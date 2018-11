Historisk dansk successtart overtræffer chefens vildeste drømme Danmark skal i sæsonens tredje World Cup i banecykling i Berlin søge at følge op på de imponerende resultater fra Frankrig og Canada.

FAKTA World Cup i banecykling

Danmark konkurrerer i den tredje af sæsonens World Cup-afdelinger i banecykling, som afvikles fra 30. november til 2. december i Berlin, i fem olympiske discipliner. Den samlede World Cup-stilling i disse ser efter opgørene i Saint Quentin-en-Yvelines og Milton således ud:



MÆND 4. km holdforfølgelsesløb 1. Danmark 2000 point, 2. Storbritannien 1.700, 3. Huub Wattbike 1.650, 4. Frankrig 1.350, 5. Tyskland 1.350, 6. Italien 1.300, 7. New Zealand 1.200, 8. Belgien 1.050, 9. Rusland 960, 10. Schweiz 860.

Parløb 1.Danmark 1.000 point, 2. Storbritannien 825, 3. Spanien 675, 4. Polen 560, 5. Frankrig 555, 6. Belgien 535, 7. Tyskland 515, 8. Hongkong 465, 9. Hviderusland 445, 10. Østrig 445.

Omnium 1.Frankrig 900 point, 2. Storbritannien 900, 3. Spanien 800, 4. Belgien 580, 5. Schweiz 540, 6. Italien 525, Schweiz. New Zealand 520, 8. Polen 510, 9. Canada 500, 10.Tysklansd 470, 11. Danmark 430. Individuelt fører franskmanden Benjamin Thomas med 900 point, Julius Johansen er nr. 19 med 225, Casper Folsach nr. 22 med 205.

KVINDER Parløb 1.Storbrtiannen 950 point, 2. Dasnmark 950, 3. Rusland 650, 4. Frankrig 650, 5. Italien 600, 6. Tyskland 540, 7. Hviderusland 515, 8. Irland 450, 9. New Zealand 430, 10. Polen 410.

Omnium 1.Storbritannien 900, 2. Italien 775, 3. Danmark 700, 4. Frankrig 525, 5. Rusland 525, 6. Holland 500, 7. New Zealand 475, 8. Schweiz 465, 9. Mexico 450, 10. USA 450 Individuelt fører Amalie Dideriksen med 700 point foran Olivija Baleisyte, Litauen med 565, briten Laura Kenny og hollænderen Kirsten Wild begge med 500. Vis mere

Nok havde Danmarks Cykle Unions banelandstræner Casper Jørgensen tiltro til en opmuntrende start på den sæson, der markerer indledningen på kvalifikationsræset frem mod OL i Tokyo, men at situationen skulle tegne sig så positiv, som tilfældet er, inden der tages hul på den tredje af sæsonens seks World Cup-afdelinger i morgen i Berlin, havde han ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig.

Danmark satser på fem olympiske discipliner og indtager førstepladsen i den samlede World Cup-stilling i de to, 4 km holdforfølgelsesløb og parløb hos mændene, er nr. 2 i kvindernes parløb samt nr. 3 i omnium, hvor Amalie Dideriksen fører individuelt, og kun i mændenes omnium har det hidtil knebet for de rød-hvide aktører at følge med.

Med foreløbig fire World Cup-sejre er der således tale om en historisk succesrig sæsonpremiere for banelandsholdet, hvilket har skabt et forrygende afsæt frem mod både verdensmesterskaberne i den polske by Pruszkow fra 26. februar til 3. marts og opgøret om den olympiske hæder i Japan.

Formidable tider imponerer landstræneren

»Vi har satset på, at klare os så godt i de fire World Cup-stævner, som afvikles inden nytår, at vi kan spare vores bedste ryttere i de to sidste i New Zealand og Hongkong, og meget tyder jo på, at det nu kan lykkes«, konstaterer Casper Jørgensen.

»Kvalifikationssystemet til OL er bygget således op, at det af World Cup-resultaterne kun er de tre bedste, som tæller med, og hvis vi i Berlin blot nogenlunde kan gentage præstationerne fra de to første World Cupper, tyder det på, at alt går, som vi havde håbet«.

»Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke havde turdet drømme om, at vi kunne lægge så stærkt ud, og specielt overgår det mine forventninger, at vi i holdløbet ikke alene har kunnet vinde både i Saint Quentin-en-Yvelines og i Milton, men også har opnået formidable tider, selv om vi på grund af skader endnu ikke har mønstret den idealopstilling, som vi havde regnet med«.

Kun halvdelen af VM-sølvkvartetten er tilbage

»Fra den kvartet, der erobrede sølv ved VM i Apeldoorn for cirka ni måneder siden, har vi således endnu hverken haft Niklas Larsen eller Frederik Rodenberg til rådighed. Til gengæld har vi Lasse Norman tilbage, og 20-årige Rasmus Lund har fået et helt forrygende comeback, efter at han egentlig for et par år siden mistede lysten, netop som han var på vej ind på landsholdet«.

»Det var meningen, at vi skulle have haft Niklas med i Berlin, men han har lidt vrøvl med knæet, så i stedet bliver det Lasse, Rasmus, Casper Folsach og Julius Johansen, der atter skal tage slæbet«.

»Forhåbentlig har de holdt formen. Vi har været i træningslejr på Mallorca siden den seneste World Cup i Canada i slutningen af oktober og har ligeledes haft en samling i Ballerup op til afrejsen«.

»Men Niklas’ skade kan da godt bekymre mig, og det ville have været dejligt at have haft fem mand til rådighed i Berlin. Hvis vi som håbet skal kæmpe med om medaljer, skal holdet nemlig i ilden tre gange fredag, og det ville have været fint, hvis vi havde haft mulighed for at skifte ud undervejs«, slutter Casper Jørgensen.

Tre gange under den danske rekord fra Rio

Både i Saint Quentin-en-Yvelines og i Milton nåede Lasse Norman, Casper Folsach, Julius Johansen og Rasmus Lund under den danske 4 km rekord på 3.53.242 minutter, som sattes af Norman, Niklas Larsen, Frederik Rodenberg og Rasmus Quaade undervejs mod den olympiske bronzemedalje i Rio.

På den franske bane noteredes kvartetten for 3.52.661, i Canada for 3.52.785 samt 3.53.499, hvilket vidner om både stabilitet og særdeles høj klasse, og nu skal det så vise sig, om de fire i Berlin formår at indfri de store forventninger, de selv helt automatisk har skabt.

Ikke færre end 18 mandskaber stiller til start i morgen i den tyske hovedstad, og de otte hurtigste går videre til 1. runde. Her afgøres det så, hvem der kvalificerer sig til de endelige dyster om podiepladserne.

Trine Schmidt med Julie Leth i parløb

Efter sejre til henholdsvis Lasse Norman-Michael Mørkøv og Casper Folsach-Julius Johansen i parløb i de to første World Cup-afdelinger forsøger Norman og Folsach sig sammen i Berlin. Oprindelig var det meningen, at Lasse Norman skulle have haft Niklas Larsen som makker, men de to får lejlighed til at danne par i seksdagesløbet i Rotterdam i begyndelsen af det nye år.

I omnium skal Julius Johansen forsøge at gøre det bedre end den 10. plads, han erobrede ved den første World Cup i Frankrig.

Hos kvinderne er Amalie Dideriksen ude af billedet, fordi hun holder pause oven på en hård landevejssæson samt opgaverne på banen både ved europamesterskaberne, hvor hun vandt parløbet sammen med Julie Leth, og de to World Cup-afdelinger, hvor de to hjemførte en sejr og en andenplads.