Formidabelt dansk guld-hattrick fyrer op under både VM- og OL-drømme Lasse Norman og Casper Folsach sejrede i Berlin som den tredje danske konstellation i parløb i sæsonens World Cup.

Med en forrygende styrkedemonstration et døgn efter at have bidraget til den rød-hvide sølvsucces i 4 km holdforfølgelsesløb sørgede de to mest rutinerede i den danske landsholdstrup, 26-årige Lasse Norman og den et år yngre Casper Folsach, i en anden af banecyklingens olympiske discipliner, parløb, for guld-hattrick i sæsonens tredje World Cup-afdeling i Berlin.

Lasse Norman vandt den første sammen med Michael Mørkøv i Paris-forstaden Saint Quentin-en-Yvelines for seks uger siden, Folsach tog sig kort efter af den anden i den canadiske by Milton med Julius Johansen ved sin side, og på velodromen i den tyske hovedstad leverede Norman og Folsach så bevis for, at gevinsten kommer i hus næsten ligegyldigt, hvordan den lille hårde kerne af danske tempospecialister parres.

Og dermed fyres der unægtelig gevaldigt op under drømmene frem mod både VM og OL.-

I et kanonstærkt felt med 18 par var de to danskere ene om at erobre en omgang, hvilket sikrede dem 20 af de i alt 44 point, de noteredes for, og derefter var konkurrenterne overladt til udelukkende at koncentrere sig om sølv- og bronzeopgøret.

Det trak briterne Mark Stewart og Oliver Wood sig sejrrigt ud af med 20 point, mens de tyske verdensmestre Roger Kluge og Theo Reinhardt sluttede på trejdepladsen med 24.

Var på mærkerne fra starten

Lasse Norman og Casper Folsach var på mærkerne fra starten og måtte i den første af de 12 spurter kun se sig overtrumfet af australierne Cameron Scott og Kelland O’Brien, som på forhånd var regnet blandt favoritterne.

Australierne forsvandt dog noget ud af billedet og måtte tage til takke med femtepladsen med 12 point, mens italienerne Michele Scartezzini og Francesco Lamon blev nr. 4 med 15.

Danskerne vandt femte spurt, gentog præstationen i syvende og ottende, hvilket bragte dem til tops i klassementet. Det stillede dem imidlertid ikke tilfreds, og efter den sidste spurtsejr susede de alene rundt på den tyske oval.

Danmark styrkede sin samlede World Cup-føring

Da omgangen var erobret, kontrollerede Norman og Folsach resten af løbet, og de havde oven i købet overskud til at blande sig i den sidste spurt. Her blev det til en tredjeplads, mens briterne susede først og stregen og dermed snuppede bronzen for næsen af hjemmebaneyndlingene Kluge og Reinhardt.

Med Lasse Normans og Casper Folsachs opvisning styrkede Danmark naturligvis sin samlede World Cup-føring inden de tre sidste afdelinger.

Med de tre forskellige konstellationer, som har vundet, er Danmark noteret for 1.500 point mod 1.275 til Storbritannien og 915 til Tyskland, inden det går løs i London fra 14.til 16. december, New Zealand fra 18. til 20. januar og i Hongkong fra 25. til 27. januar.

Her stiller Danmark givetvis ikke med sine stærkeste kort, som fra midten af januar forbereder sig til verdensmesterskaberne i den polske by Pruszkow fra 26. februar til 3. marts.

20-årig dansker overraskede i 1.000 m på tid

1.000 m på tid, som er forsvundet fra det olympiske program, men stadig er en af udfordringerne ved VM, leverede bevis på det høje niveau, der er oparbejdet i det smalle rød-hvide landsholdskolletiv.

Den senest tilkomne, 20-årige Rasmus Lund, der på forbløffende vis er vendt tilbage efter næsten to års pause, havde fået den eksplosive kappestrid som sin opgave efter sølvfesten med 4 km holdet.