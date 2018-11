Danske verdensstjerner er sjældne gæster på hjemmebane, men dyster i aften om national hæder Danmark har fået en forrygende start på World Cup-sæsonen i banecykling, og nu er rytterne klar til at kæmpe om DM-medaljer i Ballerup Super Arena.

fakta DM I POINTLØB I de seneste 10 års danske mesterskaber i pointløb har podierne set således ud: 2017 1. Casper Folsach, 2. Niklas Larsen, 3. Julius Johansen 2016 1. Casper Folsach, 2. Niklas Larsen, 3. Jesper Mørkøv 2015 1. Lasse Norman, 2. Casper Folsach, 3. Casper Pedersen 2014 1. Casper Folsach, 2. Casper Pedersen. 3. Simon Bigum 2013 1. Jesper Mørkøv, 2.Casper Folsach, 3. Alex Rasmussen 2012 1. Lasse Norman, 2. Emil Wang, 3. Magnus Bak Klaris 2011 1. Lasse Norman, 2. Marc Hester, 3. Jesper Mørkøv 2010 1. Jesper Mørkøv, 2. Lasse Norman, 3. Jens-Erik Madsen 2009 1. Daniel Kreutzfeldt, 2. Christian Ranneries, 4. Michael Berling 2008 1. Michael Mørkøv, 2. Alex Rasmussen, 3. Jesper Mørkøv

Dansk banecyklings imponerende position i verdenseliten fremgår umiskendeligt af den samlede stilling i den World Cup, hvor de to første af vinterens i alt seks afdelinger er afviklet og den tredje følger i den kommende uge i Berlin.



I de fem olympiske discipliner, som de rød-hvide aktører deltager i, er Danmark at finde helt i top i de fire efter dysterne i Paris-forstaden Saint Quentin-en-Yvelines og den canadiske by Milton.

Kun i mændenes omnium, hvor der ellers er så stolte danske OL-traditioner med guld i London og bronze i Rio til Lasse Norman, kniber det en anelse.

I parløb og 4 km holdforfølgelsesløb indtager Danmark World Cup-førstepladsen, det samme gør Amalie Dideriksen i kvindernes omnium, mens hun og Julie Leth i parløb, hvor de er regerende europamestre, deler føringen med Storbritannien.

Enorm interesse for DM i pointløb

Det ambitiøse internationale engagement har gjort de ryttere, som har sørget for disse resultater, til sjældne gæster ved Dansk Bicycle Clubs arrangementer i Ballerup Super Arena, men det laves der om på i aften, når landsholdet er stærkt repræsenteret i opgøret om det danske mesterskab i pointløb.

Den begivenhed understreger, at der også kvantitativt er fantastisk grøde i dansk banecykling, for som noget fuldstændig uhørt i DM-historien er interessen for at deltage i kampen om den nationale hæder så omfattende, at det er nødvendigt at gennemføre tre indledende heat for at finde frem til de 24 ryttere, som skal ud i den definitive kappestrid om medaljer.

Lasse Norman, Casper Folsach og Julius Johansen har medvirket i 4 km-holdets succesrige optrædener i Frankrig og Canada, Norman har desuden vundet parløb med Michael Mørkøv og Folsach med Julius Johansen, mens OL-bronze- og VM-sølvvinderen i den kollektive tempodisicplin Niklas Larsen først nu er klar efter at være plaget af en skade.

Norman og Folsach har hver tre DM-titler

Sædvanligvis jagter de i fællesskab succes, men bortset fra Michael Mørkøv, der kun i begrænset omfang deltager i landsholdssatsningen, er de i aften indædte konkurrenter i DM-pointløbet.

Og de har da også allerede tidligere dokumenteret, at de besidder evnerne til at begå sig også i den udfordring.

Således har 26-årige Lasse Norman og Casper Folsach på 25 begge tre DM-titler i pointløb på generaliebladet, mens de to yngste, Niklas Larsen, 21 – tidligere europamester - og Julius Johansen, 19, hidtil har måttet nøjes med medaljer af knap så fin slags.

Kvinder tager kampen op med mændene

Senere på aften skal Casper Folsach og Julius Johansen i et 40 km parløbshandikap søge at leve op til bedriften fra World Cup-afdelingen i Canada for en lille måned siden, da de sejrede foran briterne Mark Stewart-Oliver Wood, Daniel Holloway-Adrian Hegyvary og de belgiske europamestre Kenny De Ketele-Robbe Ghys.

Lasse Norman og Niklas Larsen er ikke med i den konkurrence, men Folsach-Johansen får som par nr. 7 modstand af blandt andre bronzevinderne fra junior VM Oliver Wullf og Matias Malmberg, der netop har leveret en fin indsats i U23 seksdagesløbet i Gent.

Styrkeprøven får også deltagelse af Julie Leth og Trine Schmidt, der må forventes at blive tilgodeset, når handikappet skal sættes.

De to kvinder danner også par i næste uges World Cup i den tyske hovedstad, idet Amalie Dideriksen i øjeblikket holder pause.