Dansk superkvartet kæmper sig frem til sæsonens tredje guldfinale i World Cup Det danske 4 km forfølgelseshold skal efter oktobers triumfer i Frankrig og Canada i aften i Berlin op mod Australien i den afgørende dyst om World Cup-sejr.

Lidt over en måned efter de imponerende guldtriumfer i sæsonens to første World Cup-afdelinger i banecykling i Frankrig og Canada styrer det danske 4 km forfølgelseshold mod en ny fornem medaljegevinst ved den tredje af vinterens seks opgør i den gennemgående sæsonkonkurrence, som i dag begyndte i Berlin.

Efter en andenplads i 3.54.611 minutter blandt de 18 deltagende nationer i den indledende tidskørsel og siden en klar sejr i den direkte konfrontation i 1. runde mod Tyskland er Lasse Norman, Casper Folsach, Julius Johansen og Rasmus Lund klar til endnu en guldfinale i aften på velodromen i den tyske hovedstad.

Her må de fire danskere affinde sig med at være undertippede, for modstanderen bliver Australien, der i begge sine optrædener kørte på hurtigere tider end den rød-hvide kvartet.

Australien slog Storbritannien i kampen om finalenplads

Australierne blev indledningsvis noteret for 3.53.426, og i matchen om finalepladsen nåede de ned på 3.53.033 mod Storbritanniens 3.55.124.

I det dansk-tyske møde lød tiderne på 3.54.220 og 3.58.200, hvilket betød, at hverken de britiske verdensmestre eller tyskerne kvalificerede sig til at kæmpe om bronze.

Det gjorde derimod det britiske firmahold Huub Wattbike og Canada, der med henholdsvis 3.54.411 og 3.54.682 besejrede Belgien og Rusland.

Australien, der har stolte traditioner i denne kollektive tempodisciplin, udvælger åbenbart sine kampe med omhu, for efter at være blevet verdensmester i Hongkong i 2017, stillede den stærke repræsentant for Oceanien slet ikke op ved det seneste VM i Apeldoorn for ni måneder siden.

Tre verdensmestre fra 2017 er med hos Australien

Ligeledes markerer den aktuelle kappestrid i den tyske hovedstad Australiens første World Cup-deltagelse i denne sæson, men allerede ved denne premiere understregede australierne, at de i allerhøjeste grad er tilbage i kampen om global hæder.

Fra truppen, der erobrede guld i Hongkong, er tre af aktørerne, 22-årige Sam Welsford, den jævnaldrende Alexander Porter og Kelland O’Brrien på 20 år med i Berlin, hvor de har selskab af den væsentligt mere rutinerede 29-årige Leigh Howard.

Sidstnævnte var med på holdet, som i finalen i 2009 i den polske by Pruszkzow – atter hjemsted for VM om cirka tre måneder - blev besejret af den danske kvartet bestående af den nuværende landstræner Casper Jørgensen, Alex Rasmussen, Jens-Erik Madsen og Michael Færk Christensen.

EM-finalister nåede ikke mellem de otte bedste

Når Australien ikke deltog ved det seneste VM, skyldes det, at den maksimale satsning var koncentreret om Commonewealth Games på hjemmebane i Brisbane, og der var det netop Welsford, Porter, O’Brien og Howard, der strøg til tops og satte verdensrekord med 3.49.804 minutter.

Bemærkelsesværdig var det, at hverken Italien anført af landevejsstjernen Elia Viviani eller Schweiz som henholdsvis guld- og sølvvinder fra europamesterskaberne i begyndelsen af august formåede at kvalificere sig blandt de otte bedste, der gik videre fra tifdskørslen.

Italien blev nr. 9 i 4.00.440, mens Schweiz sluttede helt nede på 15. pladsen i 4.08.173.