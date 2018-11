Fra Vuelta til vinterbane: Suveræn sejrskonge fra landevejen sættes på hård opgave inden døre Efter en sæson med 18 gevinster i den fri luft skal den italienske OL-guldvinder Elia Viviani nu forsøge at nå til tops også som seksdagesrytter.

Knap to måneder efter at have fuldendt sit hattrick i Vuelta a España og hjemført sæsonens 18. og sidste sejr på finaleetapen til Madrid afbryder den mest vindende landevejsrytter i 2018 italieneren Elia Viviani (Quick-Step Floors) i aften sin vinterpause for at kaste sig ud i yderligere jagt på succes.



Denne gang sker det på et område, hvor han kun optræder sporadisk, men ikke desto mindre udgør han sammen med holdkammeraten fra det belgiske supermandskab Iljo Keisse hovedattraktionen, når den 78. udgave af seksdagesløbet i Gent indledes.

Her har den 35-årige belgier med 6 triumfer i perioden fra 2005 til og med 2015 længst oparbejdet status som hjemmebaneyndling, og selv om han i den senere del af karrieren har prioriteret jobbet som skattet hjælper på landevejen højere end rollen som vinterbanehelt, er Iljo Keisse stadig den tiljublede publikumsfavorit, når han træder an på velodromen i Gent.

Arbejdsgiveren bakker op

Sædvanligvis omfatter arbejdsgiverne på de store landevejsmandskaber kun de ansattes udfoldelser i seksdagesløb med særdeles mådeholden begejstring.

I tilfældet med Keisse og Viviani er situationen imidlertid anderledes, og Quick-Step Floors beskriver endda i en pressemeddelelse, at der med store forventninger ses frem til duoens indsats i en Deceuninck-Qucik Step trikot – holdets navn efter årsskiftet – i de kommende døgn.

Selv om Keisse suverænt er den af de to, der har størst erfaring, når det handler om seksdagesløb, har Viviani lige siden ungdomsårene leveret så fremragende præstationer også på banen, at det vil undre meget, om den belgisk-italienske konstellation ikke på søndag kan lade sig hylde øverst på podiet i Gent.

Satte 29 omgange til sidste år

Højdepunktet i Vivianis bedrifter på velodromerne nåedes i 2016, da han erobrede OL-guld i omnium foran briten Mark Cavendish og historiens første olympiske mester i disciplinen Lasse Norman.

Derudover har italieneren hentet adskillige VM- og EM-medaljer i andre af banesportens grene, og så sent som i begyndelsen af august – i en kort pause i opgaverne på landevejen – var han med til at sikre Italien guld i 4 km holdforfølgelsesløb ved europamesterskaberne i Glasgow.

Viviani og Keisse har en enkelt gang tidligere dannet par i Gents seksdagesløb, men i 2016, da de endnu ikke var holdkammerater på landevejen, måtte de tage til takke med tredjepladsen efter briterne Mark Caverndish-Bradley Wiggins og belgierne Kenny De Ketele-Moreno De Pauw.

Sidste år måtte en skadet Keisse melde afbud, og i stedet dannede Viviani par med landsmanden Michele Scartezzini. Det gik knap så godt, for de to italienere sluttede næstsidst med et minus på 29 omgange til De Ketele-De Pauw.

Sidstnævnte par er i den forestående udfordring blevet skilt, så De Ketele kører med Robby Ghys – de to er regerende europamestre – mens De Pauw får Lindsay De Vylder ved sin side.





Stiller op med brud på fire ribben

De Ketele, der i sidste sæson sluttede som nr. 1 i Ballerup Super Arena sammen med Michael Mørkøv, er slemt handikappet, inden det går løs i aften, for han stiller op med brud på fire ribben efter et styrt under World Cup-afdelingen i Canada for lidt over to uger siden.



De øvrige kandidater til podieplaceringerne er de tyske verdensmestre i parløb Roger Kluge-Theo Reinhardt, de hollandske vindere af sæsonens først seksdagesløb i London Yoeri Havik-Wim Stroetinga samt belgierne Jasper De Buyst-Tosh van der Sande.

Senest Iljo Keisse sejrede i Gent var i 2015, da han var makker med sin nuværende holdkammerat hos Quick-Step Floors Michael Mørkøv.

Desuden strøg belgieren til tops i 2005 med landsmanden – oprindelig australier – Matthew Gilmore, i 2007 og 2008 med tyskeren Robert Bartko, i 2010 med hollænderen Peter Schep og i 2012 med australieren Glenn O’Shea.

Har vundet en enkelt gang i Ballerup

Af de omkring 30 seksdagesgevinster, Keisse er noteret for, er en enkelt hentet i Ballerup Super Arena, da han sammen med Marc Hester i 2012 satte konkurrenterne på plads.

Den 33-årige Hester, der med sine omkring 90 starter er Danmarks mest rutinerede seksdagesrytter, er som altid en fast bestanddel af feltet i Gent, og han kører denne gang med den 13 år yngre belgier Gerben Thijssen.