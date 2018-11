Flyvende Lasse Norman bruger pause i ambitiøs global satsning til suveræn DM-triumf Stærk landsholdstrio dominerede det danske mesterskab i pointløb i Ballerup Super Arena.

Dansk banecyklings kanonstart på den store internationale scene i denne sæson fulgtes torsdag aften på hjemmebane op af nye imponerende præstationer leveret af nogle af de væsentligste bidragydere til succesen i udlandet.

I Ballerup Super Arena besattes de tre første pladser ved DM i pointløb nemlig af Lasse Norman, 26 år, Casper Folsach, 25, og Julius Johansen, 19, som alle var med på det 4 km forfølgelseshold, der vandt World Cup-afdelingerne i Saint Quentin-en-Yvelines og Milton for godt en måned siden og i den kommende uge i Berlin jagter en gentagelse af de triumfer.

Lasse Norman, der er tilbage på banen for fuld styrke med henblik på OL i Tokyo, viste sig som den dominerende skikkelse i den 40 km lange kappestrid, og han sejrede med 122 point, mens de to seneste års mester Casper Folsach endte på andenpladsen med 117, og Julius Johansen ligesom sidste år erobrede bronze med 111.

Stortalent var tæt på medaljerne

Det 17-årige stortalent Frederik Wandahl, sølvvinder i omnium ved junior VM, var den eneste, som formåede at true den etablerede trio, og han havde næsten lige til det sidste en medalje inden for rækkevidde.

Med 15 omgange tilbage satte Casper Folsach imidlertid en solooffensiv ind, og selv om det ikke lykkedes ham at erobre en omgang, scorede han så mange point i de to sidste spurter, at Wandal blev skubbet ned som nr. 4 med 107 point.

For Lasse Norman var det karrierens 12. danske mesterskab som eliterytter – og det fjerde i pointløb efter 2011, 2012 og 2015.

Den alsidige cykelbegavelse, som blandt sin mange andre udmærkelser også har tre OL-medaljer – en af guld og to af bronze – har hentet tre DM-titler både i 1.000 m på tid og i omnium samt to i parløb - med Michael Mørkøv i 2012 og Casper Folsach i 2014.

Får den nødvendige frihed af ny arbejdsgiver

»Efter at have skrevet kontrakt med det belgiske 2. divisionshold Corendon Circus for næste sæson har jeg fået den nødvendige frihed til at koncentrere mig om banen, og det er virkelig gået forrygende her straks fra starten«, konstaterer Lasse Norman, der blandt andre bliver holdkammerat med det hollandske fænomen Mathieu van der Poel, der er national mester både i cykelcross, på mountainbike og på landevej.

»Jeg skal på træningslejr i Spanien med mine nye kolleger, når World Cup-afdelingen i Berlin er overstået, og så skal vi nærmere tale om sæsonplanerne«.

»Jeg satser stærkt på at komme ud af opgaverne på banen, som slutter med VM i Polen fra 26. februar til 3. marts, i rigtig god form til de store forårsløb på landevejen. Det er den periode, der er vigtigst for belgierne, og de stiler helt sikkert efter at få så mange invitationer til de mest betydningsfulde løb som muligt ikke mindst i kraft af Mathieu van der Poel«.

»Og så håber jeg da på, at holdet viser interesse for at komme med i PostNord Danmark Rundt, for det vil jeg meget gerne køre igen«.

Sejrede også i parløbshandikap

At Lasse Norman er flyvende, dokumenterede han ikke alene i pointløbet, men også i det afsluttende 40 km parløbshandikap, hvor han sammen med bronzevinderen fra junior VM i parløb Matias Malmberg sejrede suverænt, selv om det en overgang så lidt vanskeligt ud.

Den kvindelige duo Julie Leth og Trine Schmidt, der repræsenterer Danmark i World Cup-parløbet i Berlin, havde fået 80 point forud, hvilket svarer til fire vundne omgange.

Norman-Malmberg samt vinderparret fra World Cuppen i Milton Casper Folsach-Julius Johansen stod på 0 point, da løbet begyndte, men i den tredjesidste spurt havde Norman-Malmberg elimineret handikappet og bragt sig i spidsen.

Lasse Norman satte oven i købet trumf på ved at vinde den sidste spurt med dobbelt pointgivning, mens det ikke lykkedes Folsach-Johansen at komme forbi Julie Leth og Trine Schmidt og således »kun« arbejdede sig op på tredjepladsen.