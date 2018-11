Vandbærer stråler i tiljublet stjernerolle sammen med landevejens sejrskonge Italieneren Elia Viviani fortsatte inden døre sejrsmarchen fra den fri luft, da han strøg til tops i Gents seksdagesløb sammen med belgieren Iljo Keisse.

For nogle år siden valgte en af verdens mest succesrige seksdagesryttere Iljo Keisse at sætte vinterbanekarrieren på vågeblus for at satse maksimalt på landevejen.

Det har den nu 35-årige belgier absolut ikke haft grund til at fortryde, for han har etableret sig som en særdeles skattet og vellønnet hjælper på de seneste sæsoners mest vindende firmahold Quick Step, og dette krævende job giver kun mulighed for sporadiske optrædener i den disciplin, hvor han tidligere udfoldede sig som en af de ypperste.

Men de seneste seks dage har Iljo Keisse til overvældende begejstring for publikum på velodromen i Gent demonstreret, at han stadig til fulde mestrer seksdagesløbenes specielle udfordringer, og hen under aften kunne han for syvende gang lade sig hylde som vinder på hjemmebanen – 13 år efter at have debuteret i denne rolle.

I tæt duel med europamestrene

Med sin italienske holdkammerat Elia Viviani – årets mest vindende aktør på landevejen med 18 gevinster – som makker måtte Iljo Keisse ganske vist i en hæsblæsende finale se sig presset til det sidste først og fremmest af de belgiske europamestre i parløb Kenny De Ketele-Robbe Ghys, der med 19 minutter tilbage af den timelange finalejagt bragte sig alene i spidsen ved at erobre en soloomgang.



Keisse-Viviani fik dog atter kontrol over situationen, og de sluttede af med manér ved suverænt at vinde den sidste spurt.

Det bragte dem op på 382 point, mens De Ketele-Ghys nåede 374. Belgierne Tosh van der Sande-Jasper De Buyst var på omgangshøjde med 348 point, mens de tyske verdensmestre Roger Kluge-Theo Reinhardt en runde efter noteredes for 233. De hollandske vindere af sæsonens første seksdagesløb i London Wim Stroetinga-Yoeri Havik var på femtepladsen to omgange bagud med 255 point.





Vandt for tre år siden med Michael Mørkøv

Iljo Keisse har vundet omkring 30 seksdagesløb, mens det på landevejen kun er blevet til fem sejre med gevinsten på sidste etape i Giro d’Itlalia 2015 som højdepunktet.

Senest, han strøg til tops i Gent, var for tre år siden med en anden af sine nuværende holdkammerater på landevejen Michael Mørkøv ved sin side.

Keisse vandt første gang på hjemmebanen i 2005 med landsmanden Matthew Gilmore – oprindelig australier – som makker. I 2007 og 2008 jublede han sammen med tyskeren Robert Bartko, i 2010 med hollænderen Peter Schep og i 2012 med australieren Glenn O’Shea.

Viviani holdt sit løfte

Sidste år stillede Keisse ikke op på grund af en skade, men i 2016 dannede han ligeledes par med Viviani, uden at det dog blev til mere end en tredjeplads efter briterne Mark Cavendish-Bradley Wiggins og De Ketele-Moreno De Pauw.

»Dengang lovede jeg Iljo, at jeg ville komme tilbage i topform og forsøge at vinde sammen med ham«, sagde den 29-årige italienske OL-guldvinder i omnium ved hyldestseancen, og indikerede dermed, at han måske ikke have været maksimalt motiveret ved det foregående besøg.



»Det lykkedes så nu, og det var også vigtigt for mig på denne herlige måde at slutte et år af, som for mig har været helt igennem fantastisk«.

Hester og Mørkøv sluttede langt bagude

To danskere var med i seksdagesløbet i Gent, men hverken den mest rutinerede hjemlige vinterbanerytter Marc Hester eller Jesper Mørkøv gjorde synderligt væsen af sig.

Lige fra første dag hørte de til i feltets bagtrop, og Hester sluttede således med sin unge belgiske makker Gerben Thijssen på 12. og sidstepladsen 44 omgange bagude. Mørkøv og hollænderen Roy Pieters satte 32 omgange til som nr. 10.