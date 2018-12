Kvinderne sætter overådigt punktum for dansk medaljefest ved World Cup For tredje World Cup i træk vender dansk banecykling hjem med tre medaljer, efter at Julie Leth og Trine Schmidt erobrede sølv i parløb.

Ganske som de danske aktører i mændenes 4 km holdforfølgelsesløb og parløb formåede også de rød-hvide deltagere i kvindernes parløb at erobre medalje for tredje World Cup i banecykling i træk, da Julie Leth og Trine Schmidt efter fremragende offensiv kørsel på velodromen i Berlin kun måtte se sig overtrumfet af briterne Laura Kenny og Emily Nelson.

Med en vis spænding var det imødeset, hvordan Julie Leth og Trine Schmidt ville fungere sammen, efter at førstnævnte hidtil med Amalie Dideriksen som makker både har vundet europamesterskabet og er blevet nr. 1 og 2 i de to første World Cup-afdelinger.

Den planlagte pause til Amalie Dideriksen kom imidlertid ikke til at spille en altafgørende rolle i den 20 km lange kappestrid, som bød på voldsom dramatik med flere styrt.

Det ene gik så slemt ud over italieneren Letizia Paternoster, at hun var ude af stand til at fortsætte, og dermed var en af favoritduoerne sat ud af spillet.

Dansk angreb med 16 omgange tilbage

Da løbet blev genoptaget, resterede 56 af de 80 omgange, og det tydede på, at Danmark ville få svært ved at blande sig i kampen om medaljerne.

Da der manglede 16 runder, så Julie Leth, der virkelig har gjort bemærkelsesværdige fremskridt i denne sæson, imidlertid sit snit til at sætte et angreb ind, og med udtalt træthed i feltet på dette sene tidspunkt formåede Leth og Schmidt at slå hullet samt at føre offensiven succesrigt til ende.

De blev godskrevet en omgang og dermed 20 point, da der manglede syv runder, og det bragte dem i spidsen et point foran briterne.

Disse, der havde styret det meste af løbet, vandt imidlertid den sidste spurt, hvor Julie Leth og Trine Schmidt var ude af stand til at blande sig.

Det endelige facit viste sejr til Laura Kenny – tidligere Trott – og Emily Nelson med 37 point, mens Leth og Schmidt sluttede på 28 og belgierne Jolien D’Hoore og Lotte Kopecky på 14.

Nu kan hovedpersonerne få en pause

Dermed kan Danmarks Cykle Unions banelandstræner Casper Jørgensen se tilbage på en overdådigt vellykket og historisk første halvdel af World Cup-sæsonen, hvor der i en periode på seks uger med i alt ni medaljer – seks af guld og tre af sølv – alle i olympiske discipliner ligeligt fordelt på styrkeprøverne i Paris-forstaden Saint Quentin-en-Yvelines, canadiske Milton og altså nu i den tyske hovedstad er leveret præstationer på et hidtil uset højt niveau.

Det betyder også, at Casper Jørgensen med sindsro kan give en række af de hidtidige hovedpersoner konkurrencepause i de tre resterende World Cup-afdelinger i London fra 14. til 16.december, i New Zealand fra 18. til 20. januar og i Hongkong fra 25. til 27. januar.

I kvalifikationssammenhæng til VM og OL er det nemlig kun de tre bedste af de seks World Cup-resultater, der tæller, og eftersom de danske repræsentanter i parløbene samt den kollektive tempoudfordring er så tæt på som tænkes kan at have scoret maksimum, er målsætningen for World Cup-satsningen allerede opfyldt

Julius Johansen nr. 8 i omnium

Den sidste dansker, der var i aktion i Berlin, var 19-årige Julius Johansen, som havde fået tjansen i omnium og klarede en ottendeplads i hus med 87 point, mens australieren Sam Welsford sejrede med 128 point foran spanieren Albert Torres med 118 og hollænderen Jan Willem van Schip med 113.

Den unge dansker lagde flot ud med en fjerdeplads i scratch, men allerede i tempoløbet knustes alle forhåbninger om et godt slutresultat, da Julius Johansen kun blev nr. 22 af de 24 deltagere.

Med en sjetteplads i udskilningsløbet lå han nr. 9 inden pointløbet, men selv om han i dette var blandt dem, der erobrede en omgang, hjalp det ham kun til at rykke en enkelt position frem sammenlagt.

I omnium har den skadede Niklas Larsen været savnet, men der er udsigt til, at han får sæsonens første World Cup-optræden i London om to uger.