Dansk World Cup-sølv rækker rigeligt til at forsvare den globale førsteplads Det danske 4 km forfølgelseshold blev slået af Australien i finalen i Berlin, men udbyggede sin samlede føring i World Cup.

Danmarks position som en af verdens førende nationer i den olympiske disciplin 4 km holdforfølgelsesløb dokumenteredes endnu engang effektfuldt ved sæsonens tredje World Cup i banecykling i Berlin.

Ganske vist afløstes guldbedrifterne fra de to første optrædener i Frankrig og Canada her i aften af sølv på velodromen i den tyske hovedstad, da Lasse Norman, Casper Folsach, Julius Johansen og Rasmus Lund i finalen i tiden 3.54.703 minutter måtte se sig besejret med cirka 3.5 sekunder af en af de mangeårige stormagter på området Australien.

Men den stabilitet på et eksklusivt højt niveau, som den rød-hvide kvartet nu har stillet til skue hen over en periode på seks uger, sender særdeles løfterige signaler frem mod verdensmesterskaberne i Pruszkow – den polske by, hvor den nuværende landstræner Casper Jørgensen sammen med Alex Rasmussen, Jens-Erik Madsen, Michael Færk Christensen og i den indledende tidskørsel Michael Mørkøv erobrede VM-guld i 2009 – fra 26. februar til 3. marts og på længere sigt mod OL i Tokyo.

Forrygende australsk comeback

Australierne Sam Welsford, Kelland O’Brien, Alexander Porter og Leigh Howard satte banerekord med 3.51.210 minutter og fik dermed et forrygende comeback på den internationale scene efter hverken at have deltaget ved verdensmesterskaberne i Apeldoorn for ni måneder siden eller i denne vinters to første World Cup-afdelinger.

Til gengæld erobrede de fire guld ved Commonwealth Games i begyndelse af april på hjemmebane i Brisbane og forbedrede ved den lejlighed verdensrekorden til 3.49.804, efter at Storbritannien havde været indehaver af den indtil da med 3.50.265 sat ved OL i Rio.

Welsford, O’Brien og Porter hjemførte ligeledes i 2017 sammen med Cameron Meyer VM-titlen til Australien, mens Leigh Howard var med, da Australien i 2009 tabte VM-finalen til Danmark.

Spændingen holdt sig til godt halvvejs

I aftenens gulddyst holdt spændingen sig til lidt over halvvejs, idet danskerne førte knebent efter de første 2.000 meter, men så trak australierne støt og roligt fra, og på den sidste km havde de overskud til at sætte en heftig spurt ind.

Mens danskernes tid var nogenlunde den samme som i de to indledende styrkeprøver – 3.54.611 i kvalifikationen og 3.54.320 i 1. runde – forbedrede australierne sig med et par sekunder i den definitive udfordring efter først at have kørt på 3.53.426 og siden på 3.53.033.

Bronzen i Berlin gik til canadierne Derek Gee, Michael Foley, Aidan Caves og Jay Lamoureux, som efter at have været bagud det meste af distancen sluttede i 3.56.339 mod 3.57.094 til det britiske firmahold Huub Wattbike bestående af John Archibald, Daniel Bingham, Ashton Lambie og Jonathan Wale.

Danmark klart foran sammenlagt

Trods nederlaget udbyggede Danmark sin samlede World Cup-føring i denne disciplin markant med Storbritanniens verdensmestre, der sluttede som nr. 5 i konkurrencen, og Huub Wattbike som de nærmeste rivaler.

Danmark nåede op på 2.900 point mod 2.400 til både det britiske landshold og til firmaholdet, der naturligvis ikke spiller nogen rolle i kampen om kvalifikationen til VM og OL. Tyskland, Italien og Belgien følger med 2.000, 1.800 og 1.650 point.

Med de opnåede resultater kan landstræner Casper Jørgensen med sindsro gennemføre sin plan om at forsøge sig med mere eksperimenterende opstillinger i de tre resterende World cup-afdelinger 14.-16. december i London, 18.-20. januar i New Zealand og 25.-27. januar i Hongkong.

Niklas Larsen formentlig med næste gang

Det forventes, at OL- og VM-medaljevinderen Niklas Larsen, som på grund af skader endnu har sin World Cup-sæsondebut til gode, er at finde i truppen i den britiske hovedstad, mens presset mindskes på de ryttere, der indtil nu har trukket det store læs.