fire guldmedaljer og en af sølv ved World Cup, ligesom det altså er blevet til to af det ædleste metal ved de danske mesterskaber.

Nu kan den olympiske guldvinder fra 2012 i omnium og bronzevinder fire år senere i samme udfordring plus i 4 km holdforfølgelsesløb i Rio med sindsro for en tid under en træningslejr i Spanien hellige sig mødet med sine ny holdkammerater på landevejen på det belgiske 2. divisionshold Corendon-Circus.

14. danske mesterskab på bane som senior

Det var Lasse Normans 14. DM-guld som senior på banen, og de er hentet i fem forskellige discipliner.

Han lagde ud med at vinde både omnium og 1.000 m på tid i 2010, mens han endnu var junior, og samme år blev han juniorverdensmester i individuelt forfølgelsesløb.

I omnium strøg han inden i aften ligeledes til tops i 2012 og 2014, i 1.000 m på tid i 2011 og 2012, i pointløb 2011, 2012, 2015 og altså i år, i parløb i 2012 med Michael Mørkøv og i 2014 med Casper Folsach samt i 2011 i 4 km forfølgelsesløb.

Julie Leth til tops hos kvinderne

Helt så mange DM-gevinster kan Lasse Normans kæreste Julie Leth ikke fremvise, men ved stævnet i Odense fik parret imidlertid det samme udbytte.

Julie Leth sejrede nemlig i kvindernes omnium foran Trine Schmidt og Amalie Winther Olsen.

I søndags satte Leth og Schmidt et flot punktum på den danske World Cup-deltagelse i Berlin ved at sikre sig sølv i parløbet, og Julie Leth kan ligesom Lasse Norman se tilbage på nogle forrygende måneder internationalt.

Således blev hun i begyndelsen af august europamester i parløb sammen med Amalie Dideriksen. De to vandt ligeledes den første World Cup-afdeling i Paris-forstaden Saint Quentin-en-Yvelines, mens de blev nr. 2 i den anden i Canada.