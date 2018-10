Overdådig dansk medaljefest ved World Cup rundes af med mere guld Casper Folsach og Julius Johansen sejrede overbevisende i parløbet i Canada, og Danmark har nu på lidt over en uge vundet seks World Cup-medaljer.

Dansk banecyklings overdådige medaljefest i de to første af sæsonens i alt seks World Cup-afdelinger susede af sted for fuld kraft også i det sidste døgn af konkurrencerne på velodromen i den canadiske by Milton.

Med en formidabel præstation sikrede Casper Folsach og Julius Johansen, der i fredags havde vundet 4 km holdforfølgelsesløbet sammen med Lasse Norman og Rasmus Lund, sig også guld i parløbet, og da europamestrene i kvindernes udgave af denne disciplin Amalie Dideriksen og Julie Leth tidligere havde erobret sølv, nåede den danske medaljehøst i Canada op på tre ganske som i sidste uge i Paris-forstaden Saint Quentin-en-Yvelines.

I Frankrig var der dog tale om tre guldmedaljer – til 4 km holdet, Dideriksen og Leth samt Lasse Norman og Michael Mørkøv i mændenes parløb – men at den ene udmærkelse af det ædleste metal i Milton byttedes ud med en af sølv, ændrer intet ved, at Danmark hører til blandt verdens ypperste nationer, og alle medaljerne er vel at mærke hentet i konkurrencer, der også dystes i ved OL i Tokyo.

Demonstrerede både snilde og styrke

25-årige Casper Folsach, der efterhånden hører til veteranerne på det danske banelandshold, var til parløbet sat sammen med sidste sæsons juniorverdensmester på landevejen Julius Johansen, 19 år, og i et løb, der blev særdeles taktisk præget, hvilket fremgår af gennemsnitshastigheden på 47,709 km/t – den lå på 57,751 km/t, da Mørkøv og Norman sejrede i sidste uge i Frankrig – demonstrerede de både snilde og styrke.

De formåede alene at erobre en omgang midtvejs i det 120 runder - 30 km - lange løb, hvilket indbragte 20 point og sendte dem til klar føring. Kort efter forsøgte fire andre nationer at komme rundt, men danskerne havde overskud til at lukke hullet.

Løbet måtte på et tidspunkt skydes af, da banen var lettere medtaget efter et styrt, som Belgien, Schweiz og New Zealand var involveret i, og da det blev genoptaget, fortsatte danskerne med at have kontrol over situationen.

Sølv til Storbritannien, bronze til USA

Amerikanerne Daniel Holloway og Adrian Hegyvary var det eneste andet par, der erobrede en omgang, hvilket kortvarigt udgjorde en trussel mod danskerne, men amerikanerne var ude af stand til at score flere point, da de først var kommet rundt.

Derimod var Folsach og Johansen atter med fremme i den sidste spurt med dobbelt pointgivning, hvor de sikrede sig en tredjeplads efter Storbritannien og Belgien, hvilket bragte den samlede sum op på 38 point.

Briterne Mark Stewart og Oliver Wood snuppede takket være sejren i den sidste spurt sølvet med 28 point, foran amerikanerne, der nåede 25 point.

Lige uden for podiet sluttede de belgiske europamestre Kenny De Ketele og Robbie Ghys med 20 point, mens den tidligere dobbelte franske verdensmester Morgan Kneisky med Florian Maitre blev nr. 5 med 18.

Klart i spidsen for World Cup

De to sejre, som Danmark nu er noteret for, understreger hvilket rigt materiale, der er til rådighed i parløbet.

Michael Mørkøv optrådte kun ved den første World Cup for at vurdere, om han er parat til at gå ind i den olympiske satsning i disciplinen, og det besvaredes utvetydigt positivt med hans præstation samen med Lasse Norman i Frankrig.

Danmark har efter de to triumfer lagt sig klart i spidsen sammenlagt i World Cup med 1.000 point foran Storbritannien med 825 og Spanien med 675.