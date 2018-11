Danskers skifte betegnes som årets scoop på det internationale marked Michael Valgren er den højest placerede rytter på verdensranglisten, som får ny arbejdsgiver i 2019, når han tørner ud for det hidtidige bundhold Dimension Data.

Tre år i træk har Team Dimension Data været placeret på en lidet attraktiv sidsteplads blandt de 18 mandskaber på WorldTour-ranglisten, men en aggressiv indkøbspolitik op til den kommende sæson sender et klart signal om, at det sydafrikanske kollektiv, der netop har haft sin første samling i Cape Town, stræber indædt efter et markant avancement i hierarkiet.

Trumfen i den offensiv, som Dimension Data iværksætter, er uden sammenligning Danmarks førende rytter i den afvigte sæson Michael Valgren, der er den højst placerede rytter på verdensranglisten, som ved årsskiftet får ny arbejdsgiver, når bortses fra belgieren Greg van Avermaet, som med en stor del af det lukkede BMC nu skal køre under polsk flag hos CCC.

»Dimension Data står for årets toptransfer ved at have snuppet Michael Valgren Andersen væk fra Astana«, skriver således den belgiske avis Het Nieuwsblad i forbindelse med en opgørelse over de rytterhandler, der er registreret.

»Danskeren, som i år vandt Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race, var eftertragtet af stort set alle professionelle firmahold«.

Valgren er den suveræne topscorer

Den 26-årige, nygifte Michael Valgren forlader Astana som nr. 18 på verdensranglisten med 1.998 point. Heraf er de 1.803 scoret i WorldTour-løb, hvilket indbringer danskeren en 12. plads i den rangering, som kun omfatter de 37 arrangementer, der indgår i denne gennemgående løbsserie.

Det er kun i WorldTouren, der udarbejdes en rangliste for firmaholdene, og her indtager Team Dimension Data jumbopladsen med 1.953 point – godt 800 færre end nr. næstsidst Katusha-Alpecin – og således er Valgren altså noteret for næsten ligeså mange point, som de 27 mand i den hidtidige trup tilsammen.

Dermed er det indlysende, at sydafrikanerne ved erhvervelsen af Valgren, der sluttede sæsonen med en flot 7. plads ved VM, har gjort et bemærkelsesværdigt scoop, men samtidig er det værd at bemærke, at de har sikret sig yderligere væsentlige forstærkninger.

Ligesom fem af de andre hold med WorldTeam-licens – UAE Team Emirates, Astana, EF Education First, Lotto Soudal og Team Sunweb – har Team Dimension Data foretaget ni nyansættelser.

Bak og Cavendish genoptager samarbejdet

Fra top-100 på verdensranglisten kommer foruden Valgren nr. 51 tjekken Roman Kreuziger fra Mitchelton-Scott og nr. 78 italieneren Enrico Gasparotto fra Bahrain Merida.

Desuden får Valgren selskab af landsmanden Lars Bak, der således efter syv års pause genoptager samarbejdet med Dimension Datas måske højst profilerede stjerne briten Mark Cavendish.

De to havde et glimrende forhold, da de i 2010 og 2011 begge var på lønningslisten hos HTC-Columbia og HTC-Highroad.

En betydelig forstærkning kan også italieneren Giacomo Nizzolo, der efter otte år forlader Trek-Segafredo, vise sig at være. Rutine medbringer ligeledes schweizeren Danilo Wyss (BMC), mens Dimension Data i nordmanden Rasmus Tiller, schweizeren Gino Mäder og sydafrikaneren Stefan de Bod præsenterer tre nyprofessionelle.

Cavendish jagter fortsat Merckx’ rekord

Mark Caverndish og nordmanden Edvald Boasson Hagen, der har været med, siden Team Dimension Data i 2016 indledte sin satsning på højeste niveau, har begge forlænget for yderligere en sæson.

Specielt for den britiske eksverdensmesters vedkommende herskede der længe uvished omkring fremtiden efter et par år, hvor han på grund af sygdom og skader langt fra har formået at indfri forventningerne.

Men 33-årige Cavendish meldes klar til en frisk start efter at have sluttet 2018-sæsonen tidligt med en 12. plads på hjemmebane i London-Surrey Classic 29. juli.

Spurtkanonen fra Isle of Man har endnu engang Tour de France som sit store sæsonmål. I år måtte han forlade løbet, da han på 11. etape kom i mål efter tidsfristen, men han har med sine 30 etapegevinster ikke opgivet håbet om at få ram på den belgiske legende Eddy Merckx’ rekord på 34.